Сегодня умер самый некрасивый красавец французско кино

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Умер французский актер театра и кино Жан-Поль Бельмондо.
Причина смерти не уточняется. Артисту было 88 лет.
Как рассказал адвокат Бельмондо, актер скончался 6 сентября в своем доме в Париже. «В последнее время он был очень утомленным. Он ушел мирно», — заявил юрист.
Как рассказал адвокат Бельмондо, актер скончался 6 сентября в своем доме в Париже. «В последнее время он был очень утомленным. Он ушел мирно», — заявил юрист.
Бельмондо родился 9 апреля 1933 года.
Он дебютировал в кино в 1956 году. После роли в фильме Жан-Люка Годара «На последнем дыхании» стал иконой кино «новой волны».
Играл как в коммерческих, так и артхаусных лентах, исполнил в общей сложности около сотни ролей. С 2001 по 2008 годы не снимался из-за последствий перенесенного инсульта, затем вернулся на площадку.
В 2015 году заявил об окончании кинокарьеры, но два месяца спустя сообщил, что передумал и готов рассмотреть предложения, если они поступят. Бельмондо становился лауреатом различных кинопремий.
В 2016 году он получил «Золотого льва» за вклад в кинематограф.
Он дебютировал в кино в 1956 году. После роли в фильме Жан-Люка Годара «На последнем дыхании» стал иконой кино «новой волны».
Играл как в коммерческих, так и артхаусных лентах, исполнил в общей сложности около сотни ролей. С 2001 по 2008 годы не снимался из-за последствий перенесенного инсульта, затем вернулся на площадку.
В 2015 году заявил об окончании кинокарьеры, но два месяца спустя сообщил, что передумал и готов рассмотреть предложения, если они поступят. Бельмондо становился лауреатом различных кинопремий.
В 2016 году он получил «Золотого льва» за вклад в кинематограф.
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Спасибо, старина, за мое с толком проведенное в кино время!
Очень жаль великий актер
Земля пухом.
Царствие небесное.
Увидится там с Эннио Морриконе.
И вроде бы знаешь, что это неизбежно - и всё равно, как обухом по голове...
Великий актер! Спасибо, что был с нами!
А как же?
жаль (((
лучше бы было так !