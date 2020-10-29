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Первая девушка Саши Белого из сериала "Бригада" 18 лет спустя

Первая девушка Саши Белого из сериала "Бригада" 18 лет спустя (7 фото)

Автор:
29 октября 2020 18:11
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Бригада   Панова   знаменитости   интересное   кинофишки   сериал   фильм   фото   
3422
7

Лена Елисеева, первая девушка Саши Белого, изменили ему в первой же серии. Несмотря на то, что роль Наталии Пановой была эпизодической, именно её персонаж стал ключевым в цепочке событий, которые привели четырёх друзей к криминальной жизни.

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Метки: Бригада   Панова   знаменитости   интересное   кинофишки   сериал   фильм   фото   
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16  комментариев
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2k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Жалко было в Бригаде Сашу Белого,он эту суку так любил,а она его не дождалась и стала проституткой,а он -бандитом,а так бы стал может трактористом или комбайнером каким-то и друзья бы живы остались
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27k
LEPA Дарвин и аморальная премия 19 минут назад
Я надеюсь,это сарказм?
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5k
Rus77 2 минуты назад
Что сериал, что белый, что безруков - гавно для дебилов!"
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5k
Duckk 19 минут назад
"Давно из-под Мухи?" А. Белый. "Бригада". (с)
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15k
Lynx Полчаса назад
Тёплая вода, золотой песок..
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32k
figny 53 минуты назад
прекрасно выглядит!
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2k
RoseM 55 минут назад
"Но в институте меня не учили, как сниматься в кино, видимо, подразумевалось, что по умолчанию я это умею." - ни прибавить ни убавить. Раскрылась во всей красе.
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13k
Роман Час назад
>Лена Елисеева, первая девушка Саши Белого, изменили ему в первой же серии.

Что за слог аля Война и мир?
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9k
Паша Эмильевич Час назад
Красивая женщина
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7k
Cornho Час назад
То Наталия, то Наталья... Как всё-таки правильно-то?
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7k
Алеksей Cornho Час назад
спрашивал у обеих, у оч многих, сказали разница только в том, кто и как напишут в свидетельство о рождении. Т.е оба варианта верные.
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4k
Leo Sun Cornho 59 минут назад
Делать вычитку текста перед публикацией эти писаки так и не научились... А на собственного корректора сайту денег не хватает.
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7k
Cornho Алеksей 56 минут назад
Просто я вариант "Наталия" стал встречать относительно недавно, до этого всегда только Наталья видел.
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2k
RoseM Cornho 54 минуты назад
То Саша, то Александр, то Алекс.

По-любому про разных людей речь идет.
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7k
Алеksей Cornho 44 минуты назад
при заключении договора я читаю паспорт, потому такой вопрос возник очень давно, соответственно и стал спрашивать. Встречается довольно часто, скажем так, сугубо примерно, на основании своих наблюдений и подозрений: "Наталья" 70%, "Наталия" 30%. Пусть будет так

До того, как стал палить в паспорта, даже и не подозревал что есть разное написание, ну и получается, что по паспортам это два разных имени, ибо НаталИя не сможет подписать себя НаталЬей, ну и наоборот соотв.
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