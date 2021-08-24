Фанат Warhammer собрал корпус для ПК в форме танка Stormblade

Пользователь Reddit из России под ником Megolet представил корпус для ПК в стиле сверхтяжёлого танка Stormblade из Warhammer 40,000.

По словам дизайнера, это его первая работа с «железом». На неё ушло около 300 часов, при этом большую часть времени заняла не сборка, а проектирование танка. Megolet уделил внимание аутентичному вооружению — от болтеров до плазменной пушки с RGB-подсветкой.