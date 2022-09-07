Жуткая история Магдалены Солис, возомнившей себя богиней смерти

В карьере каждого крупного мошенника наступает момент, когда он задумывается об основании секты, если желает масштабировать свой хитрый бизнес. В 1962 году братья Каэтано и Сантос Эрнандес, как раз стоящие на пороге этой безумной идеи, бродили по Мексике, промышляя воровством и обманом, и наткнулись на настоящий клондайк для любого афериста - будто застрявшую в прошлом горную деревушку Йерба-Буэна. Эрнандесы представились местным жителям изгнанными богами империи инков, которые при должном почитании откроют им несметные богатства, спрятанные в горах. Несколько простейших фокусов, которыми в большом городе не удивишь и школьника, убедили жителей глухой деревни, где не было ни школы, ни полиции, в божественном происхождении братьев. Братья так плохо подготовились к своей главной афере, что даже не удосужились узнать, что инки проживали в Южной Америке, а не в Северной. На их счастье, в Йерба-Буэна на это не обратили внимание.