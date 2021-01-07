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Исцеление за минуту: как неходячий за мгновение стал здоровым человеком

Исцеление за минуту: как неходячий за мгновение стал здоровым человеком (2 фото + 1 видео)

Автор:
07 января 2021 15:31
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   инвалидная коляска   исцеление за минуту   мнимый инвалид   мошенники   чудесное исцеление   
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Камера наблюдения запечатлела случай моментального выздоровления человека, передвигавшегося на инвалидной коляске. Чудеса да и только!

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Метки: видео   инвалидная коляска   исцеление за минуту   мнимый инвалид   мошенники   чудесное исцеление   
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Андрей 2 часа назад
вот поэтому я давно не подаю никому
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Ligov Час назад
Исцеление за минуту: как неходячий за мгновение стал здоровым человеком
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71
Константин 2 часа назад
как вам такой вариант: у человека в доме (семье) появился инвалид. а это родственник, который переживая за неходячего, проверяет сможет ли он самостоятельно выбираться из дома и возвращаться туда..?
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ALEX Константин Час назад
Я тоже об этом подумал.

.
Скорее всего кто-то из знакомых или родственников привёз коляску и решил прокатится на ней до дома больного.
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1k
синий кот 2 часа назад
все правильно сделал
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