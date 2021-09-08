В Норильске погиб глава МЧС России Евгений Зиничев

Евгений Зиничев возглавлял МЧС с мая 2018 года. С 1987 года служил в КГБ СССР, после распада Союза продолжил работу в ФСБ. С 2006 по 2015 год Зиничев был личным адъютантом Владимира Путина. В 2015-ом дослужился до начальника УФСБ по Калининградской области. Через год стал исполняющим обязанности губернатора региона. Но через два с половиной года покинул этот пост и был назначен заместителем директора ФСБ. В мае 2018 года вошел в правительство Дмитрия Медведева, и тогда же сменил бывшего министра МЧС Владимира Пучкова, который покинул пост после пожара кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». 21 декабря 2020 года указом президента Российской Федерации Евгению Зиничеву было присвоено звание генерала армии.





И. о. главы МЧС временно назначен первый заместитель Зиничева, генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян.