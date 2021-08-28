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Фото из России и не только 1990-х годов.
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10.
29 января 1992 года президент России Борис Ельцин подписал указ «О свободе торговли», который разрешал гражданам торговать «в любых удобных для них местах».
12.
Завод РАФ в Елгаве, Латвия 1992 год.
После развала СССР РАФ стал испытывать проблемы с поставкой комплектующих из России и сбытом своих микроавтобусов.
На фото запечатлено складирование некомплектных "рафиков" на площадках вокруг завода. Не хватало деталей шасси, двигателей и коробок передач. В общем, апокалипсис в жизни отдельно взятого завода.
После развала СССР РАФ стал испытывать проблемы с поставкой комплектующих из России и сбытом своих микроавтобусов.
На фото запечатлено складирование некомплектных "рафиков" на площадках вокруг завода. Не хватало деталей шасси, двигателей и коробок передач. В общем, апокалипсис в жизни отдельно взятого завода.
13.
Защитник Вячеслав Фетисов, в центре Игорь Ларионов и Вячеслав Козлов из Детройт Ред Уингз несут Кубок Стэнли на Красной площади в Москве, 1997 год
17.
Галина Польских, Никита Джигурда и Лариса Удовиченко на съёмках фильма «Любить по-русски» (1995 год).(Тогда ещё Джигурда был нормальным и не эпатировал публику как сейчас. )
21.
Сергей Бодров, Оксана Пушкина, Александр Любимов и Татьяна Друбич в студии программы "Взгляд", 1999 год
31.
Герман Стерлигов в своём рабочем кабинете (1992 год).
Герман Стерлигов был одним из соучредителей организованной в 1990 году первой в стране товарной биржи под названием «Алиса»
Герман Стерлигов был одним из соучредителей организованной в 1990 году первой в стране товарной биржи под названием «Алиса»
33.
В одном ларьке могли одновременно продаваться напитки, сигареты, шоколад, презервативы, одежда, кассеты и газеты (середина 90-х).
35.
Девушки из 90-х передают привет.
Предыдущая часть здесь: Интересные фотографии 1990 -х#top-comments-3898933-0
Предыдущая часть здесь: Интересные фотографии 1990 -х#top-comments-3898933-0
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Метки: Россия интересно люди страна фотографии
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