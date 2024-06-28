Александр Панкратов-Черный, советский и российский актер, режиссер, поэт, Народный артист России

Александр Васильевич родился 28 июня 1949 года в Алтайском крае в семье потомков сосланных казаков.
Отец Василий Гузев прошел войну, неоднократно был ранен. Через 3 года после рождения Саши он скончался, оставив супругу Агриппину в одиночку поднимать детей.
Времена были голодные, поэтому двое малышей вскоре умерли. Выжили только Александр и сестра Зинаида. Чтобы защитить наследника от преследований, мать дала ему фамилию первого мужа – Панкратов.
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