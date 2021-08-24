Фанат Warhammer собрал корпус для ПК в форме танка Stormblade

Плазменная пушка имитируется RGB-подсветкой.
Пользователь Reddit из России под ником Megolet представил корпус для ПК в стиле сверхтяжёлого танка Stormblade из Warhammer 40,000.
По словам дизайнера, это его первая работа с «железом». На неё ушло около 300 часов, при этом большую часть времени заняла не сборка, а проектирование танка. Megolet уделил внимание аутентичному вооружению — от болтеров до плазменной пушки с RGB-подсветкой.
Сборка получилась довольно бюджетной, хотя точную стоимость энтузиаст не называет. В качестве каркаса использовались листы берёзовой фанеры, а раскрой выполнялся с помощью лазерной резки. Общее количество деталей превысило тысячу единиц.
Тестовые комплектующие включают в себя материнскую плату форм-фактора eATX, процессор Intel Core i9, видеокарту GeForce RTX 2060 и блок питания на 650 Вт. Кабель-менеджмента не наблюдается, но дизайнер отмечает, что это пробная конфигурация, и в будущем он планирует перейти на систему с жидкостным охлаждением.
Процесс сборки не попал на видео, но Megolet опубликовал множество фотографий, которые можно рассмотреть ниже. Дизайнер также объявил о старте следующего «более эпичного» проекта.
Источник:
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