10 крутых инженерных хитростей, которым нас научили римляне

Если вы хотели, чтобы кто-то объяснил геометрию, нужно было бы искать грека. Если вы хотели, чтобы кто-то построил вам плавучий мост, канализационную сеть или оружие, которое могло стрелять пылающими шарами из гравия и смолы на расстояние более 270 метров, вы искали бы римлянина. То, что нам дали греки, - это блестящие архитектурные, организационные и инженерные достижения Рима, которые выделяют его среди древних народов. Несмотря на то, что их знания математики были элементарными, они конструировали модели, экспериментировали и строили настолько крепко, насколько это было возможно, чтобы компенсировать их неспособность рассчитывать нагрузку и вес. Результатом стал комплекс зданий и архитектурных сооружений, от моста Лимира в Турции до стены Адриана в Соединенном Королевстве.

С таким количеством блестящих примеров, многие из которых все еще находятся в отличном состоянии, трудно не усвоить несколько уроков о том, как создавать долговечные конструкции.

В этой статье мы рассмотрим с вами 10 самых крутых инженерных достижений Рима.

Купол

Наши огромные сводчатые арки, огромные атриумы (кстати, латинское слово), полые стальные и стеклянные небоскребы, да даже простая гимназия средней школы - все эти сооружения были немыслимы в древнем мире.

До того, как римляне усовершенствовали купольное строительство, даже лучшим архитекторам приходилось сталкиваться с проблемой тяжелой каменной крыши, усеивая помещения храмов и общественных зданий колоннами и несущими стенами. Даже величайшие архитектурные сооружения - Парфенон и пирамиды - были гораздо более впечатляющими снаружи. Внутри было темное замкнутое пространство.