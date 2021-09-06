FISHKINET
Угнать за 30 секунд. Грабёж китайского фирменного магазина Xiaomi Угнать за 30 секунд. Грабёж китайского фирменного магазина Xiaomi 15 фотографий необычных находок 15 фотографий необычных находок Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Это блюдо смертельно для всех, кроме северян Это блюдо смертельно для всех, кроме северян Настоящая польза татуировок Настоящая польза татуировок Отличный кавер из возмущений серого кота Отличный кавер из возмущений серого кота Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки В Башкирии. Убил мопса пакетом с одного удара В Башкирии. Убил мопса пакетом с одного удара Чернуха Чернуха Киноляпы в известных фильмах: эти небольшие огрехи способен заметить только внимательный зритель Киноляпы в известных фильмах: эти небольшие огрехи способен... Почему Виктор Павлов предпочитал играть отрицательных героев Почему Виктор Павлов предпочитал играть отрицательных героев "Надо, Федя, надо!: зачем нужна литература? "Надо, Федя, надо!: зачем нужна литература? Прозрение актёра Прозрение актёра Страшное ДТП в Татарстане попало на видео Страшное ДТП в Татарстане попало на видео Позитив на сон грядущий. Часть 4 Позитив на сон грядущий. Часть 4 Гифки Гифки Зачем самка богомола съедает самца? Зачем самка богомола съедает самца? В Москве парень спас пса, повисшего на зажатом в лифте поводке В Москве парень спас пса, повисшего на зажатом в лифте поводке Какой была самая большая армия древнего мира Какой была самая большая армия древнего мира
Как закончились культовые российские сериалы

Как закончились культовые российские сериалы (1 фото)

Автор:
06 сентября 2021 05:47
Метки: интересное   концовка   сериалы   
900
1
Нулевые стали золотым временем для развлекательного телевидения в России. Особую нишу в те годы занимали долгоиграющие сериалы, на которых выросло целое поколение. Однако не у всех зрителей хватило терпения узнать, чем закончились некогда любимые истории — слишком уж затянутыми оказались многие из них.

«Моя прекрасная няня» (2004-2009)

История взаимоотношений эксцентричной няни Вики из Мариуполя в исполнении Анастасии Заворотнюк и московского продюсера Максима Шаталина (Сергей Жигунов) достигла сумасшедшей популярности среди отечественных зрителей, став одним из главных ситкомов нулевых. В отличие от американской «Няни» российская адаптация не закончилась лишь свадьбой главных героев — в 2008 году на экраны вышел седьмой сезон, снятый по оригинальному сценарию. В нем Вика и Макс, уже супруги, переезжают в дом на Рублевке, где у них начинается новая жизнь, а сама экс-няня изменяет своим провинциальным привычкам и становится светской дамой.


Несмотря на семейное счастье, у супругов долгое время не получается завести общих детей. Тем временем Вика мирится с Жанной Аркадьевной, которая продолжает работать на Шаталина. У главной героини умирает мать (решение было принято в связи с кончиной исполнительницы роли Любови Полищук), вместо нее в кадре теперь регулярно появляется отец Вики, которого сыграл Александр Филиппенко. Уже взрослые дети Шаталина начинают жить отдельно, а дворецкий Константин решается на предложение Жанне Аркадьевне, которая прощает ему насмешки и отвечает согласием. В финальном эпизоде Вика с Максимом едут на горнолыжный курорт, где узнают о беременности героини близнецами.


«Не родись красивой» (2005-2006)

«Не родись красивой» стал одним из самых рейтинговых продуктов золотой эпохи телеканала СТС. Сюжетная канва сериала повторяет популярную колумбийскую мыльную оперу «Я — Бетти, дурнушка» об умной, но «серенькой» девушке, которая устраивается на работу в компанию по производству модной одежды.


По сюжету российской адаптации главная героиня Катя Пушкарева влюбляется в своего начальника — владельца фирмы Zimaletto и дамского угодника Андрея Жданова. Из-за того, что компания находится в долгах, он решает воспользоваться чувствами скромной девушки, однако впоследствии сам начинает питать к ней любовные чувства. Кате удается спасти компанию от разорения, но после того, как расчетливый план Жданова раскрывается, она увольняется и устраивается в другое место, постепенно преображаясь внешне (да, Netflix бы такое не снял). Уже ближе к финалу отец Андрея обращается к Кате с предложением возглавить компанию, и она соглашается, после чего мирится с бывшим боссом. В последней серии они празднуют свадьбу, а через некоторое время у молодоженов рождается дочь.


«Бедная Настя» (2003-2004)

Историческая многосерийная мелодрама «Бедная Настя» об интригах, коварстве и семейных тайнах русского двора времен правления императора Николая I мгновенно завоевала любовь зрителей, став настоящим телехитом. Изначально сериал по большей степени строился на любовном треугольнике из барона Владимира Корфа, его друга Михаила Репнина и крепостной Анны, однако впоследствии сюжет стал более закрученным благодаря качественному раскрытию второстепенных персонажей.


Ядром «Бедной Насти» были взаимоотношения семьи Долгоруких и Корфов, между которыми вспыхивает ненависть. Ближе к концу сериала становится известно, что причиной вражды была тайная связь мужа княгини Долгорукой и крепостной Марфы, в союзе которых появилась на свет незаконнорожденная дочь Настя — та самая крепостная в исполнении Елены Кориковой. Завершается мелодрама двойной свадьбой: Анны с Владимиром Корфом и Михаила Репнина с дочерью княгини Долгорукой Елизаветой.


«Кадетство» (2006-2007)

Пожалуй, самый «пацанский» сериал из списка, которым в своем время засматривались многие российские мальчишки. Благодаря доброму юмору, романтике, а также искренности героев, всегда находящих выход из запутанных жизненных ситуаций, шоу о взаимоотношениях курсантов суворовского училища с теплом вспоминается повзрослевшими зрителями до сих пор — не говоря уже о саундтреке группы «Корни».

×


В последнем сезоне суворовцы Макаров и Соболев мирятся после долгой вражды из-за девушки, Синицын расстается со своей возлюбленной Ксенией, полковник Ротмистров восстанавливает отношения с сыном, а Макаров объясняется в любви учительнице Полине. В финальной сцене все герои выпускаются из училища.


«Ранетки» (2008-2014)

С выходом на экраны мелодраматического сериала о школьной рок-группе «Ранетки» участницы коллектива проснулись знаменитыми. Тогда незатейливые строчки «О тебе все мысли, о тебе все слезы» напевали многие девочки-подростки, знавшие их песни наизусть. И хотя сериал критиковали за обилие рекламы и плохую актерскую игру, история о пяти разных девушках, одержимых страстью к музыке, сделала группу очень популярной – «Ранетки» даже выступали на разогреве одного из концертов Бритни Спирс и получили в 2009 году две премии «Муз-ТВ».


На пике успеха у группы начались противоречия из-за конфликтов с продюсером. В последних для себя сезонах «Ранетки» празднуют выпускной и окунаются во взрослую жизнь, на чем их история заканчивается. Позднее в проект — на ставшее вакантным место — авторами была приглашена поп-группа «Баламба», но повторить успех предшественников не смогла. И сериал закрыли.


«Счастливы вместе» (2006-2013)

Ситком о семье Букиных из Екатеринбурга стал одним из успешных телевизионных проектов на «ТНТ». По сюжету глава семейства Гена Букин, продавец обуви, женат на домохозяйке Даше, с которой у них двое детей-подростков — легкомысленная дочь Света, популярная среди парней, и неудачливый, но умный сын Рома. В финальном сезоне супруги узнают, что их брак не является действительным, после чего из-за многолетних разногласий соглашаются жить отдельно. Даша заводит роман с предпринимателем, у Гены тоже появляется новая пассия.

В последней серии семья соглашается отпраздновать Новый год вместе. Даша и Гена выпивают шампанское, а затем снова начинают ссориться по мелочам. В итоге герои понимают, что ссоры — все, на чем строились их отношения все эти годы. Многим зрителям, ждавшим хэппи-энда от комедийного сериала, концовка не понравилась — хотя финал получился открытым. Также поклонников огорчила новость о смерти исполнителя роли Барона — пса семейства, которого пришлось заменить собакой такой же породы.


«Папины дочки» (2007-2013)

История отца таких разных дочерей — оригинальный российский проект, сыскавший славу среди зрителей разных возрастов. Ни аудитория, ни создатели не хотели окончания ситкома, однако после множества сезонов (всего их было 20) стало ясно — дочки выросли, а сюжет ощутимо отошел от первоначальной задумки. Сначала проект на долгое время покинул Андрей Леонов, сыгравший отца девочек, на смену ему в сериал пришла мама, роль которой исполнила Нонна Гришаева. Затем в шоу стали все реже и реже появляться другие ключевые персонажи, из-за чего многие зрители не досмотрели его до финала.


В последней серии семья Васнецовых собирается в загородном доме вместе. Родители воссоединяются, Маша исполнила свою мечту и стала актрисой, Даша и ее муж Веник воспитывают малышку Соню, Галина Сергеевна встречает принца Иржи, Женя влюбляется в семейного врача, а у Пуговки появляется друг – пес по кличке Граф. Завершается история радостной новостью – рождением у Васнецовых долгожданного сына.


«Интерны» (2010-2016)

Ситком о неопытных врачах-интернах был одним из самых кассовых на «ТНТ». На пике популярности многие диалоги персонажей разбирали на цитаты, однако ближе к финалу в юмористическом сериале стало много драматизма.


Заведующий терапевтическим отделением Андрей Быков женится на главвраче больнице Анастасии Кисегач. У них рождается ребенок, но брак нельзя назвать счастливым. В конечном итоге он оставляет ее и уезжает в Санкт-Петербург, где находит утешение в алкоголе. У его друга-венеролога Купитмана в личной жизни все складывается удачно: он делает предложение медсестре Любе, которое она принимает. Глеб Романенко становится заместителем главврача, у Лобанова с женой рождается ребенок, Фил становится заведующим венерологического отделения, а вернувшийся из Америки Левин возглавляет терапевтическое. Заканчивается сериал тем, что Купитман находит Быкова в запое и предлагает ему работу консультанта в «Ленфильме», где будут снимать сериал про врачей.


«Универ» (2008-2011)

Не так давно закончился сериал «Универ: Новая общага», однако здесь пойдет речь об его «оригинальном» предшественнике. История о том, как столь разным студентам удавалось уживаться вместе под одной крышей, закончилась свадебным хэппи-эндом. Саша и Таня поженились, у них родился сын, причем создатели сериала решили посвятить их семейной жизни отдельный спин-офф «СашаТаня». Алла рассталась с Майклом, который потом женился на дочке ректора Варе, Антон стал мужем Кристины, а Кузя уехал в Агаповку.



Источник:

Ссылки по теме:
Метки: интересное   концовка   сериалы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
13
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
46k
doker 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
SerGProS 20 минут назад
Вот так закончился мой культовый сериал

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Cornho 36 минут назад
Интересно, много ли я потерял, если не смотрел эти "культовые" сериалы?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Дмитрий Григорьев 36 минут назад
Всё это шлак. Но были у нас и хорошие сериалы. В древности "Осторожно, модерн", сейчас "Домашний арест". Ну и "Шифр" можно глянуть, несмотря на запрограммированную лубочность.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Буратино 59 минут назад
Из описаного смотрела интернов и букиных
Букиных не досмотрела - так себе конец, конечно, надо глянуть. А интерны прикольные где-то до 8 сезона, потом эти свадьбы романенковские, купитман с любовями, скукотень в общем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
414
Fisher1979 Час назад
Счастливы вместе. Опять же по сериалу- Женаты… с детьми. С 1987 по 1997 было снято 262 серии.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
Максим Т. 2 часа назад
И слава богу!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
★Lucifer★ 2 часа назад
Сериальчики перечислены...
А КУЛЬТОВЫЕ где???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
327
bobobo 2 часа назад
А где "Солдаты" и "Воронины"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Ser 2 часа назад
Хм...если разобраться помои слащавые. Нормально, для тех кому думать больно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Двойник Путина рассказал, как зарабатывает по 20 тысяч в минуту (4 фото) Двойник Путина рассказал, как зарабатывает по 20 тысяч в минуту (4 фото) Джадж возродит «Бивиса и Баттхеда» Джадж возродит «Бивиса и Баттхеда» Евнух из «Великолепного века» в реальной жизни удивил поклонников Евнух из «Великолепного века» в реальной жизни удивил поклонников 29 звезд кино, которые упустили культовые роли 29 звезд кино, которые упустили культовые роли Первая девушка Саши Белого из сериала "Бригада" 18 лет спустя Первая девушка Саши Белого из сериала "Бригада" 18 лет спустя ТОП-15: как выглядят те, кто придумал культовые сериалы ТОП-15: как выглядят те, кто придумал культовые сериалы
Михаил
Живу в Москве...
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1854



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Отец девочки убил своего друга, увидев развратные фото дочери на его телефоне
5
247
Отец девочки убил своего друга, увидев развратные фото дочери на его телефоне
Феминитивы: так над русским языком не издевался даже Черномырдин
6
246
Феминитивы: так над русским языком не издевался даже Черномырдин
Набирающие популярность
Элитный спецназ «Талибана*» зачистил аэропорт Кабула от, возможно, забытых там постояльцами сюрпризов
1
35
Элитный спецназ «Талибана*» зачистил аэропорт Кабула от, возможно, забытых там...
В Уфе. Гореть, - уж так гореть
0
2
В Уфе. Гореть, - уж так гореть
Двойник Путина рассказал, как зарабатывает по 20 тысяч в минуту (4 фото)
Двойник Путина рассказал, как зарабатывает по 20 тысяч в минуту (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#история#СССР#новости#Разное#забавно#Москва#российская империя#прикол
#Юмор#фотографии#картинки#животные#приколы#подборка#прикольные#в мире#смешные#кот
#интересно#люди#кино#фильм#смешно#Россия#позитив#страна#на различный вкус#находки

На что жалуетесь?

Вернуться