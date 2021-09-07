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Фото из России и не только 1990-х годов.
2.
"Безопасные игры детей 90-х"
Дети играют у реки, фото Лео Эркен (Магадан, Дальний Восток, 1999 год).
Дети играют у реки, фото Лео Эркен (Магадан, Дальний Восток, 1999 год).
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3.
Работа фотографа Александра Чекменёва.
Детский аниматор в парке культуры имени Первого Мая, выпивает после рабочего дня (Луганск середина 90-х).
Детский аниматор в парке культуры имени Первого Мая, выпивает после рабочего дня (Луганск середина 90-х).
7.
"А я гуляю" (середина 90-х).
"Ночью по Москворецкому мосту в сторону Красной площади ехала машина "СААБ-9000". Вдруг, презрев все запрещающие знаки, иномарка резво свернула на Красную площадь. Милиционеры помчались вслед. Оказавшись на Красной площади, "СААБ" на большой скорости подрулил к Мавзолею Ленина и уткнулся в ступеньки, которые ведут к входу в усыпальницу. Водитель, 28-летний гендиректор ТОО "Татьяна" гражданин К., передвигаться без помощи автомобиля не мог — был мертвецки пьян. Милиционерам он сказал: "А я гуляю". Свои действия он не смог объяснить даже на следующее утро: "Неужели я — и в Мавзолей?!"
"Ночью по Москворецкому мосту в сторону Красной площади ехала машина "СААБ-9000". Вдруг, презрев все запрещающие знаки, иномарка резво свернула на Красную площадь. Милиционеры помчались вслед. Оказавшись на Красной площади, "СААБ" на большой скорости подрулил к Мавзолею Ленина и уткнулся в ступеньки, которые ведут к входу в усыпальницу. Водитель, 28-летний гендиректор ТОО "Татьяна" гражданин К., передвигаться без помощи автомобиля не мог — был мертвецки пьян. Милиционерам он сказал: "А я гуляю". Свои действия он не смог объяснить даже на следующее утро: "Неужели я — и в Мавзолей?!"
8.
Украинский журналист Дмитрий Гордон берёт интервью у Виктора Цоя для газеты «Вечерний Киев» перед концертом группы «Кино». (Апрель, 1990 год. Фото Феликса Розенштейна).
12.
9 декабря 1991 года объявлено об открытии на Большой спортивной арене в Лужниках вещевого рынка. Он начнет работу 21 декабря, плата за вход для покупателей составит 3 руб., для продавцов — 15 руб.
На фото: Вещевой рынок "Лужники" "Лужа". Двухярусная торговля - с самих грузовиков и с их крыш, 1996 год.
На фото: Вещевой рынок "Лужники" "Лужа". Двухярусная торговля - с самих грузовиков и с их крыш, 1996 год.
16.
Август 1998 год. Очередь в пункт обмена валюты у Белорусского вокзала в Москве. Тогда из-за экономического криза правительство объявило дефолт.
После этого курс рубля упал более чем в 3 раза — с 6 рублей за доллар перед дефолтом до 21 рубля за доллар. Разорилось большое количество малых предприятий. Банковская система оказалась в коллапсе минимум на полгода, несколько банков объявили о банкротстве. Резко взлетели цены.
После этого курс рубля упал более чем в 3 раза — с 6 рублей за доллар перед дефолтом до 21 рубля за доллар. Разорилось большое количество малых предприятий. Банковская система оказалась в коллапсе минимум на полгода, несколько банков объявили о банкротстве. Резко взлетели цены.
18.
В октябре 1998 года на президента Грузии Э. Шеварднадзе было совершено покушение. Его кортеж был обстрелян сначала из гранатометов, а после и из автоматического оружия.
Президент не пострадал благодаря своему бронированному Мерседесу S600 W140. Компания Daimler тут же заменила изувеченную машину на новую. Лучшую рекламу они себе даже и представить не могли.
Президент не пострадал благодаря своему бронированному Мерседесу S600 W140. Компания Daimler тут же заменила изувеченную машину на новую. Лучшую рекламу они себе даже и представить не могли.
26.
Промо-акция крепкого алкогольного напитка во время Открытия кубка Москвы по автогонкам (1998 год).
28.
Фестиваль "Монстры рока", Москва (1991 год).
На фото гитарист и барабанщик группы Pantera братья Даймбэг Даррел и Винни Пол с неизвестными милиционерами.
На фото гитарист и барабанщик группы Pantera братья Даймбэг Даррел и Винни Пол с неизвестными милиционерами.
35.
Девушка передает привет из 90-х!
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Метки: Россия интересно люди страна фотографии
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