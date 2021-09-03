Мужчина из Сербии открыл приют, и спасает сотни собак с улицы

К сожалению, через несколько лет мать Дегана скончалась, и мужчина взял управление приютом на себя. Заниматься таким делом в одиночку - нелегко, особенно, когда у тебя сотни хвостатых подопечных, которые нуждаются в кормлении, любви и заботе ежедневно. Но Дегану это прекрасно удается - а собаки души в нем не чают.