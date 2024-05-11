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Подборка фотографий актеров, актрис.
Интересного вам просмотра!
2.
Гости 12-го Московского Международного кинофестиваля Наталья Белохвостикова и Людмила Гурченко с актрисой из Бангладеша Шатиной. 10 июля 1981 г
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12.
«Зигзаг удачи» трагикомедия Эльдара Рязанова.
Отличный фильм с великолепными актёрами. — Давайте в складчину купим автобус, будем ездить за город, ловить рыбу, пить вино…— Петя, вы можете о чём-нибудь другом подумать?— Нет.
37.
Евгения Симонова и Александр Фатюшин в сцене из спектакля "Молва" по пьесе А. Салынского, 1984 год.
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Говорят, что единственный момент в фильме, где был задействован дублёр - это этот. И то из-за того, что у Луспекаева сгибались сапоги из отсутствия пальцев ног. Его настоящую обувь в тот момент видно на первом кадре видео.