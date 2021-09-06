Жители хутора "Весёлый" в Ростовской области ждали губернатора, чтобы показать ему гигантскую свалку, но он не приехал

Жители хутора Весёлого уже давно борются с мусорным полигоном и заводом, которые построили без их согласия. Туда свозят отходы из Ростова-на-Дону и Мясниковского района. Люди ждали в гости губернатора, но тот не соизволил явиться.
Местные жители говорят, что губернатор уже несколько раз обещал приехать. Накануне прошёл слух, что Василий Голубев наконец таки посетит хутор. Жители вышли на дорогу встретить парламентария, чтобы задать ему вопросы о гигантской свалке, но он так и не появился.
Пресс-секретарь губернатора Ирина Четвертакова в беседе с «Подъёмом» призналась, что не знает, есть ли в его планах встреча с жителями Весёлого.
«Такой информации у меня нет. То, чем недовольны жители, это, наверное, отслеживается, но слухи мне комментировать совершенно не хочется, и я не буду этого делать».
Источник:
- Россияне могут заразиться китайским смертельным вирусом
- В России появился новый вид смертельного вещества, которое продают детям
- Губернатора Хабаровского края задержали за организацию убийства
- "Она жива!": Светлаков ответил учительнице, которая пожаловалась Путину на Снежану Денисовну
- По Новосибирску парни прокатились на крыше автомобиля и нарвались на штраф
Понравилось12