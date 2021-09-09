"Сколько осталось нас, помнящих для чего этот танк?"

Можете сколько угодно расхваливать огромные телевизоры с HD качеством или кинотеатры с 3D эффектами-им все равно не дано вызвать во мне ту бурю эмоций и буйство воображения, которые дарил нам в детстве этот простой аппарат.
Не знаю как у других, но в моем детском сознании фильмоскоп навсегда остался маленьким волшебным танком.
Уже у многих уже дома были телевизоры, а в ДК каждый вечер показывали кино за 15-20 копеек, но для нас все равно было очень интересно смотреть диафильмы. Причем боже упаси смотреть одному-надо обежать и позвать всех друзей. Истинное наслаждение можно получить только от коллективного просмотра, когда все сидячие места заняты и еще некоторые разместились на полу. Титры вслух читал кто ни будь из взрослых.
Понравившийся диафильм всегда можно было посмотреть повторно или сделать "перемотку" назад. Остановить кадр и бурно обсудить увиденное. В этом у диафильма было полное преимущество перед телевидением и кинотеатром.
Впрочем главное достоинство диафильма, как и у книги, это развитие воображения и фантазии ребенка.
Диафильмы изобрели гораздо раньше кино и даже фотографий, однако дороговизна технологии препятствовала широкому распространению. Первые проекторы назывались "Волшебная лампа" и источником света служила обычная керосиновая лампа.
В СССР диапроекторы получили свое развитие как средство наглядной пропаганды. Был налажен выпуск электрических проекторов "ИЗБАЧ" (изба читальная)
До электрификации домов было еще далеко, поэтому проектор комплектовался ручным генератором. Для приобщения к искусству приходилось попотеть, вращая генератор.
В 1930 году в Москве была создана студия «Диафильм», которая выпускала весь спектр диафильмов: агитационные, учебные и художественные.
Первым советским диафильмом, стала «экранизация» стихотворений Маршака — «Багаж» и «Пожар». Первым цветным диафильмом — «Девочка-ревушка» Агнии Барто. В год выпускалось до 400 диафильмов, практически новый диафильм каждый день.
Цена на диапроекторы начиналась с 5 рублей. Черно белый диафильм стоил 20 копеек, а цветной-30 копеек. Поэтому диафильмы получили массовую популярность в СССР. Я насчитал около 40 моделей диапроекторов, выпускавшихся в СССР.
В США диапроекторы появились только в 1945 году-американские солдаты с войны привезли много диафильмов из Европы. Вскоре собственное производство наладили фирмы CBS, The New York Times Company, Coronet Films и другие.
К некоторым диафильмам выпускались грампластинки с звуковым сопровождением, но их было мало. К тому же мы в них не особо то нуждались-живой чтец титров с экрана был гораздо удобней. За это право иногда возникал нешуточный спор.
В интернете много оцифрованных диафильмов СССР. Сегодня случайно наткнулся на такой сайт и меня быстро унесло в детство босоногое на часочек. Вернувшись, задался вопросом: а много ли нас осталось, вживую смотревших диафильмы с пленки? Вот и решил поделиться с Вами приятным воспоминанием давно ушедших лет...
Источник:
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https://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/27090/browse?type=titlehttps://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/27090/browse?type=title
Мне бабушка по вечерам "крутила диафильмы"
Прямо на стену.
Диафильмы хранились в таких баночках с крышечками.
Это был целый ритуал. Мне бабушка пекла сырники, или как я их называл лепёшки, я брал пару сырников, банку с малиновым вареньем и смотрел диафильмы, слушая бабушкин голос и зачарованно смотря на стену.
Не дождетесь!!!