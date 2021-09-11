Самодельные автомобили из СССР, которые существовали в одном экземпляре

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23 октября 1966 года в Москве состоялся парад-конкурс любительских авто и мотоконструкций на приз журнала «Техника молодежи».
Парад прошел от Манежной площади до ЦПКиО имени Горького. Талантливых самоделкиных и их изобретения снимал в тот день знаменитый отечественный репортер Валентин Хухлаев. Его фоторепортаж о параде — в подборке.
Парад прошел от Манежной площади до ЦПКиО имени Горького. Талантливых самоделкиных и их изобретения снимал в тот день знаменитый отечественный репортер Валентин Хухлаев. Его фоторепортаж о параде — в подборке.
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Метки: СССР интересно люди страна фотографии
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