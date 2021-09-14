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Ремонт одежды своими руками: 30 потрясающих примеров смекалки и мастерства

Ремонт одежды своими руками: 30 потрясающих примеров смекалки и мастерства (31 фото)

Автор:
14 сентября 2021 13:07
Сообщество : Сделай сам!
Метки: вышивка   интересные идеи   отремонтировать   починить джинсы   ремонт одежды   своими руками   штопка   
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Онлайн-группа Visiblemending предназначена для людей, которые умеют шить, вязать, штопать и вышивать. Хотя бы немножко. А еще любят ремонтировать одежду, давая ей второй шанс и новую жизнь.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вышивка   интересные идеи   отремонтировать   починить джинсы   ремонт одежды   своими руками   штопка   
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2  комментария
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3k
Kungs 22 минуты назад
Помню, по молодости, в начале 90-х, мы сами себе на джинсах вышивали цветными толстыми нитками слова, типа "USSR my family". Классно смотрелось.
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8k
Izrin Maria 13 минут назад
Молодцы, колнечно.
Только почему-то приходит в голову фраза "с упорством, достойным лучшего применения..."
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