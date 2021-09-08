В Норильске погиб глава МЧС России Евгений Зиничев

По сообщениям его коллег, трагедия произошла во время учений.
Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев погиб сегодня утром в Норильске.
«С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев», - сообщили в пресс-службе МЧС.
Глава МЧС находился в Красноярском крае в связи с масштабными учениями в Арктической зоне. Буквально несколько часов назад СМИ писали, что Зиничев заявился с проверкой строительства здания нового пожарного депо в Норильске и посетил Дудинский арктический поисково-спасательный отряд МЧС.
Как стало известно, глава МЧС погиб во время ведомственной съемки, когда пытался удержать поскользнувшегося у края обрыва оператора. Ему это не удалось. Оба мужчины сорвались вниз и разбились.
Евгений Зиничев возглавлял МЧС с мая 2018 года. С 1987 года служил в КГБ СССР, после распада Союза продолжил работу в ФСБ. С 2006 по 2015 год Зиничев был личным адъютантом Владимира Путина. В 2015-ом дослужился до начальника УФСБ по Калининградской области. Через год стал исполняющим обязанности губернатора региона. Но через два с половиной года покинул этот пост и был назначен заместителем директора ФСБ. В мае 2018 года вошел в правительство Дмитрия Медведева, и тогда же сменил бывшего министра МЧС Владимира Пучкова, который покинул пост после пожара кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». 21 декабря 2020 года указом президента Российской Федерации Евгению Зиничеву было присвоено звание генерала армии.
И. о. главы МЧС временно назначен первый заместитель Зиничева, генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян.
По нашей информации, глава МЧС Евгений Зиничев погиб на учениях, спасая 63-летнего кинорежиссера Александра Мельника:https://t.co/keSUarAXRW pic.twitter.com/drLI8VPzLo— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) September 8, 2021
Источник:
- Три взрыва в минуту и режим ЧС: последние новости о пожаре на складе боеприпасов
- К тушению пожара на Октябрьской набережной в Петербурге привлекли армию
- Взрыв газа в многоэтажке в Зеленодольске уничтожил семь квартир
- На Алтае женщина удерживала выпавшего из окна мужчину до приезда МЧС
- В Тульской области мальчишки три часа тушили пожар и надеялись на подмогу
Понравилось42
Но есть вопрос:
"По нашей информации, глава МЧС Евгений Зиничев погиб на учениях, спасая 63-летнего кинорежиссера Александра Мельника"
Съемка не в кабинете, а на учениях в реальной обстановке, бег по пересеченной местности. Чего там делал 63-х летний человек? Издержки поднятия пенсионного возраста или моложе не нашлось?
Блин.
Вокруг сотни сотрудников, и он сам полез!!!
Поступок сильный. Но так нельзя рисковать главе ведомства, тем более такого и тем более при исполнении и к тому же на плановых учениях.
Был бы на отдыхе и полез кого то вытаскивать - согласен.
Понимаю, на инстинкте, но есть такое слово - ответственность. Его дело - руководить, что и делал успешно. Теперь где такого найти? Снова Шойгу?
Это все равно что Кужегетович лично поедет в Сирию на броне.
Глупо. Жаль мужика.
Берем любого охранника тарика кабая,вешаем ему генеральские звезды..Вуаля!Министр готов!
А у нас именно так!
Только, Автор, не Зинчев, а Зиничев
А ведь даже раздумывать не стал ради спасения человека.
Глубокое уважение таким людям.
Иначе мы все сорвемся в пропасть и погибнем.
но вопрос остаётся к автору статьи - глава мчс спасал жизнь человека или был на учениях? или инспектировал всякие там депо?
что то произошло: я не знаю что и где именно, но на всякий случай сделаю пост - так получилось у автора.
"На месте работала съёмочная группа RT, они стали свидетелями произошедшего. По словам главреда канала Маргариты Симоньян, министр стоял на выступе вместе с оператором. Оператор сорвался первым, Зиничев бросился в воду его спасать, но разбился о выступ.
Их экстренно госпитализировали на вертолёте, но они скончались, так и не долетев до больницы."
Достопримечательности исчезли.
Ух ты. Уже оказывается спасал кого то.
Быстро переобуваются.
У меня даже фантазии не хватает, что ж в итоге будет?
Ооо уже выполнение служебного долга.
Ждем продолжения.