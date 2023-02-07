Смерть во имя науки

На что человек готов пойти ради работы, пусть даже любимой? Возможно, на многое, но рисковать жизнью никто не захочет. Хотя, возможны и исключения.
Таким исключением стал герпетолог Карл Паттерсон Шмидт. За время своей работы в музеях Чикаго и Нью-Йорка он неоднократно принимал участие в экспедициях в Южную и Центральную Америку с целью сбора экспонатов. Он научился так легко обращаться с существами, которые у основной массы людей вызывают дрожь, словно это забавные котята или милые щенки.
Но однажды Шмидт совершил роковую ошибку. И принял решение использовать её во имя науки.
Для идентификации герпетологу прислали очередной экземпляр, которым оказалась змея бумсланг. Во время осмотра чешуйчатая красавица укусила Карла за палец.
В тот момент не только Шмидт, но и остальные герпетологи считал яд бумсланга не достаточно токсичным для летального исхода. Поэтому вместо мер по его нейтрализации мужчина отправился домой, по дороге подробно записывая свои ощущения и симптомы.
Из журнала учёного:
4:30 – 5:30 вечера – сильная тошнота, но без рвоты. Ехал в Хоумвуд на пригородном поезде.
5:30 – 18:30 – сильный озноб и лихорадка, сопровождаемая температурой 39 градусов. Кровотечение из слизистых оболочек во рту началось около 5:30, в основном из дёсен.
8:30 вечера – съел два куска молочного тоста.
9:00 до 0:20 – хорошо спал. Мочеиспускание в 12:20 в основном кровью, но небольшое количество. В 4:30 утра выпил стакан воды, после чего началась сильная тошнота и рвота непереваренным ужином. Чувствовал себя намного лучше и проспал до 6:30 утра.
26 сентября. 6:30. Температура 36,7. На завтрак ел хлопья и вареные яйца на тосте с яблочным соусом и кофе. Моча с унцией крови примерно каждые три часа. Рот и нос продолжают медленно кровоточить.
После обеда состояние Карла значительно ухудшилось. Он связался по телефону с супругой, и та вызвала скорую. Но когда прибыли медики, Карл уже не мог говорить и с трудом дышал. Его доставили в реанимацию, но медикам осталось только констатировать смерть, которая произошла около 15.00. Вскрытие показало сильное внутреннее кровотечение.
После этого случая всё научное сообщество гудело, как пчелиный улей. Были ли у коллеги шансы на спасение, обратись он за помощью сразу после укуса? К единому мнению не пришли, поскольку на тот момент – в 1957 году механизм действия яда этой змеи не был изучен, противоядий не было. И не факт, что стандартные меры дали бы какой-то результат.
Самое поразительное, что бумсланг – змейка, если можно так выразиться, очень скромная. Даже трусливая. И старается всячески избегать людей и крупных хищников. Кусает эта обладательница выразительных глаз только в экстренных случаях, защищая свою жизнь.
И смерть герпетолога стала результатом случайного стечения обстоятельств и излишней беспечности, которую исследователи проявляли к этим змеям, считая их безвредными. На настоящий момент бумсланг – одна из самых ядовитых африканских змей. Результатом её укуса является внутрисосудистое свёртывание – состояние кровотока, проявляемое формированием крошечных сгустков, закупоривающих мелкие сосуды.
За время своей научной деятельности Карл сделал подробные описания более 200 видов, а пожертвования из более чем 15 тыс. единиц научной литературы легли в основу герпетологической библиотеки имени Карла П. Шмидта в Филдовском музее естественной истории.
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