Первая девушка Саши Белого из сериала "Бригада" 18 лет спустя

Лена Елисеева, первая девушка Саши Белого, изменили ему в первой же серии. Несмотря на то, что роль Наталии Пановой была эпизодической, именно её персонаж стал ключевым в цепочке событий, которые привели четырёх друзей к криминальной жизни.
Сериал "Бригада" начался с того, что главный герой, Саша Белый, вернулся из армии. В родном городе его ждала мать и девушка Лена Елисеева. Вернувшись, Саша понимает, что его возлюбленная стала проституткой. Отказываясь в это верить, он идёт на её рабочую точку и разбивает голову ее сутенеру Мухе. Именно этот момент и стал точкой становления Саши Белого как криминального персонажа.
Актриса Наталия Панова, сыгравшая роль Елисеевой, в то время была ещё начинающей артисткой. Сериал "Бригада" сделал её популярной, ведь после него она снялась в сериалах «Курсанты», «Знахарь», «Счастливы вместе», «Маргоша» и многих других. Наталья имеет диплом ГИТИС, но это не дало ей знаний.
«Актриса театра и кино» — написано в одном из моих дипломов. Но в институте меня не учили, как сниматься в кино, видимо, подразумевалось, что по умолчанию я это умею. Учиться пришлось непосредственно на съемочной площадке у всех: режиссеров, партнеров, кастинг-директоров и даже у операторов», — признавалась звезда в своём Instagram.
С момента выхода первой серии (в 2002 году) прошло уже 18 лет, а Наталья всё так же хороша. Сейчас актрисе 42 года, она работает в театре и не распространяется о своей личной жизни.
«В соцсетях идет тотальное внутреннее обнажение (внешнее уже давно происходит): подробные истории родов, откровенные истории жизни, отношений и так далее. Instagram превратился в живую книгу жизней людей. Мне интересно. Люблю смелых. Выигрывает тот, кто открывается, правда, степень внутреннего обнажения иногда зашкаливает», — писала Наталия в блоге.
Наталия увлекается психологией и даже получила диплом психолога. Позже она стала тренером по постановке голоса и даже участвовала в некоторых модельных кампаниях. Наталия специализируется на публичных выступлениях и женском спикерстве, основав свой собственный проект The King's Speech.
О личной жизни актриса рассказывает мало. Известно лишь то, что Наталия не замужем и детей у неё пока нет. Похоже, мужчины и правда боятся очень красивых женщин!
Источник:
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Понравилось16
Что за слог аля Война и мир?
По-любому про разных людей речь идет.
До того, как стал палить в паспорта, даже и не подозревал что есть разное написание, ну и получается, что по паспортам это два разных имени, ибо НаталИя не сможет подписать себя НаталЬей, ну и наоборот соотв.