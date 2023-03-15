Воздушный хулиган Вася Цымбал

Вася Цымбал был выпускником Армавирского авиационного училища и, как и все ребята оттуда, славился своим умением чётко выполнять поставленные боевые задачи, правда… Не совсем стандартными и, я бы даже сказал, очень неординарными подходами. Любимым его трюком были проделки с топливом.

Очередная такая выходка как раз случилась на Дальнем Востоке, когда один из японских сторожевиков (причём, нёсший на себе пару вертолётов — этакий неофициальный авианосец) пересёк границу между нейтральными водами и территорией СССР. В небе был, к несчастью японцев, Вася Цымбал, и он быстро придумал, что делать. Сделав пару виражей на сверхмалой высоте над кораблём, он убедился, что тот менять курс не собирается, и решил попробовать как следует напугать непрошеных гостей. Поднявшись повыше, он развернулся и начал пикировать на японцев. Те не на шутку испугались — провокация зашла слишком далеко, и никто не знал, отдан ли советскому лётчику приказ атаковать. В итоге Цымбал на крейсерской скорости пронёсся метрах в 5-6 над палубой и потоком воздуха буквально сдул в воду один из вертолётов, после чего, видимо, на волне азарта произнёс в открытый эфир коротко, но ёмко: «П***ц котёнку!» Японцы, услышав одно из самых экспрессивных выражений русского мата, развернули корабль на 180 градусов и дали полный ход. Но выпендрёжнику Васе этого было мало. Пока корабль японцев находился в водах Советского Союза, Вася решил отработать свой излюбленный приём. Пролетая над гнездом кукушки несчастными провокаторами, Цымбал включил слив топлива и обдал военных страны Восходящего солнца керосиновым дождём. Потомки самураев не смогли выдержать такого позора и в массовом порядке побежали делать харакири жаловаться вышестоящему начальству. Практически сразу после возвращения Васи на базу его вызывают на ковёр (на базе тоже всё слышали) и, узнав подробности, вздыхают с облегчением — слава богу, никого не убил — и отправляют на другой конец страны, чтобы, в случае чего, по старой доброй традиции заявить, что «лётчик не наш», да и вообще «две недели как в Мурманск уехал».

Оказавшись на севере, Василий Цымбал не стал изменять своим привычкам. В сентябре 87-ого года, впрочем, как и всегда, возле Кольского полуострова было неспокойно — американские и норвежские НАТОвцы летали достаточно часто, по нескольку раз на дню заходя в советское воздушное пространство, а Баренцево море бороздили авианосцы, с которых эти самолёты и взлетали. Когда Вася в седьмой раз за сутки бежал к своему верному Су-27, надевая на ходу шлем… Наверное, ему очень хотелось применить огонь на поражение и ракеты с ядерной боеголовкой, чтобы наверняка (шутка). Но соответствующих приказов отдано не было, и Цымбалу оставался только его старый добрый трюк. Подговорив своего товарища, он вместе с ним устраивает американцам дождь из вонючего керосина. Как ни странно, это очень помогло — янки стали значительно меньше появляться в регионе. Да и никаких последствий для Василия не было.