В Индии злоумышленники покусились на святое… на навоз

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Всем известно, с какой любовью индийцы относятся к навозу. Поэтому, когда стало известно об этом "ограблении века", то общественность очень взволновалась.
Это произошло в небольшой деревне индийского штата Чхаттисгарх. 20 июня полиция сообщила о необычном инциденте. По словам правоохранителей, кража произошла в ночь с 8 на 9 июня в селе Дхурена. Без шума и пыли было украдено 800 кг отборнейшего навоза, которым славится эта местность, занимающаяся разведением крупного рогатого скота.
Сначала собственники ферм пытались самостоятельно разыскать воров. Но после того как все усилия были напрасны – староста деревни написал 15 июня заявление в полицию.
Сообщается, что государство закупает у фермеров навоз для создания биогумуса. Цена 1 кг оценивается в 2 фунта стерлинга и соответственно 800 кг могли принести своим владельцам 1600 фунтов (162 000 рублей), что является приличной суммой в Индии.
В настоящее время ведётся расследование.
Сообщается, что государство закупает у фермеров навоз для создания биогумуса. Цена 1 кг оценивается в 2 фунта стерлинга и соответственно 800 кг могли принести своим владельцам 1600 фунтов (162 000 рублей), что является приличной суммой в Индии.
В настоящее время ведётся расследование.
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Кстати, им навоз может нужен, с самовывозом из РФ, минимум 30% скидка!
Помню как то скупили предприимчивые ребятки старые фермы за бесценок, а там самое ценное - старые закрома этого говна. Так когда продали, стократно отбили покупку фермы, а ее так и бросили. По крайней мере стоит заброшенная много лет.
Индия один из крупнейших поставщиков.
Вот такой вот поворот))
Работают в основном дети с химией и ядами голыми руками.
Уроды одним словом.