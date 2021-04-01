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30 кулинарных творений, которые обманут ваши глаза

30 кулинарных творений, которые обманут ваши глаза (31 фото)

Автор:
01 апреля 2021 22:12
Сообщество : Еда
Метки: выпечка   еда   кулинария   рецепты   фото еды   
548
31

Miss Wondersmith увлекается тем, что придумывает замысловатые рецепты и блестяще воплощает свои идеи в жизнь: ее блюда всегда оказываются не тем, чем кажутся на первый взгляд.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: выпечка   еда   кулинария   рецепты   фото еды   
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7  комментариев
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3k
au3 2 часа назад
Красиво, уровень мастерства высший, но для меня в еде главное вкус.
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57k
Александр Ломовицкий au3 2 часа назад
но и подача немаловажна .
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3k
newegg 3 минуты назад
Вы не поверите и будете страшно удивлены, но на картинке - жаренная курочка из настоящей курочки из настоящего куриного мяса с настоящей куриной шкурочкой.
И самое главное - она выглядит как жаренная курочка, а не как арбуз или коровья лепешка.
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8k
Васильевна 47 минут назад
Мне и картинки не нужны, чтобы не понимать, из чего оно сделано. Названия ингредиентов то какие!
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8k
Кыся 57 минут назад
Черт его знает, как это на вкус, но на вид - это шедевры! Наверное, тот, кто делает такое, позаботился и об отличном вкусе.
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3k
3BE3DA4ET Час назад
Это делали хронически талантливые люди.
Как нужно любить своё увлечение, чтобы придумывать такие шедевры, и воплощать в виде шикарных блюд?
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Васильевна 3BE3DA4ET 47 минут назад
Три часа делаешь, съедают за секунды
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