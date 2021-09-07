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Где вы еще такое увидите: 12 видео "как" и "почему" из мира животных, которые вас точно удивят

Где вы еще такое увидите: 12 видео "как" и "почему" из мира животных, которые вас точно удивят (12 фото + 12 видео)

Автор:
07 сентября 2021 13:49
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   занимательно   интересное   как   природа   
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Хочется вам иногда узнать нечто такое, чего вы никогда не видели, но задавались вопросом - как это происходит? Да вот как! Смотрите гифки и прикольные фото из мира животных.

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Метки: видео   животные   занимательно   интересное   как   природа   
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Палыч 17 минут назад
Рыба пила. Рыба очень много пила...
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