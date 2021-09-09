"Сколько осталось нас, помнящих для чего этот танк?"

Понравившийся диафильм всегда можно было посмотреть повторно или сделать "перемотку" назад. Остановить кадр и бурно обсудить увиденное. В этом у диафильма было полное преимущество перед телевидением и кинотеатром.

Впрочем главное достоинство диафильма, как и у книги, это развитие воображения и фантазии ребенка.

Диафильмы изобрели гораздо раньше кино и даже фотографий, однако дороговизна технологии препятствовала широкому распространению. Первые проекторы назывались "Волшебная лампа" и источником света служила обычная керосиновая лампа.