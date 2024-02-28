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30 дедушек и бабушек с отменным чувством юмора

30 дедушек и бабушек с отменным чувством юмора

Автор:
28 февраля 2024 15:47
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   бабушки   бабушки и дедушки   дедушки   крутые пожилые   люди юмористы   пожилые люди   смешные фото   юмористы   
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Когда люди доживают до определённого возраста, их перестаёт волновать, что о них подумают другие. Поэтому остроумные и дерзкие старички и старушки — далеко не редкость. Они любят пошутить, посмеяться, особенно в кругу семьи. В общем, те ещё юмористы.

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«Он скончался 20 лет назад. С тех пор картинка хранится у меня в бумажнике в память о нем».


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   бабушки   бабушки и дедушки   дедушки   крутые пожилые   люди юмористы   пожилые люди   смешные фото   юмористы   
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3  комментария
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38k
АнтонПолднев 2 часа назад
Теперь я знаю какие весёлые бабушки и дедушки в Пиндостане.
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3k
Lena 55 минут назад
Бабушки и дедушки могут быть только тогда веселые, когда не одиноки и не бедны.
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25k
SolomonA Час назад
«Моей бабушке 105 лет. "Я собираюсь жить вечно. Пока что всё идёт хорошо"»
Технически - она и так живет вечно. Даже более чем вечно.
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