Россия испытала "Циркон"

В ходе первого государственного испытания «Циркона» цель была поражена, и «тактико-технические характеристики ракеты были подтверждены», сообщили РИА Новости и телеканал «Звезда». Россия планирует устанавливать ракетный комплекс «Циркон» на свои подводные лодки и надводные корабли. Путин объявил о создании нового гиперзвукового оружия в 2018 году, заявив, что оно может поразить практически любую точку мира и уклониться от созданного США противоракетного щита. Год спустя он пригрозил разместить гиперзвуковые ракеты на кораблях и подводных лодках, которые могут скрываться за пределами территориальных вод США, если Соединенные Штаты приступят к развертыванию ядерного оружия средней дальности в Европе. Вашингтон пока не размещал такие ракеты в Европе, но Москва опасается, что это может произойти на фоне роста напряженности между двумя мировыми сверхдержавами. Согласно заявлению Путина до испатаний, "Циркон" должен быть способен лететь со скоростью, в девять раз превышающей скорость звука, и иметь дальность полета в 1000 километров .

2021-07-21T09:23:48+03:00