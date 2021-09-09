12 биографических фильмов, на которые обрушилась критика со стороны родственников

Байопики или фильмы, снятые на основе реальных событий, являются непростым творческим вызовом. Ведь история должна быть показана максимально достоверно (в теории), и к тому же все факты и события нужно обыграть так, чтобы с точки зрения драматургии фильм был интересен зрителю. Часто две этих задачи противоречат друг другу.

Однако, если снимать фильм про личностей и события какого-нибудь пятнадцатого века, его реалистичность оспорят разве что историки, а вот зрителям и кинокритикам картина может очень даже понравиться, невзирая на его неточности. Пример такого случая — фильм «Храброе сердце» (1995), который практически весь соткан из исторических косяков, но при этом у него пять «Оскаров».

Совсем другое дело, когда в биографическом фильме показана история личности, жившей во второй половине двадцатого века или же и вовсе современника. Тогда, если вдруг картина окажется нашпигована очевидными неточностями, на неё тут же обрушится критика со стороны родственников, друзей или даже самих героев показанной истории.

1. Зелёная книга (2017)