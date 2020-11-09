Наглая, но неудавшаяся автоподстава из Лесосибирска попала на видео

Водитель из Лесосибирска (Красноярский край) едва не стал жертвой наглой автоподставы. Его спасла запись с видеорегистратора, которую он опубликовал в сообществе "ЧП Красноярск" во "ВКонтакте".

В ролике видно, как молодой человек стоит у обочины, поджидая машину. Как только автомобиль поравнялся с ним, он с разбегу прыгает на капот автомобиля, повреждает лобовое стекло и кувырком скатывается на землю, изображая бездыханную жертву.