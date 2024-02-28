30 дедушек и бабушек с отменным чувством юмора

Когда люди доживают до определённого возраста, их перестаёт волновать, что о них подумают другие. Поэтому остроумные и дерзкие старички и старушки — далеко не редкость. Они любят пошутить, посмеяться, особенно в кругу семьи. В общем, те ещё юмористы.
1. «Бабушка моей подруги подготовила доски для спиритических сеансов, которые на ее похоронах раздали всем родственникам. В чувстве юмора ей не откажешь!»
3. «В 2019 году моя 97-летняя бабушка подарила нам календарь с забавными отфотошопленными снимками с ее участием на каждый месяц»
5. «Подарок от бабушки и дедушки: "Счастливого Рождества от группы Jackson 5". На 20-долларовой банкноте изображен Эндрю Джексон, 7-й президент США»
6. «Мой дедушка носил эту фотографию в бумажнике и спрашивал людей, не хотят ли они посмотреть на его "гордость и радость"»
«Он скончался 20 лет назад. С тех пор картинка хранится у меня в бумажнике в память о нем».
12. «Я попросил в подарок на день рождения машину, полную денег, и бабушка мне ее подарила»
14. «Мой дедушка во время карантина в 2020 году: "Послание моей семье: оставайтесь дома, я в порядке, отлично провожу время без вас!"»
15. «Нашел у бабушки видеокассету, ржу до слёз. "Гарри Поттер", записанный поверх видео с похоронами папы римского. Верный выбор, бабуль»
16. «Недавно я упал с байка и сломал ключицу. Моя бабушка заботливо прислала мне новый велосипед, который "больше мне подходит"»
17. «Дедушка моего парня научился пользоваться фотошопом, и повесил эту картину в рамке у себя дома»
19. «Мой дедушка недавно купил новую машину черного цвета и прозвал ее "Бэтмобилем". Я пришел к нему на ужин, а он вышел ко мне в образе»
20. «Моя бабушка хранит это в своем доме уже более 30 лет. Только что заметил, что она наклеила свое лицо поверх лица Скарлетт О'Хары»
22. «На мой день рождения приехали бабушка с дедушкой. Мой ноутбук стоял на столе. Вот что я обнаружил на нем на следующий день»
23. «Я купила своему дедушке большую банку его любимых шоколадных конфет, а он прислал мне эту фотографию, чтобы сообщить, что доел их. Кажется, это намек...»
24. «Моя бабушка-кубинка накрыла Иисуса махровым полотенцем, потому что в ее квартире было холодно. Но оставила щелочку для носа, "чтобы он мог дышать"»
25. «Мои дедушка с бабушкой пошли пропустить по стаканчику. Надписи на футболках: "Я Джоан" и "Если заблудился, вернуть Джоан"»
29. «Мой дедушка сказал, что установил потолочный вентилятор. Вот фотография, которую он нам прислал»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Технически - она и так живет вечно. Даже более чем вечно.