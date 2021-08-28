12.

Завод РАФ в Елгаве, Латвия 1992 год.



После развала СССР РАФ стал испытывать проблемы с поставкой комплектующих из России и сбытом своих микроавтобусов.



На фото запечатлено складирование некомплектных "рафиков" на площадках вокруг завода. Не хватало деталей шасси, двигателей и коробок передач. В общем, апокалипсис в жизни отдельно взятого завода.