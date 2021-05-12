Необычные горячие бутерброды, которые можно приготовить за 15 минут

В основе всех этих бутербродов будет хлеб. Можно брать любой хлеб – лишь бы во время запекания с него не сползала начинка.
Ингредиенты: хлеб, масло сливочное, шпроты, укроп, лимон.
Приготовление. Ломтики хлеба смазать тонким слоем сливочного масла, посыпать зеленью, уложить шпроты, сверху смазать лимонным соком. Отправить в разогретую духовку на 10-20 минут.
Ингредиенты: хлеб, кетчуп, помидорки черри, сыр, маслины, базилик, оливковое масло
Приготовление. Ломтики хлеба смазать оливковым маслом и кетчупом, посыпать зеленью, уложить помидоры и оливки. Посыпать твёрдым сыром. Отправить в разогретую духовку на 10-15 минут.
Ингредиенты: хлеб, оливковое масло, сыр, чеснок, перец молотый душистый
Приготовление.Ломтики хлеба смазать маслом, уложить чесночно-сырную смесь, посыпать перцем. Отправить в разогретую духовку на 10-15 минут.
Ингредиенты: хлеб, ветчина, колбаса варёная, маринованные огурчики, майонез, зелёный лук
Приготовление. Ломтики хлеба смазать майонезом, сверху уложить ветчину, колбасу, огурцы и зелень (в любом порядке). Отправить в сильно разогретую духовку на 8-15 минут.
Ингредиенты: хлеб, масло подсолнечное, укроп, петрушка, базилик, перец острый молотый, кориандр, чеснок, сливочное масло
Приготовление. Для таких бутербродов лучше взять недезодорированное масло (его ещё иногда называют салатным). Зелень, специи и чеснок смешать с небольшим количеством сливочного масла. Смазать кусочки хлеба получившейся смесью. Отправить в духовку до тех пор, пока хлеб не зарумянится. Долго запекать не следует, чтобы смесь не потеряла аромат.
Ингредиенты: хлеб, масло сливочное, шампиньоны, колбаса копчёная, чеснок, сыр.
Приготовление. Заранее следует на сливочном масле обжарить измельчённые грибы. Далее грибную смесь нужно выложить на кусочки хлеба, добавить измельчённый чеснок, уложить кусочки колбасы и сыра. Отправляем бутерброды в духовку. Вынимать их можно сразу же, как расплавится сыр.
Ингредиенты: хлеб, масло оливковое, перец острый стручковый, сыр творожный, перец душистый молотый, соль, сыр твёрдый.
Приготовление. Творожный сыр, твёрдый сыр, перцы и масло смешать с небольшим количеством соли. Далее эту смесь необходимо уложить на ломтики хлеба. Запекать такие бутерброды следует 10-15 минут в разогретой духовке.
Примечание
Горячие бутерброды хороши тем, что нет чётких инструкций по приготовлению. Вы сами можете регулировать степень прожарки, вид хлеба, степень солёности, количество тех или иных ингредиентов (в зависимости от предпочтений). Главное – чтобы вам нравилось!
Приятного аппетита
Какие горячие бутерброды делаете вы?
Источник:
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Смысл бутерброда – это быстрая закуска, намазал хлеб маслом (или чем-нибудь еще) сверху основной ингредиент и в рот.
А если ждать приготовление бутерброда 20 минут, то теряется смысл!
За 20 минут можно приготовить нормальные блюда – пожарить яичницу, омлет, сырники, сварить пельмени, макароны и т.д.