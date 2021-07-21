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Россия испытала "Циркон"

Россия испытала "Циркон" (5 фото + 1 видео)

Автор:
21 июля 2021 09:23
Сообщество : Военное
Метки: Циркон   армия   военная техника   военные   испытания   министерство обороны   оборона   ракеты   
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Россия успешно провела испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон". По заявлению президента Путина, она не имеет аналогов в мире и может легко обойти любые противоракетные комплексы США.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Циркон   армия   военная техника   военные   испытания   министерство обороны   оборона   ракеты   
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30  комментариев
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−149
Сергей Час назад
Что-то подобное я уже слышал. Да, это же т-14, количество выпущенных 20+
Нет аналогов, лучшая в мире. У нас мебель шведская, авто Япония и Европа, телефоны аналогично. Всё, что нас окружает, сделано не в России. Но Циркон, это другое
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−20
Племянник Путина 9 минут назад
лучше бы из под Белгорода шмальнули по нац раде в киеве. И испытания и польза.
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1k
Кер Реев 16 минут назад
Комментарий к фото
Даже название корабля написано с ошибкой... Гегемоны блин...
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1k
alex5450 20 минут назад
"Кинжал" не гиперзвуковая ракета. "Авангард" - не гиперзвуковая боеголовка-планер.
"Циркон" - это пока не понятно что такое, но если оно реально летает и может наводиться на таких скоростях, то и есть истинный гиперзвуковой аппарат.
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4k
Иван 21 минуту назад
Америку воевать будем?
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14k
Андрей 22 минуты назад
Если в Росиию прекратить поставки жизненоважных лекарств и субстанций для производства обычных, то трусливому карлику Цирконы и Кинжалы не помогут. Население за 3-6 месяцев вымрет более чем на половину.

И учитывая что 20 млн живут в нищете, а морковка и картоха наполовину привозная, то вымрет еще больше.

Не тем Володя занимается, ой не тем...
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342
Driver 23 минуты назад
Сделайте зарплаты и пенсии как в США!
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3k
Нескучный сад Полчаса назад
Ну, это прорыв, я считаю! Что удивительно, опять новости военки перед выборами пошли. Как удачно сложилось всё
По-ходу, оружие - это сейчас единственное, что может сформировать позитивный информационный фон для ЕдРа.
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521
Миша Полчаса назад
ХАМАС уже готов покупать ракеты, а Турция бьть посредником в сделках. Батистовые портянки носить будете Россияне, крем Марго кушать.
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354
korney Полчаса назад
1000 миль как раз и есть "до 2000 километров" - минут 15 лёту.
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451
The Graff 41 минуту назад
Напомним, с критикой испытаний "Циркона" выступил официальный представитель американского военного ведомства Джон Кирби.
"Важно отметить, что новые российские гиперзвуковые ракеты могут оказывать дестабилизирующее воздействие, представлять серьезные риски", - указали в Пентагоне. Значит мы все правильно делаем!!!
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9k
Шурум-бурум Час назад
потешная армия украины, у которой главнокомандующий обыччный жид, нервно курит в сторонке)
з.ы. zyd(жид) по-польски еврей.
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278
Игорь Иванов 2 часа назад
А вы всё ноете - за ковидлу, бананы и морковку со свеклой, тупорылые... Вона как, в труху всех если что
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
298
Денис Веселов 2 часа назад
Через пару, лет СОVID подправят под все вакцины, и будут эти Цирконии ржаветь , вместе со всем остальным)))))
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