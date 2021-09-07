"Я мусульманин!": махачкалинский таксист возмутился пассажирками без платков

Если вы женщина и сели в такси в Дагестане - будьте готовы к тому, что водитель упрекнет вас за "неподобающий" вид.

Пассажирки такси в Махачкале сняли на видео поборника мусульманских традиций, который стал выдвигать претензии из-за непокрытой головы. Диалога не вышло. Женщины потребовали вернуть им деньги за поездку и покинули авто.