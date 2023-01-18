О контактных линзах в советские времена

Обеспеченные люди предпочитали тоненькие оправы золотистого цвета, намекающие на дороговизну и благородство металла, но в общем и целом, очкам редко удавалось выступать в роли стилистического дополнения образа. Именно по этой причине многие советские женщины забрасывали отчаянными письмами специализированные офтальмологические лаборатории, которые занимались изготовлением контактных линз и их индивидуальным подбором под конкретного пациента.

Впервые жесткие контактные линзы были использованы для коррекции зрения еще в 1927 году, и этот опыт оказался настолько успешным, что в послевоенные годы по всей стране начали открываться специализированные лаборатории и началось обучение специалистов именно по контактной коррекции зрения.

К середине 70-х стало понятно, что жесткие линзы не оправдывают трудозатрат по их производству: они неудобны в использовании, требуют многочисленных доработок после изготовления, точность их параметров невозможно проконтролировать из-за отсутствия специальных приборов.

В итоге получалось, что несколько десятков лабораторий могли обеспечить линзами около 3 000 пациентов в год, когда в очередях за средствами коррекции зрения числилось более 1 000 000 человек.