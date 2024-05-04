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Подборка фотографий актеров, актрис.
Интересного вам просмотра!
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4.
Татьяна Кравченко, Яна Поплавская, Николай Скоробогатов, Инна Чурикова, Ольга Машная, Валентина Теличкина в фильме «Васса», 1983 год
9.
Георгий Милляр и Наталья Варлей раздают автографы юным любителям кино на кинофестивале в Москве, 1983 год
21.
Олeг Εфpeмoв, Βячecлaв Тихoнoв и Μихaил Ульянoв на съёмках фильма «Сочинение ко Дню Победы» 1998 год
26.
Виталий Виленкин, Евгений Евстигнеев, Геннадий Печников, Игорь Кваша после спектакля «Вечно живые», 1950-е годы
28.
«Юнона» и «Авось» 25 лет. Финал спектакля.
Кончита - Алена Хмельницкая. Резанов – Николай Караченцов. Справа налево стоят: Сергей Чонишвили, Денис Карасев, Александр Лазарев, Татьяна Фесенко, Дмитрий Певцов, Леван Мсхиладзе, Игорь Фокин.
33.
Клара Лучко.
Была дважды делегирована на Каннский фестиваль. В 1954 году она поехала с фильмом "Возвращение Василия Бортникова". А в 1955 году представляла драму "Большая семья" и получила Серебряную премию вместе с основным актерским составом
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