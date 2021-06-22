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В Индии злоумышленники покусились на святое… на навоз

В Индии злоумышленники покусились на святое… на навоз (2 фото)

Автор:
22 июня 2021 20:24
Сообщество : Криминал
Метки: биогумус   деньги   индия   коровы   кража   навоз   
994
2
Всем известно, с какой любовью индийцы относятся к навозу. Поэтому, когда стало известно об этом "ограблении века", то общественность очень взволновалась.

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Метки: биогумус   деньги   индия   коровы   кража   навоз   
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12  комментариев
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450
Миша 2 часа назад
Ужас какой, ну ничего святого!
Кстати, им навоз может нужен, с самовывозом из РФ, минимум 30% скидка!
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14k
vikklu 24 минуты назад
Три бакса за кг коровьего дерьма??? Дайте мне этого покупателя!
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289
Семен Час назад
Откуда 200 рублей за килограмм навоза в нищей стране? Он особенный какой-то что ли? У нас мешок столько стоит.
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3k
Allmaster 2 часа назад
У нас тоже навоз недешев.
Помню как то скупили предприимчивые ребятки старые фермы за бесценок, а там самое ценное - старые закрома этого говна. Так когда продали, стократно отбили покупку фермы, а ее так и бросили. По крайней мере стоит заброшенная много лет.
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−14
мммм 2 часа назад
ниау
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58k
Опиум для народа 2 часа назад
А для чего они коров-то разводят? Ради навоза только?
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
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