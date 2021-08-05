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Самые дерзкие герои истории и современности

Самые дерзкие герои истории и современности (18 фото)

Автор:
05 августа 2021 16:12
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   биографии   герои   интересно   история   необычные люди   познавательно   смелость   
1028
18
Эти люди не боялись ни бога, ни черта, и смело шли вперед, не замечая препятствий, добиваясь своего в тяжелых, неудобных, а зачастую страшных обстоятельствах. И поэтому их имена сохранила история.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Исторические факты   биографии   герои   интересно   история   необычные люди   познавательно   смелость   
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17  комментариев
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10k
Мафусаил Час назад
Суворов Александр Васильевич - Великий полководец, ни одного поражения во всех битвах!
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12k
хз 3 минуты назад
мысл поста - все герои, кроме злых русских, которые всех убили.
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3k
Наталья 16 минут назад
наши где?
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11k
Nikita 39 минут назад
"Бывший муж подослал к 51-летней Сьюзен киллера, чтобы не делить ....... муж был обвинен в убийстве - и проблема с имуществом решилась сама собой."
Три раза пришлось перечитать, чтобы понять, что медсестра и Сьюзен - один человек.
Так может мужа обвинили в покушении, а не в убийстве. Её же не убили.
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368
Мурчелло 41 минуту назад
Нашли чем удивить.У нас во дворе Славик вообще трезвым не садится.Ибо убиться может.А пьяным ездит так,что трезвые профессионалы так не могут.И кстати ни одной аварии.
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560
Олег 44 минуты назад
этож надо быть настолько ленивым чтоб так хреново копипастить иностранные источники?
- "На Мэри Винсент напал с топором, она потеряла обе руки, а затем ее сбросила ее со скалы" - шта?
- почти 2 десятка "героев" и нет ни одно отечественного?
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368
Мурчелло 44 минуты назад
Ну и киллеры пошли.Нормально по бошке долбануть не может.
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368
Мурчелло 46 минут назад
Или фашисты на него х-й забили,либо у чувака крыша поехала.Ну или запи.з.делся
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368
Мурчелло 49 минут назад
А кому именно он доставлял помощь?
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368
Мурчелло 51 минуту назад
На Мэри Винсент напал с топором, она потеряла обе руки, а затем ее сбросила ее со скалы. Она выжила и прошла около пяти километров, чтобы получить помощь. В этот момент ей было всего 15 лет.
-----------------
Переведите пжалста.
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Мурчелло 59 минут назад
А что с акулой ,выжила ,али как?
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368
Мурчелло Вит Вит 36 минут назад
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Мурчелло Час назад
Жидёнки ещё не пришли к нему с предьявой вернуть шмотьё?
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368
Мурчелло Час назад
А что ,европу надо подчинять?По моему она ложится сразу и под всех.Да и лилипут тоже европеец.
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295k
Booharik Час назад
"На Мэри Винсент напал с топором, она потеряла обе руки, а затем ее сбросила ее со скалы. Она выжила и прошла около пяти километров, чтобы получить помощь. В этот момент ей было всего 15 лет." - кто напал? Непонятно.
Про Кристофера Ли можно было добавить, что он был знаком с автором "Властелина колец" Д.Р. Р. Толкином.
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7k
Тудаблин Час назад
Никому не известный капрал... копайте глубже, сперматозоид
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