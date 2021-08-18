27 животных, у которых жизнь интереснее, чем твоя

Да, как бы вы не отрицали - все зависит в этой жизни от нас. И наши питомцы тоже зависят от нас. Многие сидят дома и видят парк, а кое-кто видит тысячи парков, скалы, небо, пляжи, серфинг. скейтборды и прочее, что и не всем людям-то доступно. Браво и им и их хозяевам!
В книгу рекордов Гинесса занесен кот по кличке Клайд - он настоящий знаток Австралии. Он потерялся и три года странствовал по зеленому континенту, преодолев 3,8 тысячи километров.
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Рекордсмен-путешественник собака Оскар увидел главные достопримечательности на 5 континентах в 29 странах.
Еще один путешественник-рекордсмен. Пройдя большинство пути пешком, котенок Китти и его владельцы увидели 13 стран и преодолели 18 тысяч километров.
Вместе со своими хозяевами, спасателями МЧС, высочайшую вершину Европы Эльбрус впервые покорили лабрадоры Оскар и Буран.
Вместе с хозяином занимался подводжным плаванием 2 года. К сожалению умер отравившись
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