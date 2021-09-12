FISHKINET
«Почему нет?» Волочкова призналась в интиме с богачами за деньги (2 фото) «Почему нет?» Волочкова призналась в интиме с богачами за деньги... Суровый бой без правил попал на видео Суровый бой без правил попал на видео В Омске мужчина объявил войну детской площадке В Омске мужчина объявил войну детской площадке Знаменитости, которые насмерть поссорились на съемочной площадке Знаменитости, которые насмерть поссорились на съемочной площадке Время Ивлеевых. На дне Время Ивлеевых. На дне Заходи...Улыбнись - 2 Заходи...Улыбнись - 2 Марина Неёлова: пережила предательство, в 40 лет родила дочь и вышла замуж за дипломата Марина Неёлова: пережила предательство, в 40 лет родила дочь и... Строительный гороскоп Строительный гороскоп Что за штука: самые странные находки (часть 34) Что за штука: самые странные находки (часть 34) "Хроники Риддика" - 15 интересных фактов о фантастическом боевике с Вином Дизелем "Хроники Риддика" - 15 интересных фактов о фантастическом боевике... Без кота и жизнь не та, а с котом? Без кота и жизнь не та, а с котом? Вещи, которые прослужат вам всю жизнь и останутся вашим потомкам Вещи, которые прослужат вам всю жизнь и останутся вашим потомкам На Ставрополье пастор занял 58 миллионов у прихожан и пропал На Ставрополье пастор занял 58 миллионов у прихожан и пропал Зачем в советских санузлах бачок вешали под потолком? Зачем в советских санузлах бачок вешали под потолком? Гифки Гифки В Дубае построили огромный бассейн для дайвинга с "затонувшим городом" В Дубае построили огромный бассейн для дайвинга с "затонувшим городом" Смешные комментарии из социальных сетей - 2 Смешные комментарии из социальных сетей - 2 Бывший сотрудник разведки США рассказал о секретной базе в Индийском океане Бывший сотрудник разведки США рассказал о секретной базе в... Викинги и гигиена: удивительные факты Викинги и гигиена: удивительные факты
СССР 1989 года в объективе американца

СССР 1989 года в объективе американца (38 фото)

Автор:
12 сентября 2021 20:28
Метки: СССР   интересно   люди   страна   фотографии   
668
38
Американского туриста больше интересовали советские люди, чем достопримечательности, поэтому мы можем увидеть повседневную жизнь того времени.
Описаний к фото нет, хотя там итак всё понятно.
Приятного просмотра!
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: СССР   интересно   люди   страна   фотографии   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
1
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
newegg 2 часа назад
Последнее относительно спокойное лето перед развалом.
В магазинах ещё что-то есть, а рекламы на улицах нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Денис 2 часа назад
Толстых нет, есть полные женщины в возрасте, а мужики все норме.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Почему нет?» Волочкова призналась в интиме с богачами за деньги (2 фото) «Почему нет?» Волочкова призналась в интиме с богачами за деньги (2 фото) В чем секрет притягательности советских дач? В чем секрет притягательности советских дач? Когда идёшь в магазин, можно заметить массу интересного Когда идёшь в магазин, можно заметить массу интересного Как живут без электричества российские деревни, где роль водопровода выполняет родник Как живут без электричества российские деревни, где роль водопровода выполняет родник 33 любопытных и редких находки, которыми люди поделились в сети 33 любопытных и редких находки, которыми люди поделились в сети 17 фото, за каждым из которых скрывается целая история 17 фото, за каждым из которых скрывается целая история
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

619235



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира
0
2
Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира
Бои за Берлин
0
17
Бои за Берлин
«Почему нет?» Волочкова призналась в интиме с богачами за деньги (2 фото)
«Почему нет?» Волочкова призналась в интиме с богачами за деньги (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Популярные теги
#фото#люди#подборка#животные#картинки#gif#прикольные#Россия
#интересно#факты#история#комментарии#кино#интернет#жизнь#в мире
#Юмор#фотографии#прикол#ynews#СССР#прошлое#природа#полиция

На что жалуетесь?

Вернуться