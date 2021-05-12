Необычные горячие бутерброды, которые можно приготовить за 15 минут

Ингредиенты: хлеб, масло оливковое, перец острый стручковый, сыр творожный, перец душистый молотый, соль, сыр твёрдый.

Приготовление. Творожный сыр, твёрдый сыр, перцы и масло смешать с небольшим количеством соли. Далее эту смесь необходимо уложить на ломтики хлеба. Запекать такие бутерброды следует 10-15 минут в разогретой духовке.

Примечание

Горячие бутерброды хороши тем, что нет чётких инструкций по приготовлению. Вы сами можете регулировать степень прожарки, вид хлеба, степень солёности, количество тех или иных ингредиентов (в зависимости от предпочтений). Главное – чтобы вам нравилось!

Приятного аппетита

Какие горячие бутерброды делаете вы?