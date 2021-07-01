Мужчина хотел найти квартиру, но вместо этого заставил одиноких женщин поволноваться

Мужчина приложил к объявлению несколько своих снимков и подписчицы очень бурно отреагировали на пост. Буквально за сутки он набрал около 500 ответов и сотни реакций.

Девушки не смогли пройти мимо:

"Если в жизни Вы также красивы, как и на фото, то живите у меня бесплатно. И еду мою ешьте. Я и за пивом сбегаю, если что."

"Фига се...а я думала - сайт знакомств открыла по ошибке"

"Эх, всего лишь квартиру… а у меня подруга в районе Аэропорт-Сокол одинокая"

"Готова женить на себе!"

"Хохмы ради - переезжай ко мне бесплатно"