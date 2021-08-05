Самые дерзкие герои истории и современности

Юлий Цезарь - родоначальник современной политики. Начав политическую карьеру, онпродвигался вверх по политической иерархии. Его прогрессивные законопроекты не принимал Сенат - и он сформировал триумвират, чтобы получить больше власти, дав сенаторам понять, что так или иначе добьется своего. Затем его переводят в Галлию, и сенаторы думают, что там он пробудет до конца своего консульства. Но нет, он вторгается в Галлию, подчиняет местные племена и возвращается в Рим с триумфом. Сенат лишает его консульства - но он со своим войском идет маршем на Рим и захватывает власть. Вспыхивает гражданская война, в которой Цезарь побеждает одного из величайших военачальников Рима - Помпея. Затем он уничтожает всех своих сторонников. Он не останавливается на достигнутом, при нем римские границы достигают Англии. В конце концов, Цезарь был убит, но своей смертью он положил начало Римской империи.