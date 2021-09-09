12 биографических фильмов, на которые обрушилась критика со стороны родственников

Фильмы в этом списке необязательно плохие или официально признанные катастрофически недостоверными, но на них нажаловались. Причём не кто-то там, а те, о ком фильмы были сняты, непосредственные участники демонстрируемых событий или же их приближённые.
Байопики или фильмы, снятые на основе реальных событий, являются непростым творческим вызовом. Ведь история должна быть показана максимально достоверно (в теории), и к тому же все факты и события нужно обыграть так, чтобы с точки зрения драматургии фильм был интересен зрителю. Часто две этих задачи противоречат друг другу.
Однако, если снимать фильм про личностей и события какого-нибудь пятнадцатого века, его реалистичность оспорят разве что историки, а вот зрителям и кинокритикам картина может очень даже понравиться, невзирая на его неточности. Пример такого случая — фильм «Храброе сердце» (1995), который практически весь соткан из исторических косяков, но при этом у него пять «Оскаров».
Совсем другое дело, когда в биографическом фильме показана история личности, жившей во второй половине двадцатого века или же и вовсе современника. Тогда, если вдруг картина окажется нашпигована очевидными неточностями, на неё тут же обрушится критика со стороны родственников, друзей или даже самих героев показанной истории.
1. Зелёная книга (2017)
Фильм раскритиковали родственники пианиста Дона Ширли. Брат музыканта Моррис Ширли утверждал, что факты в фильме подтасованы, а отношения Дона и его водителя Фрэнка Валлелонги никогда не выходили за пределы «работник — работодатель». По словам Морриса, в реальности друзьями герои фильма никогда не были.
К тому же в фильме Дон Ширли рассказал Фрэнку, что утерял связь со своей семьёй — это, по словам брата пианиста, тоже ложь. Также сам образ Дона был серьёзно искажён в угоду кинематографичности, это отмечали уже не только родственники, но и просто люди, знакомые с музыкантом.
В итоге исполнитель роли Дона Ширли Махершала Али даже публично извинился за фильм и свою работу в нём. Между прочим, за эту роль актёр получил «Оскар», но всплывшие факты и реакция родственников стали для него неприятным сюрпризом.
2. Чёрная месса (2015)
Фильм раскритиковали два участника показанных в нём событий — известный американский бандит Джеймс Балджер (его сыграл Джонни Депп) и его подопечный по преступному миру Кевин Уикс. Оба они утверждали (Балджер через своего адвоката), что фильм обвиняет их во всех преступлениях, игнорируя причастность ко многим «грязным делишкам» в Бостоне тех времён федерального правительства.
Уикс также отметил, что игравший его в фильме актёр Джесси Племонс создал из него образ «придурка и ничтожества». Стоит отметить, что давно выпущенный на свободу Кевин Уикс хотя бы действительно видел фильм, а вот Джеймс Балджер, отбывавший в тюрьме двойной пожизненный срок (он умер в 2018 году), только слышал о «Чёрной мессе» с чужих слов.
3. Социальная сеть (2010)
Марк Цукерберг, создатель Фейсбука, отметил, что из-за киношных приукрашиваний того, как создавалась его знаменитая соцсеть, фильм сложно было воспринимать всерьёз. Однако вместе с тем признавал, что в реальности это было слишком скучным процессом, чтобы построить из этого интересный фильм.
Основной претензией к фильму Дэвида Финчера со стороны Цукерберга стала неверная мотивация главного героя. В реальности Марк Цукерберг придумал Фейсбук не для того, чтобы клеить девушек, ведь в то время он уже встречался со своей будущей женой. Её зритель и видит в прологе картины, однако они с Марком вовсе не собирались расставаться, как это было показано. Эта сюжетная и мотивационная деталь была названа Цукербергом «обидной».
4. Движение вверх (2017)
Фильм раскритиковали родственники тренера сборной СССР по баскетболу Владимира Кондрашина и игрока сборной Александра Белова. Они отметили, что большое количество событий в фильме показаны как минимум неточно, в частности личная жизнь спортсменов, да и экранный Александр Белов, по их мнению, сильно отличался от того, каким он был в жизни.
Вот что сказала Евгения Кондрашина:
В фильме совершенно искажена личная жизнь — буквально что хотели, то и выдумывали.
5. Поймай меня, если сможешь (2002)
Изначально Фрэнк Абигнейл, американский мошенник, а ныне эксперт в сфере документарной безопасности, роль которого исполнил Леонардо Ди Каприо, хорошо воспринял фильм. В частности ему понравилось отступление от реальности, связанные с его отношениями с отцом.
Однако спустя несколько лет Абигнейл признался, что недоволен самим фактом существования этого фильма и тем, что его злодеяния, о которых он в реальности сожалеет, оказались увековечены в культуре, да ещё и романтизированы.
6. Я соблазнила Энди Уорхола (2006)
Боб Дилан пригрозил подать на создателей в суд, заявив через своих адвокатов, что сценарий фильма намекает на его ответственность в наркозависимости и смерти Эди Седжвик, главной героини. Хотя его имя было изменено на Билли Куинн, гнев Дилана это никак не смягчило.
Другой американский музыкант, показанный в фильме, Лу Рид, по-настоящему возненавидел фильм:
Я читал этот сценарий. Это одна из самых отвратительных и мерзких вещей, которые я видел за долгое время. Нет предела тому, как низко некоторые люди могут пасть, чтобы заработать деньги.
7. Цой (2020)
Несмотря на название, центральным персонажем фильма стал водитель автобуса, от столкновения с которым погиб знаменитый музыкант.
Отец и сын Виктора Цоя назвали фильм «пошлым зрелищем» и даже обратились к президенту страны с письмом, в котором просили убрать картину из проката.
Такие люди, как Виктор Цой принадлежат не только истории своей семьи, но и истории своей страны. И если такие герои у общества есть, не следует использовать это как вульгарный источник дохода, пользуясь «вольными интерпретациями».
8. Джобс: Империя соблазна (2013)
С критикой в отношении фильма выступил Стив Возняк, соучредитель компании Apple. Он поведал, что отказался от сотрудничества с создателями этого биографического фильма про Стива Джобса, так как, прочитав первоначальный вариант сценария, посчитал его никуда не годным.
Образы были очень неправильными, хотя мой более менее… и наши отношения были совсем не такими, как это показали.
При этом Возняк выступил консультантом сценариста фильма «Стив Джобс» с Майклом Фассбендером в главной роли, который вышел всего лишь спустя два года после «Империи соблазна». И именно фильм 2015 года был куда лучше принят публикой и критиками.
9. Пятая власть (2013)
Джулиан Ассанж, основатель WikiLeaks, которого в фильме сыграл Бенедикт Камбербэтч, пошёл дальше всех в этом списке и негативно отнёсся к фильму ещё до его появления, всячески пытаясь помешать съёмкам. А всё потому, что, прочитав выданный ему сценарий, он посчитал его массовой пропагандистской атакой. Ассанж даже переписывался с Камбербэтчем (который, кстати, всецело поддерживает журналиста и его организацию) с целью отговорить актёра от участия в этом проекте.
В итоге Ассанж назвал получившийся фильм «ядовитым», но при этом похвалил игру Бенедикта Камбербэтча.
10. Целитель Адамс (1998)
Американский врач Пэтч Адамс, роль которого в фильме сыграл Робин Уильямс, открыто критиковал фильм, говоря, что его создатели принесли в жертву большую часть его реальной работы, чтобы сделать проект продаваемым. По его мнению, фильм сузил его до уровня просто забавного доктора, предельно упростив все его идеи.
Несмотря на то, что Адамс хорошо относился персонально к Робину Уильямсу, доктору принадлежит ещё одна довольно красноречивая цитата:
Я ненавижу этот фильм.
11. Лето (2018)
Ещё одну киноисторию с участием Виктора Цоя раскритиковал уже Борис Гребенщиков, назвав картину «лживой от начала до конца». Также негативно к фильму отнёсся и один из основателей группы «Кино» Алексей Рыбин:
Мне присылали сценарий. Прочитав его, я написал режиссёру, что категорически против использования моего образа в этой истории. Мои представления о морали слишком расходятся с представлениями автора «Лета».
12. Невидимая сторона (2009)
Майкл Оэр, чья история рассказана в фильме, выразил недовольство получившейся картиной, обратив особое внимание на изображения его интеллекта:
Мне казалось, что в этом фильме меня показали именно что глупым, а не просто ребёнком.
Ещё одним поводом для раздражения спортсмена стала сюжетная ветка, где он показан не разбирающимся в футболе. На самом деле Майкл изучал эту игру с детства.
При этом Оэр признался, что ему понравился посыл фильма и то, как в нём показаны его отношения с приёмной семьёй.
Источник:
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