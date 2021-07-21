Россия испытала "Циркон"

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Россия успешно провела испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон". По заявлению президента Путина, она не имеет аналогов в мире и может легко обойти любые противоракетные комплексы США.
Российское министерство обороны заявило об успешных испытаниях гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» - оружие, которое, как заявил Президент Владимир Путин, является частью ракетных систем нового поколения и не имеет аналогов в мире. В заявлении Минобороны говорится, что ракета была выпущена с военного корабля «Адмирал Горшков», находящегося в Белом море. Ракета двигалась со скоростью, примерно в семь раз превышающей скорость звука, и успешно поразила наземную цель на побережье Баренцева моря на расстоянии более 350 километров.
В ходе первого государственного испытания «Циркона» цель была поражена, и «тактико-технические характеристики ракеты были подтверждены», сообщили РИА Новости и телеканал «Звезда». Россия планирует устанавливать ракетный комплекс «Циркон» на свои подводные лодки и надводные корабли.
Путин объявил о создании нового гиперзвукового оружия в 2018 году, заявив, что оно может поразить практически любую точку мира и уклониться от созданного США противоракетного щита. Год спустя он пригрозил разместить гиперзвуковые ракеты на кораблях и подводных лодках, которые могут скрываться за пределами территориальных вод США, если Соединенные Штаты приступят к развертыванию ядерного оружия средней дальности в Европе. Вашингтон пока не размещал такие ракеты в Европе, но Москва опасается, что это может произойти на фоне роста напряженности между двумя мировыми сверхдержавами.
Согласно заявлению Путина до испатаний, "Циркон" должен быть способен лететь со скоростью, в девять раз превышающей скорость звука, и иметь дальность полета в 1000 километров .
Путин объявил о создании нового гиперзвукового оружия в 2018 году, заявив, что оно может поразить практически любую точку мира и уклониться от созданного США противоракетного щита. Год спустя он пригрозил разместить гиперзвуковые ракеты на кораблях и подводных лодках, которые могут скрываться за пределами территориальных вод США, если Соединенные Штаты приступят к развертыванию ядерного оружия средней дальности в Европе. Вашингтон пока не размещал такие ракеты в Европе, но Москва опасается, что это может произойти на фоне роста напряженности между двумя мировыми сверхдержавами.
Согласно заявлению Путина до испатаний, "Циркон" должен быть способен лететь со скоростью, в девять раз превышающей скорость звука, и иметь дальность полета в 1000 километров .
Некоторые западные эксперты сомневаются в том, насколько современно российское оружие нового поколения, признавая при этом, что сочетание скорости, маневренности и высоты гиперзвуковых ракет затрудняет их отслеживание и перехват.
Ранее испытательный пуск ракеты "Циркон" состоялся в октябре, в день рождения Путина. Лидер России назвал это «большим событием» для страны. «Оснащение наших вооруженных сил - армии и флота - новейшими, поистине не имеющими аналогов системами вооружения, безусловно, обеспечит обороноспособность нашей страны в долгосрочной перспективе», - заявил тогда Путин.
Новые малогабаритные гиперзвуковые ракеты рассматриваются экспертами как средства модернизации неядерной защиты России.
Ранее испытательный пуск ракеты "Циркон" состоялся в октябре, в день рождения Путина. Лидер России назвал это «большим событием» для страны. «Оснащение наших вооруженных сил - армии и флота - новейшими, поистине не имеющими аналогов системами вооружения, безусловно, обеспечит обороноспособность нашей страны в долгосрочной перспективе», - заявил тогда Путин.
Новые малогабаритные гиперзвуковые ракеты рассматриваются экспертами как средства модернизации неядерной защиты России.
Специалисты оборонной отрасли утверждают, что обеспечат России "лидирующие позиции в этой области высокотехнологичного оружия", которое сумеет наносить "удары, против которых бессильны средства противоракетной обороны" по высокозащищенным целям.
"Специально для новой сверхскоростной ракеты был разработан прямоточный воздушно-реактивный двигатель", - сообщают «Известия».
Пуск произошел на следующий день после того, как агентство ТАСС предположило, что запланированные на июль испытания будут отложены до августа. Испытания "Циркона" с подводных лодок и с суши также, по-видимому, пройдут в ближайшее время. По имеющимся данным, ракета будет поставлена на вооружение в следующем году .
Основные задачи ракеты "Циркон" - уничтожение вражеских кораблей. Западные эксперты считают, что ее максимальная дальность составляет от 350 до 1000 миль. Однако по расчетам некоторых из них, она может составлять до 2000 километров. Проектирование и разработка ракетного комплекса велась в условиях глубокой секретности. По словам Путина, иностранные шпионы проявляли активность в отношении ракеты.
"Специально для новой сверхскоростной ракеты был разработан прямоточный воздушно-реактивный двигатель", - сообщают «Известия».
Пуск произошел на следующий день после того, как агентство ТАСС предположило, что запланированные на июль испытания будут отложены до августа. Испытания "Циркона" с подводных лодок и с суши также, по-видимому, пройдут в ближайшее время. По имеющимся данным, ракета будет поставлена на вооружение в следующем году .
Основные задачи ракеты "Циркон" - уничтожение вражеских кораблей. Западные эксперты считают, что ее максимальная дальность составляет от 350 до 1000 миль. Однако по расчетам некоторых из них, она может составлять до 2000 километров. Проектирование и разработка ракетного комплекса велась в условиях глубокой секретности. По словам Путина, иностранные шпионы проявляли активность в отношении ракеты.
"Циркон" пополняет и без того значительный ракетный арсенал России, в котором уже имеется ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым планирующим аппаратом, который, по словам Путина, ударяет «как метеорит», и его не способна остановить ни одна система обороны.Он может перемещаться со скоростью, в 20 раз превышающей скорость звука, подниматься за пределы атмосферы Земли и поражать любую точку мира менее чем за 30 минут. Еще одна новаторская разработка российских оборонщиков - «Кинжал», гиперзвуковая ракета, способная нести ядерное оружие, скорость которой в десять раз превышает скорость звука.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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"Циркон" - это пока не понятно что такое, но если оно реально летает и может наводиться на таких скоростях, то и есть истинный гиперзвуковой аппарат.
И учитывая что 20 млн живут в нищете, а морковка и картоха наполовину привозная, то вымрет еще больше.
Не тем Володя занимается, ой не тем...
"Важно отметить, что новые российские гиперзвуковые ракеты могут оказывать дестабилизирующее воздействие, представлять серьезные риски", - указали в Пентагоне. Значит мы все правильно делаем!!!
з.ы. zyd(жид) по-польски еврей.
Строют завод - рабочие места строителям, заказы производителям стройматериалов.
Завод построили, нужно жилье рабочим, 1500 человек, считай семей-квартир.
Опять строители с приплодом...
Жителей много, едоков много, рядом агрокомплекс вырастает.
Завод работает не только по военке, но и гонит другую продукцию.
К примеру турбины для газовиков. С качеством военприемки.
Поэтому, при развал союза и ударили нам в первую очередь по оборонке, потому, как это костяк!
Выручка от продаж. 2020.
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