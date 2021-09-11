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Самодельные автомобили из СССР, которые существовали в одном экземпляре

Самодельные автомобили из СССР, которые существовали в одном экземпляре (16 фото)

Автор:
11 сентября 2021 21:45
Метки: СССР   интересно   люди   страна   фотографии   
327
16
23 октября 1966 года в Москве состоялся парад-конкурс любительских авто и мотоконструкций на приз журнала «Техника молодежи».
Парад прошел от Манежной площади до ЦПКиО имени Горького. Талантливых самоделкиных и их изобретения снимал в тот день знаменитый отечественный репортер Валентин Хухлаев. Его фоторепортаж о параде — в подборке.
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Метки: СССР   интересно   люди   страна   фотографии   
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5  комментариев
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1k
sedoisever 4 часа назад
А как же знаменитая самоделка "Панголина"? Без неё и пост не стоило выкладывать.
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котегRUS Полчаса назад
Ээээх.. лучше бы реальные вот такие штуки придумали...

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6k
Игорь Мочалов Час назад
А сейчас за "несертифицированный" багажник или фаркоп штраф влепят, еще и регистрацию анулируют, если не снимешь.
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Mamin Sibiriak 5 часов назад
С учетом качества выпускавшейся продукции и многочисленных доработок, выполнявшихся владельцем, любой автомобиль можно было считать самоделкой.
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1k
-(0)_(0)- 6 часов назад
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