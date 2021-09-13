Дневной поезд «Ласточка» начал ходить между Назранью и Минеральными Водами
Расстояние между Назранью и Минеральными Водами «Ласточка» проходит за 2,5 часа, тогда как обычный поезд за 4 часа. На маршруте предусмотрены остановки на станциях Котляревская, Прохладная, Аполлонская и Георгиевск.
На предприятии компании «Нокиан Тайерс» открыт новый автоматизированный склад продукции
В ОДК осваивают испытания отремонтированных морских двигателей
НЛМК-Урал модернизировал сталеплавильное и сортопрокатное производство
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Новый ФОК в п. Металлострое Колпинского района г. Санкт-Петербурга
Многофункциональный спортивный комплекс открыт сегодня на улице Широкой ( дом 8) в Петергофе г. Санкт-Петербург
Третий спортивный комплекс по программе «Газпром детям» открыт сегодня на Московском шоссе (дом 3, корп. 2) г. Санкт-Петербург
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Новый ФОК Вологодская область пос. Таншалово
Новый ФОК Ульяновская область г.Ульяновск
Новый ледовый дворец Брянская область г. Почеп
Новый тренировочный центр Северная Осетия-Алания Владикавказ
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В Орловской области открылся маслоэкстракционный завод
Компания Гуфо отправила первые кофемашины на экспорт
Стоимость кофемашины составляет от 200 до 350 тыс. Также компания Гуфо открыла новое производство в этом году, что позволит существенно увеличить производство.
В Самарской области открылся логистический центр «Почты России»
Новый детский сад Алтайский край с. Тальменка
Новый детский сад Республика Алтай с. Бийка
Новый детский сад Республика Карачаево-Черкесия аул Сары-Тюз
Новый детский сад Новосибирская область с. Мамоново
Новый детский сад Тверская область г.Торопец
Новый детский сад Республика Карелия пос. Чалны
Новый детский сад Республика Коми с. Выльгорт
Республика Коми в селе Щельябож открылся новый детский сад
Первые трамваи запустили в Таганроге после начала модернизации всей трамвайной сети города
Строительство завода по переработке сои и рапса началось в Липецкой области
Мощности предприятия позволят перерабатывать 2,7 тыс. тонн сои и 2 тыс. тонн рапса в сутки. Здесь будет создано 350 новых рабочих мест.
Производство одноразовых медицинских изделий открыли на Сахалине
Компания «Хендэ Мотор» открыла в Санкт-Петербурге моторный завод
Новый завод располагается в Сестрорецке (Санкт-Петербург), в непосредственной близости от действующего «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», где делают модели Solaris и Creta, а также Kia Rio. Завод обеспечит создание более 500 рабочих мест. Объем инвестиций в предприятие составил 15,8 млрд рублей.
Логистический центр с 1 000 рабочих мест открылся в Кемерове
Новый логистический комплекс площадью 28 тысяч квадратных метров расположен в Ленинском районе областного центра. Во время экскурсии по территории распределительного центра гостям представили технологические новинки, которые впервые будут использоваться для обеспечения бесперебойных поставок товаров в более чем 500 магазинов торговой сети в Кузбассе и других регионах.
УЗТМ завершил модернизацию прокатного стана на Ревдинском заводе ОЦМ
В Пензенской области завершен проект создания молочного комплекса на 7200 голов дойного стада
Совокупный объем инвестиций в проект за все время его реализации составил 7 млрд рублей. Финансовым партнером выступил АО «Россельхозбанк». Строительство современного крупного молочно-товарного комплекса позволило создать в регионе более 400 рабочих мест.
В Краснодарском крае запустили завод по производству светодиодов
Состоялся подъем флага на первом дальневосточном краболове «Охотск»
Ранее был проведён контрольный выход в море, в его рамках была окончательно подтверждена работоспособность всех систем судна и произведены все необходимые измерения.
В Альметьевске открылся новый хирургический комплекс детской городской больницы
Ранее малышей для оказания хирургической помощи возили в Лениногорск или направляли во взрослую хирургию медсанчасти ПАО «Татнефть».
Новый хирургический комплекс оснастили новым оборудованием.
В Казани открылся центр детской онкологии, гематологии и хирургии
Первый гибридный БВС ZALA совершил полет по маршруту Ижевск- Йошкар-Ола — Ижевск
Во время полёта отрабатывалась методика одновременного применения аппарата двумя лётными отрядами с новой высокоскоростной системой связи, управления и ретрансляции, реализованной на загоризонтных пунктах управления, находящихся в разных регионах РФ.
ЦНИИТМАШ с помощью аддитивных технологий изготовил сепарационный элемент для атомных ледоколов
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А сколько храмов построило РПЦ?
Этому перцу просто поднасрать надо по команде, вот и всё :))
а избы всё горять и горять, а кони усэ бэгуть та бэгуть... А Россиюшка то гыбнет всё сильнее и сильнее, а сейчас вот особенно прям сильно...
И русским настолько то совсем стало не чего жрать и ежи кончились, что припарковаться блин НЕГДЕ!
И на очередном закрытом заводе опять не раздали металлолом пенсионерам школьного возраста, а запилили очередной ледокол и заодно АЭС и т.д.
Епть как страшно жить то...
Интересно у таких вот индивидуумов бывает когнитивный диссонанс?