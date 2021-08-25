3 самых страшных Злодея из сказок, которыми можно бесконечно восхищаться!

В сокровищнице прекраснейших сказочных фильмов созданных в СССР, был свой "заслуженный" и самый знаменитый злодей страны - Георгий Милляр, переигравший, кажется, все "злодейские" роли. И хотя актеров, с таким же большим списком "ужасных" образов в наших сказках не было, у нас есть три выдающихся Злодея, которыми можно бесконечно восхищаться.
Колдун Картаус в фильме "Финист - Ясный сокол"
Злого страшного колдуна, сеющего ужас страх и хаос с помощью магии и своих приспешников сыграл Марк Перцовский.
"Финист - Ясный сокол" готовил к производству Александр Роу, но снять не успел - скоропостижно умер. Картину, в 1975 г., снимал его ученик Геннадий Васильев. Роли были утверждены самим Роу, и образ Картауса великий сказочник доверил создать Марку Перцовскому, актеру театра Красной армии.
Марк Наумович родился в Харькове, 9 сентября 1906 г., в семье портного, и прежде чем стать актером московского театра, пожил в Тбилиси и Баку, поработал и посыльным, и подмастерьем, и продавцом в лавке канцтоваров.
Колоритная внешность, врожденный юмор и очевидный талант, наконец, в 1935 г., привели Перцовского на театральные подмостки. Он отдал родному театру всю жизнь и стал его легендой.
Выдающийся мастер перевоплощения - Перцовский мог сыграть все - от водевиля до трагедии, и был прекрасен в любом образе.
За роль Кальтенбрунера в "Секретной миссии" (1950 г.), актер получил Сталинскую премию. И только однажды сыграл в кино главного героя - дирижера Ореста Добросельского в "Ленинградской симфонии" (1957 г.)
Получилось так, что роль Картауса - стала для Перцовского одной из последних в кино, хотя он и так снимался крайне мало. С 1977 года и до самой своей смерти 26 февраля 1993 г., был только театральным актёром. Жена Марка Наумовича умерла на 10 лет раньше, детей не было, он ушел один, но не в одиночестве - с ним была горячая любовь его зрителей и уважение коллег.
Колдун Магрибинец "Волшебная лампа Алладина" (1967 г.)
Кто не дрожал от страха глядя на ужасного Магрибинца, ведущего наивного Алладина в город Мёртвых? Нет таких! Колдуна в любимой всеми сказке бесподобно сыграл Андрей Файт.
Фильм "Волшебная лампа Алладина" вышел в 1967 г., и снял его режиссер Борис Рыцарев. Интересно, что фильм собирались снимать ещё в 1938 г., и тогда на роль Колдуна был тоже утвержден Файт - актёр всё-таки сыграл Магрибинца через 28 лет! Да и была ли кандидатура лучше?
Файт - личность интересная. Родился в семье врача 29 августа 1903 г., в Нижнем Новгороде. Родители увлеклись революцией, стали эссерами, в какой-то момент им пришлось бежать во Францию. Семья вернулась в Россию уже после революции. Так что детство и юность Файт провел за границей, получил приличное образование и аристократические манеры.
Файт начал сниматься в 1924 году, 84 работы в кино, последний фильм, где сыграл Андрей Андреевич - "Русалочка" вышел на экраны уже после его смерти. Файт умер 16 января 1976 года.
Актёр всегда играл яркие отрицательные роли: белогвардейцев, циников, мерзавцев. Так и закрепилось за Файтом амплуа негодяя и франта. Этому способствовала и внешность: всегда подтянутый, точный, в отличной форме.
У Андрея Андреевича было два брака и сын Юлий, который стал режиссером. Мы знаем Юлия Файта по фильмам "Пограничный пес Алый", "Марка страны Гонделупы".
Ведьма из фильма "Вий" (1967 г.)
Это самый страшный образ из всех злодейских образов советских фильмов. Ведьма в фильме "Вий" получилась такая жуткая, что даже глядя на фото на страшно, что уж говорить про впечатление, которое производила злодейка на экране. Ведьму гениально сыграл Николай Кутузов - непревзойдённый мастер эпизода.
Николай Николаевич родился в Пермской губернии, в 1897 году. С юности играл в антрепризах, в кино попал в 23 года - тогда ещё черно-белое и немое. Через три года, талант заметили и Николай уже состоял в штате киностудии "Госкино" (будущий "Мосфильм").
Кутузов мог сыграть все: от генерала и заморского посла, до монаха или индейца. И сила образа была одинакова - Кутузов всегда производил на зрителей неизгладимое впечатление, увидев актёра однажды, забыть уже нельзя.
Николай Николаевич умер от долгой тяжелой болезни 8 мая 1981 года. Семьи у актера не было.
Источник:
- "Трудная мишень": интересные факты и фото со съёмок
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Но...
"Родители увлеклись революцией, стали эссерами"
Тогда уж эссэссэссерами, красивее звучит... )))