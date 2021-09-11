Победил немцев "Подковой Цезаря", спас польский город от взрыва и отказал Сталину. Кем был советский Железный Генерал?

Тогда жизнь будущего маршала могла оборваться, но отнюдь не на поле боя. В 1920 году Полубояров отправился по заданию на Украину, но до назначенного места не добрался и пропал. "Боевая подруга" Павла Павловича Елена отчаянно бросилась в поиски по тому же маршруту. Она нашла больного Полубоярова в тифозном бараке и выходила его. Вскоре Павел и Елена поженились, прожив долгие годы вместе.

Применил метод Цезаря против японцев.

После Гражданской войны Павел Полубояров учился в Ленинградской автоброневой школе, танковой школе в Казани. В середине 1930-х молодой командир стал слушателем академии механизации и моторизации РККА. Здесь Павел Павлович неожиданно увлекся историей военного искусства. Военные товарищи не особо жаловали этот предмет, в то время как Полубояров зачитывался историями древних битв и подвигами римских легионеров. Одним из любимых полководцев советского командира был древний военачальник Ганнибал. Полубояров в шутку называл его первым танковым командиром, памятуя как Ганнибал перевел через Альпы "танки древности" - боевых слонов.