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Сегодня умер самый некрасивый красавец французско кино

Сегодня умер самый некрасивый красавец французско кино (3 фото)

Автор:
06 сентября 2021 18:04
Метки: Бельмондо   память   утрата   
628
3
Умер французский актер театра и кино Жан-Поль Бельмондо.

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28  комментариев
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12k
Вася Час назад
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15k
Lelik 4 минуты назад
Ас из асов, эльСид, Картуш...
Спасибо, старина, за мое с толком проведенное в кино время!
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0
Vika Spits 5 минут назад
Он был чертовски обаятелен.
Очень жаль великий актер
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12k
Иван 22 минуты назад
Светлая память
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474
Дедуля 23 минуты назад
Великий артист моей юности. Уходит эпоха..
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13k
Patmaz 23 минуты назад
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158k
☭Cheкаво☭ Полчаса назад
Либеройдов он ненавидел, однозначно.
Земля пухом.
Царствие небесное.
Увидится там с Эннио Морриконе.
Ссылка youtu.be
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25k
Е-Лена 37 минут назад
Да...
И вроде бы знаешь, что это неизбежно - и всё равно, как обухом по голове...
Великий актер! Спасибо, что был с нами!
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558
Сергей 37 минут назад
Да уж.......Человек-эпоха.
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4k
Дмитрий 38 минут назад
И Робер Оссейн умер меньше года назад...
Ссылка www.youtube.com
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4
Брюс Всемогущий 42 минуты назад
Ээх
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12k
Вася 43 минуты назад
судьба у Бельмондо удивительная.. дед итальянец, сын - гонщик формулы 1.. прожил долгую, интересную жизнь..
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17k
KOSTELLO 43 минуты назад
Среди других наиболее известных работ артиста «Чочара», «Профессионал», «Чудовище», «Женщина есть женщина» и «Великолепный».

А как же?
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3k
Димка Смола/67 51 минуту назад
Такие люди не умирают ...... земля тебе пухом ..........
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2k
просто программист 52 минуты назад
Только вчера вечером пересматривал "Авантюристов", и тут такое
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4k
Roninsamuray 55 минут назад
Слабых не унижал, перед сильными не пресмыкался, в скандалах и в подлостях замечен не был, в своих фильмах, учил нас, мальчишек, быть настоящими мужчинами, - сильными, смелыми и весёлыми. С грустью и скорбью, прощай профессионал.
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11k
Nikita 56 минут назад
Светлой памяти. .. Таких Людей всё меньше и меньше.....
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4k
Petr Chernyshev 57 минут назад
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15
Нехрен Знать Час назад
умер ПРОФЕССИОНАЛ! во всех смыслах.
жаль (((
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12k
Вася Час назад
"Профессионал" и "Чудовище" самые классные. Классный дядька
лучше бы было так !
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3k
RALEXXX Час назад
Жаль. Очень жаль нашего "Великолепного". Покойся с миром.
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