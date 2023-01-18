О контактных линзах в советские времена

В середине 80-х гг. один из периодических женских журналов (то ли "Работница", то ли "Крестьянка") опубликовал интервью с Софи Лорен, в котором актриса рассказывала не только о творчестве, но и о разных деталях своей личной жизни.
Наибольшее впечатление на советских читательниц произвел эпизод, в котором кинозвезда признавалась, что у нее есть некоторые проблемы со зрением, но она использовала этот недостаток на пользу своему стилю. Актриса просто приобрела большое количество очков с оправами разной формы и различных цветов, чтобы подбирать их под свои наряды и превратив тем самым средство для коррекции зрения в интересный аксессуар.
Сегодня таким подходом никого не удивить: очки с диоптриями или просто с солнцезащитными линзами уже давным-давно стали частью образа и их функциональность идет наравне со стилистическим потенциалом. Но в советское время такой прием большинству женщин был недоступен - и дело не в стоимости очков, а в банальной скудности ассортимента.
Очки рассматривались исключительно как средство для коррекции зрения и не более того, хотя, конечно, мода делала робкие попытки дотянуться до этой сферы образа - вдруг популярными становились оправы "под черепаху", круглые или такой формы, как у героини фильма "Вам и не снилось".
Обеспеченные люди предпочитали тоненькие оправы золотистого цвета, намекающие на дороговизну и благородство металла, но в общем и целом, очкам редко удавалось выступать в роли стилистического дополнения образа. Именно по этой причине многие советские женщины забрасывали отчаянными письмами специализированные офтальмологические лаборатории, которые занимались изготовлением контактных линз и их индивидуальным подбором под конкретного пациента.
Впервые жесткие контактные линзы были использованы для коррекции зрения еще в 1927 году, и этот опыт оказался настолько успешным, что в послевоенные годы по всей стране начали открываться специализированные лаборатории и началось обучение специалистов именно по контактной коррекции зрения.
К середине 70-х стало понятно, что жесткие линзы не оправдывают трудозатрат по их производству: они неудобны в использовании, требуют многочисленных доработок после изготовления, точность их параметров невозможно проконтролировать из-за отсутствия специальных приборов.
В итоге получалось, что несколько десятков лабораторий могли обеспечить линзами около 3 000 пациентов в год, когда в очередях за средствами коррекции зрения числилось более 1 000 000 человек.
Ситуация начала меняться после постановления Совета Министров СССР, которое рассматривало комплекс мер, необходимых для обеспечения населения контактными линзами. Выделенный бюджет позволил расширить сеть лабораторий, закупить современное оборудование, и самое главное - освоить выпуск мягких контактных линз, которые делали по купленной у Чехословакии лицензии.
Правда, все эти меры все равно не помогли женщинам избавиться от не украшающих их очков. По-прежнему линзы выписывали не всем желающим подряд, а лишь по очень серьезным медицинским или профессиональным показаниям; по-прежнему очередь из пациентов растягивалась на годы, и по-прежнему оснащение советских лабораторий сильно отставало от западных, что мешало воспользоваться более прогрессивными технологиями.
Заведующий одной из таких лабораторий рассказывал в своем интервью журналу "Наука и Жизнь" (середина 70-х гг.), что по его предположениям однажды наступит такое время, когда контактные линзы можно будет "выписать" любому человеку, который просто не хочет носить очки. А женщинам будет предоставлена возможность менять цвет глаз с помощью разноцветных контактных линз, но вряд ли это произойдет в ближайшие годы.
Характерно то, что на тот момент у некоторых лабораторий уже был небольшой опыт изготовления цветных линз, но делалось это не из косметических соображений, а по профессиональным показаниям - для людей, работающих на ярком солнце или у огня: полярники, сварщики, металлурги и т.д.
Сегодня пользоваться мягкими линзами можно научиться прямо в салоне Оптика: специалист покажет, как их правильно снимать, надевать и хранить; проконтролирует правильность действий и даст рекомендации по дальнейшей эксплуатации этого средства коррекции зрения.
Но раньше на обучение пациента уходило несколько дней, в течение которых он привыкал к линзам, фиксировал свои ощущения, учился с ними правильно обращаться, и только после сдачи своеобразного "экзамена" становился обладателем "невидимых очков"...
Источник:
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Линзы выписали без каких-либо проблем или очереди.
Правда привыкнуть к ним так и не смог...
Так что про "страшный дефицит"-явное преувеличение и очередная попытка облить говном память об СССР.