Наглая, но неудавшаяся автоподстава из Лесосибирска попала на видео

Какой-то неумный шалопай решил подзаработать денег: бросился на лобовое стекло автомобиля и упал "замертво". Но как только он услышал о существовании такого чуда техники как видеорегистратор, тут же ожил и дал стрекача.
Водитель из Лесосибирска (Красноярский край) едва не стал жертвой наглой автоподставы. Его спасла запись с видеорегистратора, которую он опубликовал в сообществе "ЧП Красноярск" во "ВКонтакте".
В ролике видно, как молодой человек стоит у обочины, поджидая машину. Как только автомобиль поравнялся с ним, он с разбегу прыгает на капот автомобиля, повреждает лобовое стекло и кувырком скатывается на землю, изображая бездыханную жертву.
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Как рассказал автор видео, малолетних дебилов было двое. И они убежали, как только услышали о существовании видеорегистратора. Мужчина вызвал полицию и ГИБДД. В ведомстве подтвердили, что приняли заявление от водителя. Сейчас правоохранители разыскивают молодых людей, решивших подзаработать легких денег.
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