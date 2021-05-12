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Необычные горячие бутерброды, которые можно приготовить за 15 минут

Необычные горячие бутерброды, которые можно приготовить за 15 минут (7 фото)

Автор:
12 мая 2021 10:47
Сообщество : Еда
Метки: бутерброды   бутерброды в духовке   горячие бутерброды   еда   простые блюда   рецепты   
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В основе всех этих бутербродов будет хлеб. Можно брать любой хлеб – лишь бы во время запекания с него не сползала начинка.

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Метки: бутерброды   бутерброды в духовке   горячие бутерброды   еда   простые блюда   рецепты   
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Татьяна 17 минут назад
Бутерброд со шпротами греть в духовке 20 минут, только портить.
Смысл бутерброда – это быстрая закуска, намазал хлеб маслом (или чем-нибудь еще) сверху основной ингредиент и в рот.
А если ждать приготовление бутерброда 20 минут, то теряется смысл!
За 20 минут можно приготовить нормальные блюда – пожарить яичницу, омлет, сырники, сварить пельмени, макароны и т.д.
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62k
7guest 16 минут назад
Всё вроде вкусно, кроме сытного с огурчиками. Может я и не прав, но горячий маринованный огурец это очень невкусно. Просто был печальный опыт. В одной кафешке подали пюре с котлетой и солёным огурцом, но это всё было разогрето в микроволновке.
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8k
Вася 54 минуты назад
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