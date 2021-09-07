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"Я мусульманин!": махачкалинский таксист возмутился пассажирками без платков

"Я мусульманин!": махачкалинский таксист возмутился пассажирками без платков (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 сентября 2021 13:17
Сообщество : Таксисты
Метки: авто   видео   водитель   конфликт   мусульманство   платки   такси   
2219
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Дагестан, похоже, захватила "платочная" эпидемия. То учениц с непокрытой головой не допускают до уроков в школе, то в такси высказывают претензии. Этак заставят и немусульманок ходить в парандже.

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Метки: авто   видео   водитель   конфликт   мусульманство   платки   такси   
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43  комментария
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2k
владимир 2 часа назад
Ну так ездий на ишаке или верблюде. Во времена пророка автомобилей не было.
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5k
Максус 2 минуты назад
каждый день новости из зоопарка про приматов
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5k
Ruk 7 минут назад
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4k
Egoritch Полчаса назад
Хочу напомнить о прекрасном фантастическом рассказе "Уважение культурных традиций". Жаль, что такие "дети гор", как этот джигит, не читают никогда и ничего.
http://samlib.ru/s/shapiro_m_a/uvkultr.shtmlhttp://samlib.ru/s/shapiro_m_a/uvkultr.shtml
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552
Миша Полчаса назад
Ислам запрещает как брать деньги в долг под проценты, так и предоставлять такую услугу, независимо от цели ссуды или показателей, при которых начислены проценты. Пусть идёт в любой махачкалинский банк и там с охраной поскандалит.
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1k
Роман Бумеров 37 минут назад
Я мусульманин, я тут ишаков ипу, а ви ко мне без уважения!
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2k
Sergius SPb 59 минут назад
Теток надо в ежовых рукавицах держать, иначе цену за свою писечку поднимут и все.
А так,знай свое место.))
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312
Азог-осквернитель Sergius SPb Полчаса назад
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7k
Юрий Час назад
Значит сиди дома и молись Аллаху, в такси тебе работать не вариант. Завтра тебе не понравится, что пассажиры, скорее всего, ели не те продукты, которые тебе рекомендует твоя религия.
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26k
Aqueronte Час назад
Был там в августе, всем вообще пох на это. И на улице полно девушек в шортах и на пляже в купальниках. Один контуженный попался, не надо по нему о всех думать.
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27k
Slonyash Час назад
В Афган его таксистом отправить нах!
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31k
Mamin Sibiriak Час назад
Папуасы, бля.

Это типа православный таксист может требовать от пассажиров-мусульман предъявления нательного креста и контрольного поедания пирожка со свининой?
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51k
parallax Час назад
А я атеист и меня раздражжают всякие религиозные причиндалы. Но мне приходится всё это терпеть. И ты потерпишь.
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24k
Батончик с маком Час назад
Ну значит надо заставлять черножопых ходить в кокошниках. Причём всех, независимо от возраста и пола.
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6k
Николай Час назад
А что у нас дискриминация по каким либо признакам уже не преследуется законом?
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10k
Underwood Час назад
Сколько раз слышал, что российские мусульмане цивилизованные, в отличие от "импортных". Мол жили веками рядом с христианами в мире и согласии. Хрен там!! Не высовывались потому что боялись. Хорошего отношения не понимают, принимают за слабость, ослолюбы.
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5k
The Dude Час назад
Если такое поведение благородного во всех отношениях извозчика механической повозки считается нормой на территории муслимских республик этого светского
государства, то я считаю нормой требовать от муслим-самок убирать с телес своих все признаки религиозной моды того региона, откуда они осчастливили нас своим прибытием.
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14k
dimitr Час назад
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−31
Дмитрий Иванов 2 часа назад
Надо от всех, кто ссылается на нормы шариата, требовать расписку, что они согласны с применением к ним этих норм. Ну там попался на мелком воровстве православный, буддист, атеист. Ну штраф, ну условный срок небольшой. А тому, кто за шариат - руку отрубить. Думается, не так много найдётся желающих.
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4k
Владимир 2 часа назад
мусульмаство головного мозга!
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−123
малюта 2 часа назад
он прав!!! Дагестан рулит Россией
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16k
Serg2001 2 часа назад
Гнать такого надо с работы сразу. На самом деле это не так безобидно, как кажется... Сначала один, потом другой, третий и понеслась. Реагировать на такие "выкрутасы" надо молниеносно и однозначно, чтобы другим не повадно было...
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