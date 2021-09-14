Ремонт одежды своими руками: 30 потрясающих примеров смекалки и мастерства

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Онлайн-группа Visiblemending предназначена для людей, которые умеют шить, вязать, штопать и вышивать. Хотя бы немножко. А еще любят ремонтировать одежду, давая ей второй шанс и новую жизнь.
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6. "Мои джинсы всегда рвутся на левом колене. Это мои любимые, поэтому я решила, что они заслуживают хорошего ремонта"
7. "На мой желтый джемпер пролился розовый лак для ногтей, поэтому я покрыла его вышивкой"
11. "Люблю вышить на одежде моего парня что-нибудь забавное, когда он просит меня ее отремонтировать"
14. "Мой первый опыт применения техники ручного ткачества для заделывания дырки. Вышло неплохо, но нужно еще практиковаться"
15. "Залатала спортивные штаны сына от костюма с Бэтменом. Теперь на них еще есть ночное небо с летучими мышами"
24. "У меня было много старых джинсов, которые либо не подходили по размеру, либо были изношены, поэтому я сделал из них новую пару!"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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