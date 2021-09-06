Индия сфотографировала лунный модуль «Аполлона»

Для сравнения, лучшие, до настоящего времени, снимки Луны от американского спутника LRO получались на камеру с диаметром зеркала 19 см. Правда индийский аппарат летает на круговой орбите со средней высотой 100 км, а американский на слабоэллиптической, высотой 50-100 км. Наилучшее разрешение американских снимков — около 0,35 м — удалось достичь во время пролёта на высоте 22 км. Среднее же разрешение LRO колеблется между 0,5 и 1 м, а по техзаданию камера должна снимать с разрешением 0,5 м.

Разрешение индийской камеры около 0,3 м с высоты 100 км, но высота полёта может колебаться на 25 км, поэтому возможно получение снимков разрешением 0,25 м, то есть вдвое выше чем в среднем у LRO. Хотя на полученном снимке разрешение скорее ближе к 0,5, т.е. не отличается от американских кадров. У Chandrayaan 2 есть ещё картографическая камера TMC-2 разрешением 5 м, и сейчас приоритет в передаче данных отводится ей, т.к. Индия хочет создать полную карту Луны, которую не удалось завершить на Chandrayaan 1.

Поначалу OHRC Chandrayaan 2 вела съемку южнополярного региона Луны, где разбился индийский спускаемый аппарат Vikram. Туда же планируется будущая посадка по программе Chandrayaan 3. Однако, судя по слайду презентации, в апреле 2021 года, индийцы нашли время и взглянуть на историческое место посадки Apollo 11.



Скорее всего это сделали не для проверки самого факта полёта американцев, а для проверки и демонстрации возможностей камеры OHRC. Такую проверку лучше делать на уже известных объектах, каким и является лунный модуль NASA. На снимке также можно заметить ещё две рукотворные детали южнее лунного модуля — светлое пятно лазерного ретрорефлектора LRRR, и тень от сейсмометра PSEP.