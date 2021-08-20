День тех, кого мы терпеть не можем и убиваем всякий раз, как видим

Согласитесь, эти мелкие создания доставляют нам много неприятных, а иногда и реально страшных, минут. Мы их убиваем всевозможными способами, а они за это нас кусают, пьют кровь, заражают всякой гадостью и бесконечно зудят над ухом. Вот же гады, во всех смыслах этого слова, но сегодня их день. С чем вас и поздравляем!