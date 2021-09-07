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Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х (35 фото)

Автор:
07 сентября 2021 21:51
Метки: Россия   интересно   люди   страна   фотографии   
1015
35
Фото из России и не только 1990-х годов.
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Метки: Россия   интересно   люди   страна   фотографии   
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5  комментариев
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18k
kamanch 2 часа назад
Время было интересно, но, цуко, опасное
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Bill 2 минуты назад
Гарика жалко. Разочарование о смысле жизни. Он потом еще истерику закатил - требовал дать распечатку всех ходов, которые перебирал компьютер. Так не пришел в себя с тех пор.
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20k
Ватаку Накомоде Полчаса назад
№3. Хм, костюм Пикачу явно не середина 90-х, покемонов только в 1997-м в Японии придумали, а у нас они стали популярны в 2000-х
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2k
Peter Griffin Час назад
Вечная память обоим.
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