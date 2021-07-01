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Мужчина хотел найти квартиру, но вместо этого заставил одиноких женщин поволноваться

Мужчина хотел найти квартиру, но вместо этого заставил одиноких женщин поволноваться (3 фото)

Автор:
01 июля 2021 14:53
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Москва   интересное   объявления   приколы   смешное   соцсети   
5302
3
Ювелир решил найти себе жилье в Москве через социальные сети и получил массу предложений. Вот только не совсем те, на которые рассчитывал.

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Метки: Москва   интересное   объявления   приколы   смешное   соцсети   
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50  комментариев
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64k
Максим 3 часа назад
Боюсь его бойфренд не одобрит) Не для вас кошолки его мамка растила)
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2k
Sergius SPb 8 минут назад
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42k
Крайт 14 минут назад
А может его Александр зовут?
Тогда получится старый мем "О, Саша! Ты ювелир!". :))
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2k
Ermolai Полчаса назад
Возможный сценарий: цветы, подарки, романтические вечера под луной и все, девка поплыла. Однажды он он придет и скажет, что предложили партию золота, по выгодной цене, а транш из Швейцарии будет, только,через неделю. Но за неделю выгодная партия уйдет. И, не поев борща, ляжет на диван, лицом к стене, и будет тяжело вздыхать. Тут она вспомнит что у неё на счету есть 200 тыщь и муж подруги может помочь. Эта новость вернет его за стол и они, хлебая борщ, с энтузиазмом будут обсуждать как теперь заживут. Через два дня, получив деньги, он уедет на сделку....Продолжение следует.
А стоит ли продолжать?
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2k
Anatoly Tananykhin Полчаса назад
Зачем сообщать о том что умеешь готовить при поиске квартиры?
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8k
vit 53 минуты назад
История для дурачков
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10k
wilddewill 53 минуты назад
Влажные мечты лайкодрочера, а не пост
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5k
Александр Зотов Час назад
прикол, когда в таких группах симпатичных девок начинают комментировать, то сразу куча обвинений в сексизме, пошлости, "чё вам тут сайт знакомств" и т.п.
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6k
BenderRodriguez Час назад
Вот этот бородавочник с [мат] под носом? Боже, как оголодали то бабы...
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504
робт Час назад
Ювелир

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2k
Leo Час назад
Это что за массовая течка?))
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Комментарий удален. Причина: порнография
−1
14k
Serg2001 2 часа назад
Позовите Якубеню с её сосиской. Всяк поинтереснее будет инфа... ))
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6k
КОСТЯН 2 часа назад
Пилотки сразу у всех зачесались, повыгодней кормилицу пристроить
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−117
vova old 2 часа назад
бородавки никому не мешают, если ты ювелир)))
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2k
Nyash 2 часа назад
блин эти торчащие родинки на подбородке. фу так противно.
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1k
Евгений Кондратьев 2 часа назад
А это дворник инвалид из Уфы. Налетай бабоньки!
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−157
Владимир 2 часа назад
если он Москвич, зачем ему квартиру снимать?
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−157
Владимир 2 часа назад
Ювелир-Бородавочник


Все почему то считают что ювелир это престижная работа, ну а на самом деле ну шахтеры наверное поднявшись из шахты только грязнее выглядят чем ювелир, который весь деь трясущимися с похмелья руками плел цепочки бисмарк
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6k
Дед Пихто 2 часа назад
Ювелирам хорошо! А как ассенизатору хату найти?
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11k
Михалыч 2 часа назад
Ага, - "Куплю электросамокат, недорого, без пары, яйца побриты, 19см"
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