3 самых страшных Злодея из сказок, которыми можно бесконечно восхищаться!

Получилось так, что роль Картауса - стала для Перцовского одной из последних в кино, хотя он и так снимался крайне мало. С 1977 года и до самой своей смерти 26 февраля 1993 г., был только театральным актёром. Жена Марка Наумовича умерла на 10 лет раньше, детей не было, он ушел один, но не в одиночестве - с ним была горячая любовь его зрителей и уважение коллег.

Колдун Магрибинец "Волшебная лампа Алладина" (1967 г.)

Кто не дрожал от страха глядя на ужасного Магрибинца, ведущего наивного Алладина в город Мёртвых? Нет таких! Колдуна в любимой всеми сказке бесподобно сыграл Андрей Файт.

Фильм "Волшебная лампа Алладина" вышел в 1967 г., и снял его режиссер Борис Рыцарев. Интересно, что фильм собирались снимать ещё в 1938 г., и тогда на роль Колдуна был тоже утвержден Файт - актёр всё-таки сыграл Магрибинца через 28 лет! Да и была ли кандидатура лучше?