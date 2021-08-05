Самые дерзкие герои истории и современности

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Эти люди не боялись ни бога, ни черта, и смело шли вперед, не замечая препятствий, добиваясь своего в тяжелых, неудобных, а зачастую страшных обстоятельствах. И поэтому их имена сохранила история.
Рауль Валленберг
Рауль Валленберг, посол Швеции в Венгрии, во время Второй мировой войны годами обманывал нацистов, спасая десятки тысяч европейских евреев от уничтожения. Были случаи, когда он останавливал поезда, направлявшиеся в лагеря смерти, и уверенно заявлял вооруженным автоматами эсэсовцам, что в поезде находятся шведские граждане. Пока охрана приходила в себя, он быстро раздавал самопальные поддельные паспорта Швеции, вкладывая их в тянущиеся к нему руки евреев. Он действовал так уверенно, что нацисты не трогали его до конца войны. После прихода в Венгрию Красной Армии в 1945-м ему не так повезло: Валленберг был арестован советской контрразведкой и, по имеющимся данным, погиб в 1947 году в тюрьме на Лубянке.
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Теодор Рузвельт
Теодор Рузвельт был 26-м президентом США, но этим его достижения не ограничились. Он возглавлял научную экспедицию в дебри Амазонки в 1913 году, стал первым президентом США, пригласившим известного чернокожего человека в Белый дом - гостем стал знаменитый писатель-просветитель Букер Вашингтон. Еще раньше, в 1898 году, он ушел в отставку с должности помощника министра военно-морского флота, чтобы создать свой собственный полк и сражаться на Кубе во время испано-американской войны. На него совершили два покушения, одно изх них - во время предвыборного выступления. После того, как стрелка задержали, раненый в грудь Рузвельт продолжил свою речь. А еще, как будто этого мало, Рузвельт считается создателем системы национальных парков США.
Мириам Родригез
После того, как дочь Мириам Родригез была убита во время мафиозной разборки, Родригез несколько лет выслеживала членов картеля, застрелившего ее ребенка, и выдавала их полиции. В конце концов, она была застрелена членами картеля. Ее действия восхитили всю Мексику.
Наполеон
Никому не известный капрал сомнительного происхождения ростом 168 сантиметров подчинил себе всю Европу - для этого нужно было обладать дерзостью уровня "бог"! И Наполеон обладал ею в полной мере.
Вэнс Флосензир
Вэнс Флосензир со своим племянником Джесси купались на пляже во Флориде, когда на мальчика напала двухметровая акула и откусила ему руку. Вэнс сумел вытащить на берег не только истекавшего кровью Джесси, но и акулу с рукой в зубах. Руку удалось извлечь из пасти и пришить мальчику, который впоследствии полностью выздоровел.
Хелге Мейер
Хельге Мейер, также известный как «божий Рэмбо», - офицер датского спецназа, который купил Camaro 1979 года и превратил его в бронемашину, чтобы доставлять гуманитарную помощь в охваченную войной Югославию во время гражданской войны и этнических чисток.
Харриет Табмен
Гарриет Табман едва достигала роста в 160 сантиметров и к тому же всю жизнь страдала от последствий старой черепно-мозговой травмы. Тем не менее, во время Гражданской войны в США она служила разведчиком в армии северян и неоднократно пробиралась на юг, чтобы освобождать рабов и собирать разведывательную информацию. Иногда Табмен даже руководила вооруженными вылазками.
Петер Фрейхен
Питер Фройхен был датским исследователем, журналистом, писателем и антропологом. Он широко известен своими исследованиями Северного полярного круга и открытием обширных территорий Гренландии. Он был борцом за права коренных народов и сам был женат на инуитке. Он сбежал от Третьего рейха, вынесшего ему смертный приговор за участие в движении Сопротивления. В 1933 году он получил "Оскар" за лучший монтаж, сняв фильм "Эскимос". Уже в пожилом возрасте он выиграл в американской телевикторине " Вопрос на $64 тысячи", прославившись на всю Америку. Он боролся с белым медведем и победил, а однажды сумел выбраться из смерзшейся ледяной пещеры,вылепив лопату из своих замороженных фекалий. Словом, вся его жизнь была одним приключенческим фильмом с дерзким до невероятности главным героем.
Кристофер Ли
Задолго до начала военной карьеры, во время Второй мировой, Кристофер Ли служил в спецчастях британской военной разведки, неоднократно десантировался в тыл к фашистам, принимал участие в смертельно опасных спецоперациях. Позднее, уже после войны, он стал участником хеви-метал группы, и, наконец, кинозвездой. Впечатляющая карьера!
Дэви Крокетт
Дэви Крокетт, американский путешественник, офицер и политик, ставший персонажем фольклора США. Родился на фронтире, в штате Теннесси. Был разведчиком во время Крикской войны 1813—1814 годов, вскоре приобрёл репутацию выдающегося охотника. По одному из преданий, Дэви Крокетт мог с сорока метров попасть из мушкета в лезвие топора так, что пуля разделялась на две половины. Несколько лет представлялТеннесси в Конгрессе, но, заскучав, вновь вернулся на фронтир. Погиб в 49 лет, защищая крепость Аламо во время войны за независимость Техаса.
Мэри Винсент
На Мэри Винсент напал с топором, она потеряла обе руки, а затем ее сбросила ее со скалы. Она выжила и прошла около пяти километров, чтобы получить помощь. В этот момент ей было всего 15 лет.
Роберт Смоллз
Роберт Смоллс во время Гражданской войны в США бежал из рабства, украл корабль армии южан и вместе с другими беглыми рабами добрался до северян. Позже Смоллз стал писателем и депутатом Конгресса.
Нэнси Уэйк
В гестапо ее прозвали ее «Белой мышью» из-за того, что она долгие месяцы умело избегала любой засады. Она была королевой шпионажа, работала на французское Сопротивление и британское Управления специальных операций, сделав огромный вклад в борьбу с нацистами.
Лео Мейджор
Получивший позднее прозвище "канадский Рембо", Лео Мейджор во время Второй мировой войны в одиночку, будучи раненым, захватил и оборонял от нацистов целый горд в Голландии.
Сьюзен Кунхаузен
Бывший муж подослал к 51-летней Сьюзен киллера, чтобы не делить по разводу имущества. Медсестра сумела вырвать у него молоток, с которым он напал на нее, и убить его, ударив тем же молотком по голове. Сьюзен выжила, а вот ее муж был обвинен в убийстве - и проблема с имуществом решилась сама собой.
Дункан Хамильтон
Человек, который выиграл гонку "24 часа ЛеМана", при этом всю дорогу будучи сильно "под мухой". Да, мастерство не пропьешь!
Юлий Цезарь
Юлий Цезарь - родоначальник современной политики. Начав политическую карьеру, онпродвигался вверх по политической иерархии. Его прогрессивные законопроекты не принимал Сенат - и он сформировал триумвират, чтобы получить больше власти, дав сенаторам понять, что так или иначе добьется своего. Затем его переводят в Галлию, и сенаторы думают, что там он пробудет до конца своего консульства. Но нет, он вторгается в Галлию, подчиняет местные племена и возвращается в Рим с триумфом. Сенат лишает его консульства - но он со своим войском идет маршем на Рим и захватывает власть. Вспыхивает гражданская война, в которой Цезарь побеждает одного из величайших военачальников Рима - Помпея. Затем он уничтожает всех своих сторонников. Он не останавливается на достигнутом, при нем римские границы достигают Англии. В конце концов, Цезарь был убит, но своей смертью он положил начало Римской империи.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Новости партнёров
Три раза пришлось перечитать, чтобы понять, что медсестра и Сьюзен - один человек.
Так может мужа обвинили в покушении, а не в убийстве. Её же не убили.
- "На Мэри Винсент напал с топором, она потеряла обе руки, а затем ее сбросила ее со скалы" - шта?
- почти 2 десятка "героев" и нет ни одно отечественного?
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Переведите пжалста.
Про Кристофера Ли можно было добавить, что он был знаком с автором "Властелина колец" Д.Р. Р. Толкином.