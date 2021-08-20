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День тех, кого мы терпеть не можем и убиваем всякий раз, как видим

День тех, кого мы терпеть не можем и убиваем всякий раз, как видим (25 фото)

Автор:
20 августа 2021 12:03
Сообщество : Животные
Метки: вред   животные   интересное   комары   насекомые   природа   факты   
1607
25

Согласитесь, эти мелкие создания доставляют нам много неприятных, а иногда и реально страшных, минут. Мы их убиваем всевозможными способами, а они за это нас кусают, пьют кровь, заражают всякой гадостью и бесконечно зудят над ухом. Вот же гады, во всех смыслах этого слова, но сегодня их день. С чем вас и поздравляем!

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Метки: вред   животные   интересное   комары   насекомые   природа   факты   
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7  комментариев
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15k
Serg2001 Час назад
На даче как-то дело было. Задолго до изобретения всяческих фумигаторов и спиралек. Перед сном поубивали всех комаров, чтобы спать не мешали. Законопатили каждую щелочку. Через какое-то время запищал один, потом другой. Ликвидировали. И всё равно просачиваются суки через какое-то время. Стали выяснять. И обнаружили, что они из печки вылетают. То есть он ночью на ветру ныряет в трубу, спускается по ней, преодолевая поток встречного воздуха. Потом по коробу переходит в другую печку, спускается по ней, находит маленькую щель у заслонки. И всё это ради того, чтобы вонзить в меня своё жало... Вот откуда у этой суки в его маленькой голове столько мозгов и коварства?!
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7k
Dabus 2 минуты назад
Я слышал версию что комары являются чуть ли не самым важным элементом переноса фосфора (необходимого всему живому) из воды на землю. Фосфор в открытом виде встречается на земле довольно редко, при этом химически он ядовит и фактически его нельзя усвоить в обычном виде. При этом, он достаточно растворён в воде и буквально все водные жители имеют свойство его накапливать. Получается, что миллиарды личинок комаров насыщаются фосфором пока они проходя водную фазу, и потом эти миллиарды погибают уже на суше вылетев туда уже в фазе насекомыми. Это всё удобряет почву, растения из почвы усваивают нужные им элементы, в т.ч. и фосфор, животные получают его из растений, мы получаем его из животных и растений. В противном случае, фосфор практически был бы недоступен сухопутных жителей.
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1k
fraxinus 13 минут назад
Чтоб они сдохли.

Жаль что устройство на видео пока нет в продаже...
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19k
Ego sum qui sum 15 минут назад
да, красавцы (прихлопываю и плачу)
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6k
Trenzel2003 Час назад
День тех, кого мы терпеть не можем и убиваем всякий раз, как видим
День тех, кого мы терпеть не можем и убиваем всякий раз, как видим
День тех, кого мы терпеть не можем и убиваем всякий раз, как видим
День тех, кого мы терпеть не можем и убиваем всякий раз, как видим
День тех, кого мы терпеть не можем и убиваем всякий раз, как видим
День тех, кого мы терпеть не можем и убиваем всякий раз, как видим
День тех, кого мы терпеть не можем и убиваем всякий раз, как видим
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