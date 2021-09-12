СССР 1989 года в объективе американца

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Американского туриста больше интересовали советские люди, чем достопримечательности, поэтому мы можем увидеть повседневную жизнь того времени.
Описаний к фото нет, хотя там итак всё понятно.
Приятного просмотра!
Описаний к фото нет, хотя там итак всё понятно.
Приятного просмотра!
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Метки: СССР интересно люди страна фотографии
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