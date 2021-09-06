Пожиратель младенцев

После первого убийства Бирюков окончательно перестал себя сдерживать. Он стал просто одержимым. Уже через три дня, 19 сентября, он похитил трёхмесячную девочку из коляски, оставленной возле магазина "Детский мир". На этот раз нашлось несколько человек, которые видели похитителя. Однако они описывали его в достаточно общих чертах. И самое главное, ни один не разглядел главной приметы преступника, по которой его можно было опознать, — огромного шрама на левой щеке, который он получил ещё в детстве. По одной версии, случайно опрокинул на себя кастрюлю с кипятком. По другой, неудачно попытался извлечь порох из патрона.



Второе похищение младенца за три дня вряд ли было совпадением. Всё говорило о том, что в столице завёлся опасный маньяк-извращенец. Поиски пропавшей девочки и её похитителя взял под личный контроль министр внутренних дел Николай Щёлоков, доложивший о маньяке Брежневу. На поиски похищенной были брошены колоссальные силы, на протяжении нескольких недель милиционеры прочёсывали всю Москву, останавливали каждого одинокого мужчину с ребёнком, ориентировки на девочку и похитителя ушли и в другие области.



Через неделю была похищена ещё одна девочка. Её труп вскоре был обнаружен на одном из пустырей. Трехмесячный ребёнок подвергся сексуальному насилию, что и стало причиной его смерти.



Несколько дней спустя при аналогичных обстоятельствах обнаружен ещё один ребёнок. А затем ещё. В начале октября на одной из свалок обнаруживают тело похищенной 19 сентября девочки, она также подверглась сексуальному насилию.



Даже бывалые следователи уголовного розыска были ошеломлены. Никогда в своей практике они не сталкивались с преступником подобного рода. Неизвестный похищал и насиловал младенцев в возрасте от трёх до шести месяцев, как мальчиков, так и девочек. Все преступления происходили по одной схеме. Мужчина забирал ребёнка из коляски, оставленной на несколько минут без присмотра, а затем труп находили на пустыре или свалке. Преступник, видимо, не мог себя контролировать. Он прекрасно знал, что после пяти убийств младенцев за один месяц его будет искать вся столичная милиция. Тем не менее он и не думал останавливаться.



Щёлоков негодовал и бросил на поимку отморозка все силы. И маньяк в конце концов допустил ошибку, позволившую его поймать.