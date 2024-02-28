30 дедушек и бабушек с отменным чувством юмора

Когда люди доживают до определённого возраста, их перестаёт волновать, что о них подумают другие. Поэтому остроумные и дерзкие старички и старушки — далеко не редкость. Они любят пошутить, посмеяться, особенно в кругу семьи. В общем, те ещё юмористы.