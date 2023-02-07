Смерть во имя науки

Но однажды Шмидт совершил роковую ошибку. И принял решение использовать её во имя науки.

Для идентификации герпетологу прислали очередной экземпляр, которым оказалась змея бумсланг. Во время осмотра чешуйчатая красавица укусила Карла за палец.

В тот момент не только Шмидт, но и остальные герпетологи считал яд бумсланга не достаточно токсичным для летального исхода. Поэтому вместо мер по его нейтрализации мужчина отправился домой, по дороге подробно записывая свои ощущения и симптомы.