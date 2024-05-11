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Интересные снимки известных людей

Интересные снимки известных людей

Автор:
11 мая 2024 21:41
Метки: Россия   СССР   актёры   кино   фото   
355
41

Подборка фотографий актеров, актрис.

Интересного вам просмотра!

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Метки: Россия   СССР   актёры   кино   фото   
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7k
piton13 2 часа назад
Эх, какие люди были...
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21k
Анонимный ТреZвенник 21 минуту назад
Был у меня календарь-плакат с этой фоткой Игоря Скляра.
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498
Максим 22 минуты назад
Симонова my love
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597
Сеня Час назад
Удовиченко лакомый кусочек
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185
Бывалый Трус Час назад
16. П.Луспекаев и его дублер А.Массарский на съемках фильма «Белое солнце пустыни».

Говорят, что единственный момент в фильме, где был задействован дублёр - это этот. И то из-за того, что у Луспекаева сгибались сапоги из отсутствия пальцев ног. Его настоящую обувь в тот момент видно на первом кадре видео.
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18k
Вася 2 часа назад
Удовиченко клёвая
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18k
Вася 2 часа назад
Комментарий к фото
а что это за имитация награды Героя СССР ??
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5435 постов (5405 в горячем)

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