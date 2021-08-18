FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 10580 постов • 1259 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
27 животных, у которых жизнь интереснее, чем твоя

27 животных, у которых жизнь интереснее, чем твоя (25 фото + 2 видео)

Автор:
18 августа 2021 14:33
Сообщество : Животные
Метки: Зависть   животные   жизнь   интересное   красота   природа   путешествия   фотомир   
1157
25
2

Да, как бы вы не отрицали - все зависит в этой жизни от нас. И наши питомцы тоже зависят от нас. Многие сидят дома и видят парк, а кое-кто видит тысячи парков, скалы, небо, пляжи, серфинг. скейтборды и прочее, что и не всем людям-то доступно. Браво и им и их хозяевам!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Зависть   животные   жизнь   интересное   красота   природа   путешествия   фотомир   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
Serg2001 2 часа назад
Животным плевать на все эти красоты и достопримечательности. Это для человека важно, а им главное с хозяином не расставаться... )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Хью́берт 10 минут назад
Удовольствие недешёвое, тут в соседнюю область звозить собаку на вязку целая экспедиция.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Сергей 51 минуту назад
А где собака озабоченная выплатой ипотеки?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Elena Ki Час назад
Где котенок Китти???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Voland 2 часа назад
Мои тоже путешествуют)) В принципе они провели больше времени в палатке, чем в квартире))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Необычное увлечение Министра обороны спасло жизнь 23 ребят Необычное увлечение Министра обороны спасло жизнь 23 ребят Интересные факты из жизни амазонских дельфинов Интересные факты из жизни амазонских дельфинов Мужчина повстречал на дороге трех тигрят Мужчина повстречал на дороге трех тигрят Почему в самом чистом озере на планете нельзя купаться Почему в самом чистом озере на планете нельзя купаться Завораживающая красота заброшенных мест Завораживающая красота заброшенных мест Сказочные фотографии весенних Нидерландов, от которых захватывает дух Сказочные фотографии весенних Нидерландов, от которых захватывает дух
Millefeuille

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

637664



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Настасья Чудакова: советское детство- не все поймут, не многие вспомнят
3
71
Настасья Чудакова: советское детство- не все поймут, не многие вспомнят
Любопытные факты, которые пополнят вашу копилку знаний
2
26
Любопытные факты, которые пополнят вашу копилку знаний
﻿
Ракурс меняет все: как выглядят инстаграм-дивы на самом деле (5 фото)
Ракурс меняет все: как выглядят инстаграм-дивы на самом деле (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#кино#прикол#афганистан#автомобили#автомир#Россия#авто аварии#природа
#Юмор#история#СССР#подборка#люди#дтп#аварии#новости#фильм#актеры
#факты#животные#приколы#интересное#фотографии#картинки#сша#ржач#ynews#знаменитости

На что жалуетесь?

Вернуться