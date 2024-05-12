Актёры советского театра и кино в фотопортретах Владимира Бондарева

Первая мысль, которая проносится в голове, когда смотришь на портреты, сделанные фотографом Владимиром Бондаревым, — «сейчас так не снимают». И это действительно так. Кажется, безвозвратно ушла эпоха, когда фотограф стремился выразить не себя, а героя портрета. Индивидуальность сменилась стандартами красоты. Естественность — «фотошопом».

И конечно, изменились сами герои этих портретов, а многих из них уже нет в живых.

Интересного вам просмотра!