Мужчина из Сербии открыл приют, и спасает сотни собак с улицы

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Каждое бездомное животное заслуживает любви и крыши над головой. Мы не можем помочь всем животным в мире, но сделать самый маленький вклад может каждый.. Житель Сербии по имени Деган (Dejan) - мужчина с большим сердцем. Вместе со своей матерью Светланой он организовал приют для собак, который работает уже 20 лет.
Деган и его мать Светлана начали свою благотворительную деятельность скромно: сначала они просто кормили бездомных животных в своей деревне под названием Кумик. В 1997 году они основали собственный приют для собак "Vucjak" - к тому моменту дуэт матери и сына был известен всей округе.
К сожалению, через несколько лет мать Дегана скончалась, и мужчина взял управление приютом на себя. Заниматься таким делом в одиночку - нелегко, особенно, когда у тебя сотни хвостатых подопечных, которые нуждаются в кормлении, любви и заботе ежедневно. Но Дегану это прекрасно удается - а собаки души в нем не чают.
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В 2014 году Деган решил расширить сферу деятельности, и кроме собак, заботиться о волках. Он получил землю в горах Гледик, и построил заповедник для волков. Волк является национальным животным Сербии, однако, в настоящее время этим хищникам грозит вымирание - они находятся в большой опасности из-за браконьеров.
Приют мужчины держится на плаву так долго не только благодаря его ежедневным вложениям и усилиям, но и с помощью пожертвований сотен неравнодушных людей. В ближайшем будущем Деган надеется построить теплые зимние помещения в приюте, а также установить больше будок для собак. Спасибо этому доброму человеку за спасение маленьких жизней!
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