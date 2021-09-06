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Жители хутора "Весёлый" в Ростовской области ждали губернатора, чтобы показать ему гигантскую свалку, но он не приехал

Жители хутора "Весёлый" в Ростовской области ждали губернатора, чтобы показать ему гигантскую свалку, но он не приехал (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 сентября 2021 11:44
Сообщество : Жить в России
Метки: ynews   Россия   губернатор   интересное   облом   свалка   фото   ъутор   
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Жители хутора Весёлого уже давно борются с мусорным полигоном и заводом, которые построили без их согласия. Туда свозят отходы из Ростова-на-Дону и Мясниковского района. Люди ждали в гости губернатора, но тот не соизволил явиться.

Местные жители говорят, что губернатор уже несколько раз обещал приехать. Накануне прошёл слух, что Василий Голубев наконец таки посетит хутор. Жители вышли на дорогу встретить парламентария, чтобы задать ему вопросы о гигантской свалке, но он так и не появился.

Пресс-секретарь губернатора Ирина Четвертакова в беседе с «Подъёмом» призналась, что не знает, есть ли в его планах встреча с жителями Весёлого.

«Такой информации у меня нет. То, чем недовольны жители, это, наверное, отслеживается, но слухи мне комментировать совершенно не хочется, и я не буду этого делать».


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Метки: ynews   Россия   губернатор   интересное   облом   свалка   фото   ъутор   
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Александр Иванов Час назад
Вот выборы окончатся, едорисне нарисуют сколько надо и он о вас и вовсе забудет, как всегда!
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90
DoctorBetruger Час назад
Ой бяда-бяда! Барин к холопам не вышел, горести не выслушал!
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Максим 2 часа назад
За спиной "сильного" руководителя, всегда стоит его голос - пресс секретарь или ещё кто, который доносит волю господина народу. Что бы в случае чего можно было сослаться на занятость и вроде как и свалки нет. А вроде и есть.
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PokemonKa
Pika-Pika? Сообщество: https://fishki.net/community/golaja-pravda
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