Сегодня умер самый некрасивый красавец французско кино

Бельмондо родился 9 апреля 1933 года.

Он дебютировал в кино в 1956 году. После роли в фильме Жан-Люка Годара «На последнем дыхании» стал иконой кино «новой волны».



Играл как в коммерческих, так и артхаусных лентах, исполнил в общей сложности около сотни ролей. С 2001 по 2008 годы не снимался из-за последствий перенесенного инсульта, затем вернулся на площадку.

В 2015 году заявил об окончании кинокарьеры, но два месяца спустя сообщил, что передумал и готов рассмотреть предложения, если они поступят. Бельмондо становился лауреатом различных кинопремий.



В 2016 году он получил «Золотого льва» за вклад в кинематограф.