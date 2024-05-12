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Актёры советского театра и&nbsp;кино в&nbsp;фотопортретах Владимира Бондарева

Актёры советского театра и кино в фотопортретах Владимира Бондарева

Автор:
12 мая 2024 20:05
Метки: Россия   СССР   актёры   кино   фото   
227
74

Первая мысль, которая проносится в голове, когда смотришь на портреты, сделанные фотографом Владимиром Бондаревым, — «сейчас так не снимают». И это действительно так. Кажется, безвозвратно ушла эпоха, когда фотограф стремился выразить не себя, а героя портрета. Индивидуальность сменилась стандартами красоты. Естественность — «фотошопом».

И конечно, изменились сами герои этих портретов, а многих из них уже нет в живых.

Интересного вам просмотра!

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Метки: Россия   СССР   актёры   кино   фото   
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4  комментария
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22k
КВТИУ-80 57 минут назад
Спасибо. Настоящие в своём мастерстве и индивидуальности актёры. Всё такие родные...
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1k
Рома 13 минут назад
Оказывается , у Смолякова когда-то были красивые волосы...)
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5k
Сергей Полчаса назад
Шикарные портреты.
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35k
Юр21 45 минут назад
Легендарные актёры, жаль что фильмы с их участием больше не идут по ТВ, там теперь плывёт дерьмо в виде бесконечных и бессмысленных сериалов.
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Юганск
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