30 кулинарных творений, которые обманут ваши глаза

Miss Wondersmith увлекается тем, что придумывает замысловатые рецепты и блестяще воплощает свои идеи в жизнь: ее блюда всегда оказываются не тем, чем кажутся на первый взгляд.
Покрытые марципаном апельсиновые чизкейки с мармеладной начинкой в виде апельсинов.
Булочки с лавой. Хлеб с красным перцем с соусом из плавленого сыра внутри: идеальное сочетание сливочного и острого.
Эти конфеты-жеоды сверкают совсем как настоящие! А еще они изготовлены без искусственных красителей, и свой окрас получили за счет трав, специй и фруктов.
Крапивный торт в виде мха с лимонным вкусом.
Пирог из рябины, украшенный черепами птиц из марципана ручной работы.
На самом деле эти жутковатые кости с рунами — крендельки, покрытые карамелью и белым шоколадом.
Внутри этих яиц: торт с черникой и бузиной.
Нарциссы, вообще-то, ядовитые, но конкретно эти совершенно безопасны: ведь они сделаны из съедобной бумаги с добавлением шафрана и розовой воды.
Более изысканный вариант привычных шоколадных монеток: сокровище пиратов.
Эти капризные мандрагоры наполнены воздушным рисом с поджаренным корнем одуванчика для аромата жареной карамели. Даже почва из горшков съедобная!
Эти реалистичные шишки сделаны из помадки кедрового ореха и ломтиков миндаля.
Этот супер-детализированный синий краб — на самом деле пышная булочка, окрашенная цветками мотылькового горошка.
«Камешки» и смузи-цемент из черного кунжута.
Красивые пирожные, да? А это, на самом деле, пикантное перуанское блюдо из картофеля под названием «Potatas Causa». Разные цвета картофеля и батата позволили мастерице создать яркие цветочные узоры вокруг веганского «крабового» салата из грибов.
Шоколадный торт, покрытый домашней ягодной помадкой: похож на морского ежа, но на вкус как мечта.
Похоже на сладкие пирожные в виде подсолнуха, но на самом деле это острые кексы к завтраку, наполненные овощами и сыром. «Крем» сделан из пюре!
Эти мухоморы гораздо безопаснее своих «диких» собратьев — они сделаны из пряного печенья и красной глазури.
Желатиновый десерт из дикого имбиря и зеленого чая в виде куска лабрадорита.
Закуска в виде луковиц: жареный чеснок и каштаны в слоеном тесте, поданные на сложном желудевом соусе и ржаном хлебе вместо земли.
Эта древняя книга хранит страшный секрет: на самом деле это чизкейк юдзу из бузины, спрятанный между имбирным песочным тестом.
При приготовлении этого веганского блюда ни одно животное не пострадало: паста без глютена фаршируется оливками и подается с консервированным лимонным пюре, портуланом, жареной цветной капустой и пикантным соусом.
Шарики из домашнего сыра с еловыми иголками: фантазия на тему японского ботанического искусства Кокедама.
Ода прекрасному камню опалу: свежий чизкейк, полный фруктовых ароматов и нежного аромата жимолости.
Эти милые маленькие ежики — на самом деле булочки с чагой, приготовленные на пару.
Это не пирожные, а пикантные печеньки к чаю с фиалкой из сливочного сыра с травами.
Этот чудесный бутербродный торт в скандинавском стиле совсем не такой сладкий, как может показаться. Его вкус напоминает скорее хорошую пиццу.
Ароматный клубничный тарт со съедобными украшениями в виде бабочек-монархов. Ни одна бабочка не пострадала!
Восхитительное гавайское поке… Сделанное полностью на растительной основе: из маринованного арбуза и амаранта «тобико». Гораздо свежее варианта с тунцом!
Тюльпаны съедобны и наполнены вкусным салатом из морепродуктов. Стебли сделаны из жареной спаржи, и даже мерцающий бант готов к употреблению!
Эти большие тарталетки в виде роз удивительно острые! Между тонких кусочков маринованного редиса скрываются слои пряного нута и баклажана.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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И самое главное - она выглядит как жаренная курочка, а не как арбуз или коровья лепешка.
Как нужно любить своё увлечение, чтобы придумывать такие шедевры, и воплощать в виде шикарных блюд?