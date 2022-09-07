Жуткая история Магдалены Солис, возомнившей себя богиней смерти

Короткая, но очень кровавая история одной мексиканской секты.
В карьере каждого крупного мошенника наступает момент, когда он задумывается об основании секты, если желает масштабировать свой хитрый бизнес. В 1962 году братья Каэтано и Сантос Эрнандес, как раз стоящие на пороге этой безумной идеи, бродили по Мексике, промышляя воровством и обманом, и наткнулись на настоящий клондайк для любого афериста - будто застрявшую в прошлом горную деревушку Йерба-Буэна. Эрнандесы представились местным жителям изгнанными богами империи инков, которые при должном почитании откроют им несметные богатства, спрятанные в горах. Несколько простейших фокусов, которыми в большом городе не удивишь и школьника, убедили жителей глухой деревни, где не было ни школы, ни полиции, в божественном происхождении братьев. Братья так плохо подготовились к своей главной афере, что даже не удосужились узнать, что инки проживали в Южной Америке, а не в Северной. На их счастье, в Йерба-Буэна на это не обратили внимание.
Каэтано и Сантосу удалось в короткий срок создать свою секту, где помимо “добровольных” пожертвований важную роль играли наркотические оргии с местными жительницами. Когда фокусы и легенды перестали поддерживать дисциплину и подпитывать веру сектантов, братья решили представить новое божество. Ацтекскую богиню земли, огня и смерти, мать звёзд и Луны Коатликуэ (кстати, братья сделали работу над ошибками, ацтеки как раз проживали на территории Мексики) Каэтано и Сантос нашли в городе Монтерей среди проституток. 16-летняя Магдалена Солис и её родной брат (он же был её сутенёром) согласились участвовать в обмане.
При помощи очередного нехитрого трюка из арсенала циркового иллюзиониста средней руки Каэтано и Сантос представили своей пастве Коатликуэ. Она появилась из-под земли в облаке дыма, объятая пламенем. Крестьяне были впечатлены и на некоторое время забыли, что им когда-то были обещаны горные сокровища.
Магдалена Солис, став богиней, поняла, что другого такого шанса у неё больше не будет, и взяла секту в свои маленькие ручки. Она или действительно уверовала во весь этот маскарад, либо просто решила превзойти своих учителей. В пользу первой версии говорит тот факт, что жители деревни были очень бедны, и кроме самих себя они мало что могли предложить мошенникам. Или же братья Эрнандес просто не разглядели в будущей богине одержимую убийствами психопатку. Так или иначе, но Солис, едва вступив в права древнего божества, приказала казнить двух сектантов, заявивших о выходе из секты. Казнь была показательной и кровожадной, совсем как у ацтеков.
Затем Солис заявила, что как богиня, она обязана регулярно пить кровь, чтобы быть вечно юной. Кровь к столу Коатликуэ поставлялась в ходе ритуальных убийств. Магдалена указывала на одного из сектантов, объявляла его нетвёрдым в вере, ну а дальше наблюдала, как жертву убивают самым жестоким и болезненным способом. Кровь невинно убиенного смешивали с куриной кровью и наркотиком и подавали богине. Кстати, её брат, а также Каэтано и Сантос тоже участвовали в ритуале и пили кровь (братья, наверное, и сами не поняли, когда их план по обогащению свернул не туда, и они оказались в центре кровавого пира). В финале ритуала из груди жертвы вынимали сердце.
Чуть больше месяца продолжались чудовищные обряды под руководством Магдалены Солис. В мае 1963 года блуждавший в горах в поисках приключений подросток Себастьян Герреро набрёл на пещеру, в которой Солис и её боги-подельники творили беззаконие. Ему удалось подглядеть и остаться незамеченным. Парень добежал до ближайшего города, где рассказал полицейским о вампирах. Ему не поверили. Однако офицер Мартинез, вызвавшийся подвести мальчишку до дома, решил показать Себастьяну, что вампиры - всего лишь плод подросткового воображения. Ни Мартинез, ни Герреро из поездки в деревню Йерба-Буэна не вернулись. 31 мая 1963 года их обескровленные тела нашли полицейские и военные, отправившиеся штурмовать засевшую в пещерах секту.
Сектанты под воздействием наркотиков отчаянно сопротивлялись. Кого из деревни не принесли в жертву, того убили при штурме полицейские. Сантоса Эрнандеса тоже убили при захвате деревни, а Каэтано умер накануне - его ликвидировал один из членов секты, чтобы потом съесть и получить божественную силу. Магдалену Солис и её брата удалось взять живыми. Их признали виновными в 15 убийствах и приговорили к 50 годам тюрьмы. Срок должен был закончиться в 2013 году, однако об их дальнейшей судьбе ничего не известно.
Источник:
АНТИФИШКИ
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