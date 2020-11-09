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Наглая, но неудавшаяся автоподстава из Лесосибирска попала на видео

Наглая, но неудавшаяся автоподстава из Лесосибирска попала на видео (4 фото + 1 видео)

Автор:
09 ноября 2020 15:18
Сообщество : Жить в России
Метки: Лесосибирск   автоподстава   видео   гибдд   мошенники   полиция   
1471
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Какой-то неумный шалопай решил подзаработать денег: бросился на лобовое стекло автомобиля и упал "замертво". Но как только он услышал о существовании такого чуда техники как видеорегистратор, тут же ожил и дал стрекача.

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Метки: Лесосибирск   автоподстава   видео   гибдд   мошенники   полиция   
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8  комментариев
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17k
Vital Idol 37 минут назад
Наглая, но неудавшаяся автоподстава из Лесосибирска попала на видео
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vikklu 10 минут назад
Стекло жалко.
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358k
Алексей 10 минут назад
ну начнем с того что не надо было про регистратор говорить.дождались бы скорую,дпсников. и уже потом...... а так разбитое лобовое и дебил сбежал
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406
Moon24 15 минут назад
Нужно таких подставщиков монтировкой бить и обязательно руки и ноги ломать
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13k
homerchik Полчаса назад
Наглая, но неудавшаяся автоподстава из Лесосибирска попала на видео
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162
Леший 45 минут назад
Вот здесь ему надо было добавить по самое нехочу!
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Ваник 46 минут назад
Найти и в каскадёры его забрать!
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208
Чешира Ваник 20 минут назад
Принудительно
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