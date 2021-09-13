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Подборка интересных и красивых фотографий с просторов интернета
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Моника Беллуччи
В 1991 американская компания заказала 21 ЯК-3 по сохранившимся советским лекалам на московском заводе "Скорость" (без вооружения). Вместо родных Климов ВК-105 ставили американские Allison V-1710 и Pratt & Whitney R-1830 Twin Wasp. Самолеты, в большинстве, находятся в США и частично в Германии и Австралии.