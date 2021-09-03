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Мужчина из Сербии открыл приют, и спасает сотни собак с улицы

Мужчина из Сербии открыл приют, и спасает сотни собак с улицы (25 фото)

Автор:
03 сентября 2021 13:45
Сообщество : Животные
Метки: животные   истории   истории спасения   люди   приюты   сербия   собаки   фото   
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Каждое бездомное животное заслуживает любви и крыши над головой. Мы не можем помочь всем животным в мире, но сделать самый маленький вклад может каждый.. Житель Сербии по имени Деган (Dejan) - мужчина с большим сердцем. Вместе со своей матерью Светланой он организовал приют для собак, который работает уже 20 лет.

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Метки: животные   истории   истории спасения   люди   приюты   сербия   собаки   фото   
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972
Электрик 59 минут назад
Большого сердца и души человек!!!
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21k
Очевидное-Невероятное 13 минут назад
Голуби и бездомные собаки - это паразиты населенных пунктов. Конечно кто-то заводит и любит крыс, но это не повод для восхищения.
Более 350 тыс россиян ежегодно подвергается нападению бездомных собак, 30% из пострадавших - дети.

https://iz.ru/939901/boris-klin/sobachia-volia-290-tys-rossiian-postradali-ot-ukusov-bezdomnykh-zhivotnykh-v-etom-goduhttps://iz.ru/939901/boris-klin/sobachia-volia-290-tys-rossiian-postradali-ot-ukusov-bezdomnykh-zhivotnykh-v-etom-godu
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859
Злодей 20 минут назад
Если бы я жил с матерь в таком возрасте, я бы уже и жить то не хотел бы. Я вообще не представляю как можно жить с родителями после 18 лет.
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8k
krivsan 43 минуты назад
я вот тоже думаю бездомными,котятами заняться,кому не жалко по рублю на котят,прошу вас не будте жестоки
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3k
Еркен Час назад
Счастливый человек с добрым сердцем, это непросто ухаживать тем за щенками. Я двоих подобрал в прошлом году, но выжил только один аденовирус проморгал, это опасное инфекционное заболевание особенно опасно для щенят. Успехов и терпения мужику.
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