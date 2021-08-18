27 животных, у которых жизнь интереснее, чем твоя

Да, как бы вы не отрицали - все зависит в этой жизни от нас. И наши питомцы тоже зависят от нас. Многие сидят дома и видят парк, а кое-кто видит тысячи парков, скалы, небо, пляжи, серфинг. скейтборды и прочее, что и не всем людям-то доступно. Браво и им и их хозяевам!