Самый смешной конкурс фотографов-анималистов объявил победителей

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Конкурс Comedy Wildlife Photography Awards - это самый смешной одновременно один из самых популярных в мире фотоконкурсов для фотографов-анималистов. Сюда присылают фотографии животных, которые сумели рассмешить фотографа - и его зрителей - до слез! На днях жюри конкурса обнародовало список снимков-победителей 2021 года.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Comedy Wildlife Photography Awards дикие и смешные животные смешно фото фотографы фотоконкурс фотомир
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