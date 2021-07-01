Мужчина хотел найти квартиру, но вместо этого заставил одиноких женщин поволноваться

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Ювелир решил найти себе жилье в Москве через социальные сети и получил массу предложений. Вот только не совсем те, на которые рассчитывал.
33-летний москвич обратился в специальную группу на Facebook по поиску жилья в Москве. Филипп указал в объявлении желательные станции метро и примерную стоимость, на которую он рассчитывает.
Он искал постое, чистое место, где можно отдохнуть после работы. Также Филипп указал, что он не курит, практически не пьет, готовит и не женат. Рассказал он и своей профессии - ювелир.
Он искал постое, чистое место, где можно отдохнуть после работы. Также Филипп указал, что он не курит, практически не пьет, готовит и не женат. Рассказал он и своей профессии - ювелир.
Мужчина приложил к объявлению несколько своих снимков и подписчицы очень бурно отреагировали на пост. Буквально за сутки он набрал около 500 ответов и сотни реакций.
Девушки не смогли пройти мимо:
"Если в жизни Вы также красивы, как и на фото, то живите у меня бесплатно. И еду мою ешьте. Я и за пивом сбегаю, если что."
"Фига се...а я думала - сайт знакомств открыла по ошибке"
"Эх, всего лишь квартиру… а у меня подруга в районе Аэропорт-Сокол одинокая"
"Готова женить на себе!"
"Хохмы ради - переезжай ко мне бесплатно"
Девушки не смогли пройти мимо:
"Если в жизни Вы также красивы, как и на фото, то живите у меня бесплатно. И еду мою ешьте. Я и за пивом сбегаю, если что."
"Фига се...а я думала - сайт знакомств открыла по ошибке"
"Эх, всего лишь квартиру… а у меня подруга в районе Аэропорт-Сокол одинокая"
"Готова женить на себе!"
"Хохмы ради - переезжай ко мне бесплатно"
А некоторые, видимо, несвободные участницы группы заинтересовались работой Филиппа и стали спрашивать, можно ли посмотреть его работы, а то и сразу описывать проблему: "Квартиры нет. Но есть кольцо с выпавшим куском эмали. Будет круто, если сможете".
Интересно, он квартиру в итоге найдет, или жену?
Интересно, он квартиру в итоге найдет, или жену?
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Метки: Москва интересное объявления приколы смешное соцсети
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Тогда получится старый мем "О, Саша! Ты ювелир!". :))
А стоит ли продолжать?
Все почему то считают что ювелир это престижная работа, ну а на самом деле ну шахтеры наверное поднявшись из шахты только грязнее выглядят чем ювелир, который весь деь трясущимися с похмелья руками плел цепочки бисмарк