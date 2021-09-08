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В Норильске погиб глава МЧС России Евгений Зиничев

В Норильске погиб глава МЧС России Евгений Зиничев (3 фото)

Автор:
08 сентября 2021 12:53
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Евгений Зинчев   гибель   министр   мчс   норильск   
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По сообщениям его коллег, трагедия произошла во время учений.

Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев погиб сегодня утром в Норильске.


«С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев», - сообщили в пресс-службе МЧС.

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Глава МЧС находился в Красноярском крае в связи с масштабными учениями в Арктической зоне. Буквально несколько часов назад СМИ писали, что Зиничев заявился с проверкой строительства здания нового пожарного депо в Норильске и посетил Дудинский арктический поисково-спасательный отряд МЧС.

Как стало известно, глава МЧС погиб во время ведомственной съемки, когда пытался удержать поскользнувшегося у края обрыва оператора. Ему это не удалось. Оба мужчины сорвались вниз и разбились.

Евгений Зиничев возглавлял МЧС с мая 2018 года. С 1987 года служил в КГБ СССР, после распада Союза продолжил работу в ФСБ. С 2006 по 2015 год Зиничев был личным адъютантом Владимира Путина. В 2015-ом дослужился до начальника УФСБ по Калининградской области. Через год стал исполняющим обязанности губернатора региона. Но через два с половиной года покинул этот пост и был назначен заместителем директора ФСБ. В мае 2018 года вошел в правительство Дмитрия Медведева, и тогда же сменил бывшего министра МЧС Владимира Пучкова, который покинул пост после пожара кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». 21 декабря 2020 года указом президента Российской Федерации Евгению Зиничеву было присвоено звание генерала армии.


И. о. главы МЧС временно назначен первый заместитель Зиничева, генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян.

Источник:

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Метки: ynews   Евгений Зинчев   гибель   министр   мчс   норильск   
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2k
andrey morozov Час назад
Сорвался со скалы в попытке спасти члена съёмочной группы во время съёмок межведомственных учений..не знаю каким человеком был при жизни ,но умереть спасая чью то жизнь дорога в рай
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6k
Николай 3 минуты назад
"Буквально несколько часов назад СМИ писали, что Зиничев заявился с проверкой строительства здания нового пожарного депо в Норильске и посетил Дудинский арктический поисково-спасательный отряд МЧС." вот это настораживает... и оператор с материалами тоже погиб... подозрительно это все...
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34
joiner-ru 10 минут назад
Глубокое уважение как человеку, соболезнования родным и близким.
Но есть вопрос:
"По нашей информации, глава МЧС Евгений Зиничев погиб на учениях, спасая 63-летнего кинорежиссера Александра Мельника"
Съемка не в кабинете, а на учениях в реальной обстановке, бег по пересеченной местности. Чего там делал 63-х летний человек? Издержки поднятия пенсионного возраста или моложе не нашлось?
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59k
Нанук Паналык 15 минут назад
Лучше бы он с кабаевым селфи делал!
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11k
Великий Кормчий 15 минут назад
Как так то?!

Блин.
Вокруг сотни сотрудников, и он сам полез!!!
Поступок сильный. Но так нельзя рисковать главе ведомства, тем более такого и тем более при исполнении и к тому же на плановых учениях.
Был бы на отдыхе и полез кого то вытаскивать - согласен.
Понимаю, на инстинкте, но есть такое слово - ответственность. Его дело - руководить, что и делал успешно. Теперь где такого найти? Снова Шойгу?
Это все равно что Кужегетович лично поедет в Сирию на броне.
Глупо. Жаль мужика.
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59k
Нанук Паналык 18 минут назад
Минус один...
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6k
Мариус Полчаса назад
Земял пухом!
Только, Автор, не Зинчев, а Зиничев
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13k
Паша Эмильевич Полчаса назад
Мужик. Всё есть- должность, звание, деньги, уважение...
А ведь даже раздумывать не стал ради спасения человека.
Глубокое уважение таким людям.
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−44
Дядь Петь Полчаса назад
Голосуем за Единую Россию.
Иначе мы все сорвемся в пропасть и погибнем.
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11k
Eltiftel 48 минут назад
новость до сих пор висит
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5k
Олег 48 минут назад
Достойный был человек
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113
_SKV_ 53 минуты назад
Достойный поступок
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1k
Дмитрий 55 минут назад
Подвиг это результат исправления непродуманной или не сделанной кем то работы... Упаси господь его душу.
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1k
Гур Час назад
Пишут, что делали репортаж и оператор съемочной группы подскользнулся на краю обрыва, Зинчев попытался его поймать, но оба сорвались и погибли....
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465
Serg Час назад
упокой, господи, его душу!
но вопрос остаётся к автору статьи - глава мчс спасал жизнь человека или был на учениях? или инспектировал всякие там депо?
что то произошло: я не знаю что и где именно, но на всякий случай сделаю пост - так получилось у автора.
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9k
Lev Asriev Час назад
Пост выложил исключительно, чтобы опередить других. Никакой информативности. Это просто неуважение к погибшему герою. Лови шпалу.
"На месте работала съёмочная группа RT, они стали свидетелями произошедшего. По словам главреда канала Маргариты Симоньян, министр стоял на выступе вместе с оператором. Оператор сорвался первым, Зиничев бросился в воду его спасать, но разбился о выступ.

Их экстренно госпитализировали на вертолёте, но они скончались, так и не долетев до больницы."
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2k
Hunde Beißer2 Час назад
После банкета по поводу осмотра достопримечательностей приуроченных к учениям.
Достопримечательности исчезли.

Ух ты. Уже оказывается спасал кого то.
Быстро переобуваются.
У меня даже фантазии не хватает, что ж в итоге будет?

Ооо уже выполнение служебного долга.

Ждем продолжения.
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16k
Сергей Час назад
Генерал какого йуха полез туда, где опасно? Не его это работа.
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