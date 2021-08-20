День тех, кого мы терпеть не можем и убиваем всякий раз, как видим

Согласитесь, эти мелкие создания доставляют нам много неприятных, а иногда и реально страшных, минут. Мы их убиваем всевозможными способами, а они за это нас кусают, пьют кровь, заражают всякой гадостью и бесконечно зудят над ухом. Вот же гады, во всех смыслах этого слова, но сегодня их день. С чем вас и поздравляем!
Самый распространенный вид, тот, который пищит вам над ухом. Самки питаются соками растений (для поддержания жизни) и кровью (для развития яиц), главным образом человека, а самец питается исключительно соками растений. Жизненный цикл комара – до 48 суток. За это время самка успевает отложить до 200 яиц. Пискуны живут в лесах, на болотах, в парках и садах, в городских квартирах и подвалах.
Однако кровь они не пьют, взрослые особи вообще ничем не питаются, успевая лишь спариться и отложить яца
Еще один распространенный тип, часто являющийся переносчиком малярии. Их еще называют Анофлесы (никчемный, вредный, бесполезный). От комара обыкновенного отличаются длинными усами и задними ногами.
Комары этого вида безобидны для человека.
Также являются распространителями серьезных заболеваний. Они чуть крупнее комара обычного и имеют полоски на тельце. Являются распространителями опасных заболеваний. У этих насекомых также кровососами являются самки, которые кусают и человека, и животных. Самцы питаются соком растений. Самки намного больше по размеру, чем самцы.
Комары кусаки
Мелкие комарики (длина 1—4 мм), напоминающие миниатюрных ночных бабочек (отсюда русское название). Внешне напоминают молей: крылья опушены, в покое сложены кровлеобразно. Это довольно большое семейство, насчитывающее 115 родов и около 2900 видов, распространённых по всему Земному шару. В России и странах бывшего СССР — около 200 видов, которые обитают в основном, на юге.
Личинки этого вида селятся внутри растений и являются паразитами, с ними ведут активную борьбу. Так что если ветки вашей, к примеру, малины, распухли, значит там, скорее всего, проживает будущий комар.
Ученые выяснили, что комары предпочитают кусать более потных людей. Свою жертву они выбирают по запаху ее тела и выдыхаемому углекислому газу. Чаще кусают женщин, нежели мужчин, а также предпочтение отдают натуральным блондинкам.
Комары не часто попадают в сети пауков, потому что имеют слишком малый вес и спокойно ходят по паутине, не привлекая внимания хозяина. Кстати вес это проблема для комаров в ветренную погоду - их просто сносит.
Комары в своей жизни редко отлетают от места своего рождения дальше, чем несколько километров.
Яйуа комаров могут пролежать в земле несколько лет, ожидая благоприятных условий
Как бы они не раздражалди нас своим присутсвием, избавляться от них полностью нельзя. Они являются очень большим звеном пищевой цепочки - ими питаются птицы, их личинки являются санитарами, поедая останки других насекомых, а останки комаров являются органическим удобрением.
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