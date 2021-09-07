7.

"А я гуляю" (середина 90-х).

"Ночью по Москворецкому мосту в сторону Красной площади ехала машина "СААБ-9000". Вдруг, презрев все запрещающие знаки, иномарка резво свернула на Красную площадь. Милиционеры помчались вслед. Оказавшись на Красной площади, "СААБ" на большой скорости подрулил к Мавзолею Ленина и уткнулся в ступеньки, которые ведут к входу в усыпальницу. Водитель, 28-летний гендиректор ТОО "Татьяна" гражданин К., передвигаться без помощи автомобиля не мог — был мертвецки пьян. Милиционерам он сказал: "А я гуляю". Свои действия он не смог объяснить даже на следующее утро: "Неужели я — и в Мавзолей?!"