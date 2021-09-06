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Индия сфотографировала лунный модуль «Аполлона»

Индия сфотографировала лунный модуль «Аполлона» (4 фото + 2 гиф)

Автор:
06 сентября 2021 16:35
Метки: аполлон   индия   лунный модуль   
786
6
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Индийские ученые показали снимок места посадки Apollo 11 на Луне, где видна нижняя ступень лунного модуля. Сейчас у индийцев самая «дальнобойная» камера на орбите Луны, установленная на автоматической межпланетной станции Chandrayaan 2. Аппарат продолжает успешную работу, поэтому снимков может быть больше.

Индийские ученые показали снимок места посадки Apollo 11 на Луне, где видна нижняя ступень лунного модуля. Сейчас у индийцев самая «дальнобойная» камера на орбите Луны, установленная на автоматической межпланетной станции Chandrayaan 2. Аппарат продолжает успешную работу, поэтому снимков может быть больше.

3 сентября 2021 года на онлайн-конференции Совета по науке и технике штата Гуджарат директор Центра прикладной космонавтики (Space Application Centre​​) Nilesh M. Desai Индийского космического агентства представил доклад о работе Chandrayaan 2.


В числе полезной нагрузки этого космического аппарата размещена камера-телескоп OHRC (Orbiter high resolution camera), которая имеет диаметр главного зеркала 30 см.

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Для сравнения, лучшие, до настоящего времени, снимки Луны от американского спутника LRO получались на камеру с диаметром зеркала 19 см. Правда индийский аппарат летает на круговой орбите со средней высотой 100 км, а американский на слабоэллиптической, высотой 50-100 км. Наилучшее разрешение американских снимков — около 0,35 м — удалось достичь во время пролёта на высоте 22 км. Среднее же разрешение LRO колеблется между 0,5 и 1 м, а по техзаданию камера должна снимать с разрешением 0,5 м.


Разрешение индийской камеры около 0,3 м с высоты 100 км, но высота полёта может колебаться на 25 км, поэтому возможно получение снимков разрешением 0,25 м, то есть вдвое выше чем в среднем у LRO. Хотя на полученном снимке разрешение скорее ближе к 0,5, т.е. не отличается от американских кадров. У Chandrayaan 2 есть ещё картографическая камера TMC-2 разрешением 5 м, и сейчас приоритет в передаче данных отводится ей, т.к. Индия хочет создать полную карту Луны, которую не удалось завершить на Chandrayaan 1.


Поначалу OHRC Chandrayaan 2 вела съемку южнополярного региона Луны, где разбился индийский спускаемый аппарат Vikram. Туда же планируется будущая посадка по программе Chandrayaan 3. Однако, судя по слайду презентации, в апреле 2021 года, индийцы нашли время и взглянуть на историческое место посадки Apollo 11.

Скорее всего это сделали не для проверки самого факта полёта американцев, а для проверки и демонстрации возможностей камеры OHRC. Такую проверку лучше делать на уже известных объектах, каким и является лунный модуль NASA. На снимке также можно заметить ещё две рукотворные детали южнее лунного модуля — светлое пятно лазерного ретрорефлектора LRRR, и тень от сейсмометра PSEP.

Сравнение американских снимков LRO и индийского Chandrayaan 2 не показывает никаких противоречий, то есть снято одно и то же место с одними и теми же объектами.

Правда Chandrayaan 2 выбрал не самое удачное время для съемки — раннее утро, когда поверхность сильно затенена, а модуль отбрасывает длинную тень. Если учесть опыт съемки LRO, то видно, что утро и вечер не очень подходят для наблюдения протоптанных астронавтами следов. Тропинки наиболее контрастны в полуденное время.

Любопытно, что сторонники лунного заговора сравнение индийских и американских снимков считают признаком подделки из-за их большого сходства. То, что на фото одно и то же место, снятое примерно в одно время суток, их не смущает. Идентичность направления теней на снимках, сделанных в разное время года не должна удивлять, т.к.в отличие от Земли Луна имеет наклонение оси вращения всего 5° относительно плоскости эклиптики, поэтому примерно такое же изменение угла тени можно ожидать в ходе годового цикла, т.е. совсем незначительное.

На самом деле, это не первые индийские снимки мест посадок Apollo. Индия смогла сфотографировать со спутника следы американцев раньше самих американцев. Первый индийский лунный аппарат Chandrayaan 1 отправился к Луне в 2008 году и проработал меньше года. Он нес на борту картографическую камеру TMC-1 и успел снять как минимум три места посадки американцев, с разрешением около 5 м. Во всех случаях даже такая низкокачественная съемка позволила различить темное пятно в месте стоянки лунных модулей. Но самое уникальное удалось увидеть на снимке места посадки Apollo 14 — там видны даже наиболее контрастные тропинки.

Сравнение с более поздним снимком LRO показал, что Chandrayaan 1 увидел ещё и отблеск двух приборов, размещенных астронавтами на лунной поверхности.


Подробнее о спутниковой съемке мест посадок Apollo самими американцами и космическими аппаратами других стран можно узнать из книги «Люди на Луне. Главные ответы».

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Метки: аполлон   индия   лунный модуль   
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4k
Fishki_surfer 2 часа назад
Лунные заговорцы: отступаю, но не сдаюсь!

Разбиваемся на мелкие группки и отходим по направлениям:
- Индии заплатили;
- камера для сьемок - американская со специальной прошивкой и авто-фотошопом
- аппарат посадили, но американцев там не было; следы натоптали специальные роботы
- реквизит на Луну тайком завезли и установили роботами сильно позже 1969г, благо 50 лет на установку было.
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262
Knives22 Час назад
Ну если смотреть на фото двух аппаратов то можно играть в игру найди 10 отличий, не считая худшего качества индийского модуля.
Тени в кратерах как на американском снимке-так совпало и в то же время сфотографировали.
Размер один в один-тут должна быть отмазка, но я её не придумал.
Снято под одинаковым углом-просто под никаким другим углом снять не возможно.
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7k
vitenok 2 часа назад
Великий срач я предвижу.
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8k
Кенвуд 2 часа назад
Теперь голым по Луне не побегать, обязательно индусы сфоткают и в ютуб выложат
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3k
RALEXXX 2 часа назад
Молодцы всё-таки плоскоземельщики. Не сдаются. Ну конечно же - Индию подкупили, как когда-то СССР.

Или вот эта прелесть: "Нет, доказательства того, что американские аппараты совершали посадку на Луну есть. Но опять нет доказательств что сами американцы были на Луне."

То есть выньте и покажите им людей, гуляющих по Луне сейчас из экспедиций 60-х - 70х годов
!
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12k
Вася 2 часа назад
Ссылка coub.com
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837
neo 2 часа назад
Тропинки похожи на нарисованные в пэинте)
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8k
MihailoSerbiya 2 часа назад
Ага ... СССР получил завод Камаз за молчание . Что получила Индия узнаем через 40 лет.
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121k
Игорь 2 часа назад
Ну вот опять добавили фото из павильонов. В качестве доказательства того, что американцы были на Луне. Нет, доказательства того, что американские аппараты совершали посадку на Луну есть. Но опять нет доказательств что сами американцы были на Луне. Досадно.
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8k
БарНалей 2 часа назад
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158k
☭Cheкаво☭ 3 часа назад
Пустую коробку посадили)
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10k
G@M 3 часа назад
Эх... не ждал такого выброса от Кемерного. Вань, окстись. Не были они на Луне.
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37k
Андрей 3 часа назад
Амеры никак не сдаются.
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44k
zloykoyot 3 часа назад
А флаг где?
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