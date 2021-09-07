Где вы еще такое увидите: 12 видео "как" и "почему" из мира животных, которые вас точно удивят

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Хочется вам иногда узнать нечто такое, чего вы никогда не видели, но задавались вопросом - как это происходит? Да вот как! Смотрите гифки и прикольные фото из мира животных.
Как улитка откладывает яйца и вылупление потомства (видео ускорено в десятки раз)
Как плавают кролики
Как детеныш кенгуру залезает в сумку
Как ест кит
Как чешется крокодил
Как отдыхает броненосец
Как рыба-игла играет в брачные игры
Как ест двухголовая ящерица
Что делать, если не хватает кислорода
Как охотится аксолотль
Как плывет медуза
Как ест рыба фугу
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Метки: видео животные занимательно интересное как природа
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