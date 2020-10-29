Первая девушка Саши Белого из сериала "Бригада" 18 лет спустя

Сериал "Бригада" начался с того, что главный герой, Саша Белый, вернулся из армии. В родном городе его ждала мать и девушка Лена Елисеева. Вернувшись, Саша понимает, что его возлюбленная стала проституткой. Отказываясь в это верить, он идёт на её рабочую точку и разбивает голову ее сутенеру Мухе. Именно этот момент и стал точкой становления Саши Белого как криминального персонажа.