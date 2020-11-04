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Словесные конструкции, на которые ведутся абсолютно все мужики

Словесные конструкции, на которые ведутся абсолютно все мужики (18 фото)

Автор:
04 ноября 2020 11:45
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Tinder   знакомства   знакомства в Интернете   интересное   подкаты   флирт   
33395
18

На 100% подсмотрено в Тиндере )

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Метки: Tinder   знакомства   знакомства в Интернете   интересное   подкаты   флирт   
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142  комментария
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13k
Ego sum qui sum 23 часа назад
одной нужно чтобы в нее периодически вставляли одеяло, другая ищет старшеклассников на грудном вскармливании...зоопарк
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8k
chichic1 24 минуты назад
Я просто уверен у большинства это словами и заканчивается.
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15k
nobody® 41 минуту назад
Нравится кот, и что многие знают о её утренней привычки
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934
Руслан Новак Час назад
Здается мне что большая часть этих объявлений состяпана мужиками в наколках с мест не столь отдаленных. А расчет в большинстве вариантов на лохов того же возраста которые не пожалеют пополнить телефон ну или что вроде этого. Так что пост скорее не о тупости ТП а о состоянии дел в онлайн сетях.
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8k
Голос Вселенной Час назад
Можете вычеркнуть меня из "абсолютно всех мужиков", которые "ведутся на эти конструкции"...
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8k
Голос Вселенной Час назад
Комментарий к фото
Ищет мужика на донорские органы... Видно же...
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11k
Morr_A 2 часа назад
Где медведь?!!! Какая зимняя спячка???? Срочно будить!
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180k
MASK 3 часа назад
Словесные конструкции, на которые ведутся абсолютно все мужики
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27k
Ed 4 часа назад
Животные. По текстам - некормленные и частично нетраханные. Интеллект амёб
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29k
Azesh 7 часов назад
задумался.
задумался.
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27k
Ed Azesh 4 часа назад
не думай.....беги
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473
basil pupkin Azesh 2 часа назад
Пострапонит и бросит
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40
Макс Зайцев 9 часов назад
Никакая Александра, даже девятнадцатилетняя, не может быть лучше черешни.
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29k
Azesh Макс Зайцев 7 часов назад
две Александры?
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2k
Высоколобый интеллектуал Azesh 2 часа назад
Первые пять минут - может быть.
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11k
Morr_A Azesh 2 часа назад
Тарелка черешни?
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7k
Свои Пять Копеек 9 часов назад
Словесные конструкции, на которые ведутся абсолютно все мужики
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9k
Петя Кантроп 11 часов назад
Словесные конструкции, на которые ведутся абсолютно все мужики
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6k
Serjio 12 часов назад
Ахренеть... мне вот интересны продолжения этих маленьких трагедий.
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17k
Алексей 12 часов назад
Зачем в неё вставлять оделяло?! Странные желания...
Зачем в неё вставлять оделяло?! Странные желания...
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1k
Arc_B Алексей 4 часа назад
Тот же вопрос возник
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23
Сергей Сергеев 12 часов назад
Гиганты мысли...
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112
alex 12 часов назад
Сижу, ломаю голову, это в какой позе она занимается сексом с мужчиной, если просит ЕГО не оборачиваться....
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6k
Serjio alex 12 часов назад
Страпон
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2k
Aristarx 12 часов назад
Зачем волочь сюда эту мерзость?
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27k
Ed Aristarx 4 часа назад
тот же вопрос возник
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1k
Digektor 13 часов назад
Тиндер - это онлайн-панель?
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2k
Высоколобый интеллектуал Digektor 2 часа назад
Если бы
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39k
Соломей 14 часов назад
Прочитав пост, вы прошли краткий курс совремнных ТП.
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7k
KOSTELLO 14 часов назад
Блин, 18-21 год, а рассуждения, как у шалав 35+.
Либо хотят взрослее казаться, либо, что хуже, уже пробы негде ставить в этом возрасте
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8k
Голос Вселенной KOSTELLO Час назад
Да какие рассуждения? До этих рассуждений им еще дорасти надо, дотраъхаться, выстрадать... Понадёргали цитат из "этих ваших интернетов" и искренне считают, что это оригинально и круто.... Детский сад.
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