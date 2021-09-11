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Что за штука: самые странные находки (часть 34)

Что за штука: самые странные находки (часть 34)

Автор:
11 сентября 2021 23:31
Метки: вопросы   находки   ответы   
641
25

Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.

1. "Что это за штуковины, я нашел их в антикварном магазине"

×

Ответ: "Это солонки. Такие зачастую используются в Британии, где солью не только посыпают сверху, но и обмакивают в нее продукты"


2. "Что это за штуковина? Кто знает?"

Ответ: "Это съемная ручка для разного рода посуды. Вот пример:"

3. "Нашел это среди старых вещей. Чем это может быть?"

Ответ: "Это антикварная подвеска, которая крепилась к карману, а к ней в свою очередь цепочка для карманных часов"


4. "Для чего эти кухонные инструменты?"

Ответ: "Те, что с темной ручкой используются для нарезания сыра, а продолговатая изогнутая вилка - для жарки свиных антрекотов на гриле"


5. "Тяжелая металлическая полусфера, которая вращается и имеет отверстия внизу. Для чего такая нужна?"

Ответ: "Это "шар ювелира", в нем, как правило, хранятся все мелкие инструменты для работы с украшениями"


6. "Это что бы что-то варить? Я правильно понимаю?"

Ответ: "Эта форма используется при готовке закусок на гриле"


7. "После поездки в Китай, один из моих студентов подарил мне эту штуковину. Что это такое?"

Ответ: "Это металлическая книжная закладка, по-видимому, представляющая собой одного из 12 цветочных богов"


8. "Нашла эту безделушку среди вещей своей подруги. Чем это может быть?"

Ответ: "Эти кольца используются как зажимы для шарфа"


9. "Два плоских металлических круглых диска с длинными ручками. Для чего такие нужны?"

Ответ: "Вероятнее всего, это части большой горелки, отвечающие за тушение пламени. Работает это так:"

10. "Что это за штуковина, выполненная в форме курицы и сердца?"

Ответ: "Это старая выбивалка для ковров и ковриков"


11. "Что это за кабель? Нашел у себя дома и не знаю для чего он нужен"

Ответ: "Этот кабель часть ультразвукового толщиномера - прибора, с помощью которого измеряют толщину предметов или определенного слоя (краски, грунта)"


12. "Я нашла это среди старых вещей. Кажется, сделано из пластика. Что это?"

Ответ: "В таких миниатюрных бутылочках ранее продавалась шипучка с различными вкусами"


13. "Я увидел это на площадке в детском лагере. Что это и для чего?"

Ответ: "Наверняка в лагере есть кружок, в котором занимаются фотограмметрией - определением вещей по фотоснимкам сделанным с неба. Задаются координаты, запускается дрон и по этим координатам управляя им, дети должны найти объект (в данном случае нарисованный), запечатлеть его, а после разобраться с тем, что же изображено на фото"


14. "Что это за маски? Все они одинаковые, небольшие и сделаны, кажется, из меди"

Ответ: "Похоже на то, что эти маски когда-то были частью церковного светильника. Выглядит он так:"

15. "Что это за шпора? Для чего такая нужна?"

Ответ: "Это кондитерский инструмент для резки и создания узоров на тесте"


16. "Эту странную колбу я нашел в научном отделе своего колледжа. Для чего такая нужна?"

Ответ: "Судя по виду, это сосуд для культивирования (выращивания) клеток. Такие используются в лабораториях"


17. "Нашел эту металлическую штуковину в гараже у отца. Что это такое?"

Ответ: "Судя по всему, это часть гидравлического насоса. Маленькие поршни входили ранее в каждый из этих цилиндров"


18. "Я нашел эту штуковину неподалеку от своего дома и принял вначале за рацию, но это точно не она. Что это?"

Ответ: "Это небольшой металлоискатель компании Pinpointer"


19. "Что это за штуковина, кто знает?"

Ответ: "Это антикварный походный утюг 1920-х годов, внутрь которого можно было поместить угли, с помощью выдвигающихся деталей"


20. "Некая доска со стальным кольцом, у которого есть шипы. Для чего такая нужна?"

Ответ: "Это специальная разделочная доска. Переверните кольцо вот так, оно помогает фиксировать мясо:"

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