10 сентября состоялось знаковое мероприятие для всех жителей Маслянинского района — торжественное открытие в с. Мамоново муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Ленок», построенного в рамках реализации национального проекта «Демография», регионального проекта «Содействие занятости женщин, имеющих детей до 3 лет». В детском саду открыты 10 групп, из них 6 ясельных для детей от года до трех и 4 группы для детей от 3-7 лет, также есть отдельный кабинет кружковой деятельности, кабинеты психолога и логопеда, музыкальный и физкультурный залы. С открытием нового сада полностью решается проблема устройства детей в возрасте до 3 лет.