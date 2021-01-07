Исцеление за минуту: как неходячий за мгновение стал здоровым человеком

Камера наблюдения запечатлела случай моментального выздоровления человека, передвигавшегося на инвалидной коляске. Чудеса да и только!
Время от времени до нас доходят известия о случаях, которые иначе как чудом не назовешь. То попрошайка, притворявшаяся слепой, прозреет, то обезноженный пойдет. Прямо как в этом случае.
Парень, передвигавшийся на инвалидной коляске, не смог проехать в дверной проем. Наткнувшись на препятствие, он потерпел неудачу: коляска перевернулась, а с ней и бедолага, который опрокинулся назад. Видимо, удар был волшебным и мгновенно исцелил калеку.
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Скорее всего кто-то из знакомых или родственников привёз коляску и решил прокатится на ней до дома больного.