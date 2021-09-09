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Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира

Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира (19 фото)

Автор:
09 сентября 2021 21:49
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
696
19
Предлагаем вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
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27k
Макарыч 2 часа назад
17 фото мало того, что обрезано, так это просто фэйк. Хотя в 19 веке действительно существовали женские уличные банды, термин "Заводной апельсин" появился только в одноименной книге 1962 года Энтони Берджесса.
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