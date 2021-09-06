Жители хутора "Весёлый" в Ростовской области ждали губернатора, чтобы показать ему гигантскую свалку, но он не приехал

Пресс-секретарь губернатора Ирина Четвертакова в беседе с «Подъёмом» призналась, что не знает, есть ли в его планах встреча с жителями Весёлого.

«Такой информации у меня нет. То, чем недовольны жители, это, наверное, отслеживается, но слухи мне комментировать совершенно не хочется, и я не буду этого делать».