FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Фабрика идей 1149 постов • 539 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Фабрика идей 
Фанат Warhammer собрал корпус для ПК в форме танка Stormblade

Фанат Warhammer собрал корпус для ПК в форме танка Stormblade (9 фото)

Автор:
24 августа 2021 08:37
Сообщество : Фабрика идей
Метки: warhammer   игра   корпус   своими руками   сделай сам   танк   танк Stormblade   фанат   
284
9

Плазменная пушка имитируется RGB-подсветкой.

Пользователь Reddit из России под ником Megolet представил корпус для ПК в стиле сверхтяжёлого танка Stormblade из Warhammer 40,000.


По словам дизайнера, это его первая работа с «железом». На неё ушло около 300 часов, при этом большую часть времени заняла не сборка, а проектирование танка. Megolet уделил внимание аутентичному вооружению — от болтеров до плазменной пушки с RGB-подсветкой.

×

Сборка получилась довольно бюджетной, хотя точную стоимость энтузиаст не называет. В качестве каркаса использовались листы берёзовой фанеры, а раскрой выполнялся с помощью лазерной резки. Общее количество деталей превысило тысячу единиц.

Тестовые комплектующие включают в себя материнскую плату форм-фактора eATX, процессор Intel Core i9, видеокарту GeForce RTX 2060 и блок питания на 650 Вт. Кабель-менеджмента не наблюдается, но дизайнер отмечает, что это пробная конфигурация, и в будущем он планирует перейти на систему с жидкостным охлаждением.

Процесс сборки не попал на видео, но Megolet опубликовал множество фотографий, которые можно рассмотреть ниже. Дизайнер также объявил о старте следующего «более эпичного» проекта.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фабрика идей"
Метки: warhammer   игра   корпус   своими руками   сделай сам   танк   танк Stormblade   фанат   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
corell Час назад
Ксеносы клевещут, что танки у Империума деревянные.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
samsr 49 минут назад
Руки из правильного места, красава!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Gromkhard 2 часа назад
Первая мысль - откуда ж, сцуко, у тебя столько свободного времени!!!))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Два новых смартфона от Cubot : KingKong 7 за 179,99$ и MAX3 за 109,99$ Два новых смартфона от Cubot : KingKong 7 за 179,99$ и MAX3 за 109,99$ 35 проектов "самоделкиных", к которым невозможно придраться 35 проектов "самоделкиных", к которым невозможно придраться Наикрутейшие вещи созданные своими руками Наикрутейшие вещи созданные своими руками Индонезийский мужчина сделал «бионическую руку» из металлолома Индонезийский мужчина сделал «бионическую руку» из металлолома 30 бытовых советов от очень экономных людей 30 бытовых советов от очень экономных людей 35 старых вещей, которым подарили новую жизнь 35 старых вещей, которым подарили новую жизнь
IsTOPnik

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

16621



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
28 примеров так называемого надувательства
3
254
28 примеров так называемого надувательства
Откуда выражение "Метр с кепкой"?
3
26
Откуда выражение "Метр с кепкой"?
Два новых смартфона от Cubot : KingKong 7 за 179,99$ и MAX3 за 109,99$
Два новых смартфона от Cubot : KingKong 7 за 179,99$ и MAX3 за 109,99$
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Так выглядит естественный отбор
3
14

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#история#автомобили#автомир#подборка#позитив#в мире#аварии#наука
#Юмор#люди#Россия#животные#картинки#приколы#страна#фильм#дети#авто аварии
#интересно#прикол#СССР#фотографии#кино#интересное#ynews#роль#дтп#прикольные

На что жалуетесь?

Вернуться