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Сколько осталось нас, помнящих для чего этот танк?

Сколько осталось нас, помнящих для чего этот танк? (14 фото)

Автор:
09 сентября 2021 22:28
Метки: СССР   детство   история   
469
14

Можете сколько угодно расхваливать огромные телевизоры с HD качеством или кинотеатры с 3D эффектами-им все равно не дано вызвать во мне ту бурю эмоций и буйство воображения, которые дарил нам в детстве этот простой аппарат.

Не знаю как у других, но в моем детском сознании фильмоскоп навсегда остался маленьким волшебным танком.

×

Уже у многих уже дома были телевизоры, а в ДК каждый вечер показывали кино за 15-20 копеек, но для нас все равно было очень интересно смотреть диафильмы. Причем боже упаси смотреть одному-надо обежать и позвать всех друзей. Истинное наслаждение можно получить только от коллективного просмотра, когда все сидячие места заняты и еще некоторые разместились на полу. Титры вслух читал кто ни будь из взрослых.

Понравившийся диафильм всегда можно было посмотреть повторно или сделать "перемотку" назад. Остановить кадр и бурно обсудить увиденное. В этом у диафильма было полное преимущество перед телевидением и кинотеатром.


Впрочем главное достоинство диафильма, как и у книги, это развитие воображения и фантазии ребенка.


Диафильмы изобрели гораздо раньше кино и даже фотографий, однако дороговизна технологии препятствовала широкому распространению. Первые проекторы назывались "Волшебная лампа" и источником света служила обычная керосиновая лампа.

В СССР диапроекторы получили свое развитие как средство наглядной пропаганды. Был налажен выпуск электрических проекторов "ИЗБАЧ" (изба читальная)

До электрификации домов было еще далеко, поэтому проектор комплектовался ручным генератором. Для приобщения к искусству приходилось попотеть, вращая генератор.

В 1930 году в Москве была создана студия «Диафильм», которая выпускала весь спектр диафильмов: агитационные, учебные и художественные.

Первым советским диафильмом, стала «экранизация» стихотворений Маршака — «Багаж» и «Пожар». Первым цветным диафильмом — «Девочка-ревушка» Агнии Барто. В год выпускалось до 400 диафильмов, практически новый диафильм каждый день.

Цена на диапроекторы начиналась с 5 рублей. Черно белый диафильм стоил 20 копеек, а цветной-30 копеек. Поэтому диафильмы получили массовую популярность в СССР. Я насчитал около 40 моделей диапроекторов, выпускавшихся в СССР.

В США диапроекторы появились только в 1945 году-американские солдаты с войны привезли много диафильмов из Европы. Вскоре собственное производство наладили фирмы CBS, The New York Times Company, Coronet Films и другие.


К некоторым диафильмам выпускались грампластинки с звуковым сопровождением, но их было мало. К тому же мы в них не особо то нуждались-живой чтец титров с экрана был гораздо удобней. За это право иногда возникал нешуточный спор.

В интернете много оцифрованных диафильмов СССР. Сегодня случайно наткнулся на такой сайт и меня быстро унесло в детство босоногое на часочек. Вернувшись, задался вопросом: а много ли нас осталось, вживую смотревших диафильмы с пленки? Вот и решил поделиться с Вами приятным воспоминанием давно ушедших лет...

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   детство   история   
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8  комментариев
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139
Andrey 3 часа назад
Сравнение у автора конечно так себе ! Интерес вызывало конечно, и устраивали сеансы просмотра часто,но на поход в кинотеатр ни один ребенок никогда бы не променял диафильм !
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17k
Dr.CrAzY Полчаса назад
Спасибо "Национальной электронной детской библиотеке", они создали электронный архив диафильмов
https://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/27090/browse?type=titlehttps://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/27090/browse?type=title
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13k
Паша Эмильевич Час назад
Вот именно такой был у меня. Даже цвета такого. Жаль, не сохранил...
Мне бабушка по вечерам "крутила диафильмы"
Прямо на стену.
Диафильмы хранились в таких баночках с крышечками.
Это был целый ритуал. Мне бабушка пекла сырники, или как я их называл лепёшки, я брал пару сырников, банку с малиновым вареньем и смотрел диафильмы, слушая бабушкин голос и зачарованно смотря на стену.
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5k
Свирепый Бамбр Час назад
"Сколько осталось нас, помнящих для чего этот танк?"
Не дождетесь!!!
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3k
B7243 2 часа назад
Как заставку увидел, аж сердце от ностальгии сжалось.
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77
Мэл 2 часа назад
Просмотр нового диафильма, с друзьями , братьями и сёстрами. Многократное пересматривание старых. Один из стимулов быстрей научиться читать.
Сравнивать с кино или сегодняшними телефоноразвлечениями бессмысленно - как модно сейчас говорить -ЭТОДРУГОЕ.
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16k
Serg2001 2 часа назад
Темнота. Белая материя на стене. Луч проектора. Друзья рядом. Это была магия...
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37k
Андрей 2 часа назад
Ух-ты! Танк стреляет лазерным лучём!
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