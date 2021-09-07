"Я мусульманин!": махачкалинский таксист возмутился пассажирками без платков

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Дагестан, похоже, захватила "платочная" эпидемия. То учениц с непокрытой головой не допускают до уроков в школе, то в такси высказывают претензии. Этак заставят и немусульманок ходить в парандже.
Если вы женщина и сели в такси в Дагестане - будьте готовы к тому, что водитель упрекнет вас за "неподобающий" вид.
Пассажирки такси в Махачкале сняли на видео поборника мусульманских традиций, который стал выдвигать претензии из-за непокрытой головы. Диалога не вышло. Женщины потребовали вернуть им деньги за поездку и покинули авто.
Пассажирки такси в Махачкале сняли на видео поборника мусульманских традиций, который стал выдвигать претензии из-за непокрытой головы. Диалога не вышло. Женщины потребовали вернуть им деньги за поездку и покинули авто.
Похожая ситуация ранее произошла в одной из дагестанских школ, где девочек без платков не пустили на уроки.
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А так,знай свое место.))
Это типа православный таксист может требовать от пассажиров-мусульман предъявления нательного креста и контрольного поедания пирожка со свининой?