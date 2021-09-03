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В Швейцарии долгожителям дарят сотню бутылок вина

В Швейцарии долгожителям дарят сотню бутылок вина (1 фото)

Автор:
03 сентября 2021 12:01
Сообщество : Истории
Метки: ynews   Награда   вино   дедушки   интересное   обычай   старушки   фото   швейцария   
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Любой житель города Фрибура (Швейцария) в день своего 100-летия имеет право получить 100 бутылок вина. В этом году счастливой именинницей стала Мария-Антуанетта, которой 5 ноября исполнится 100 лет.

Представитель городских властей Клод Фрейбургхаус рассказал, что в настоящее время готовится вручить жительнице Марии-Антуанетты, которая 5 ноября отметит 100-летний юбилей, 100 бутылок вина.

Клод Фрейбургхаус отметил, что впервые эта идея пришла в голову властям в 2000 году. Тогда 100-летним жителям Фрейбургхауса предлагали бесплатное кресло в качестве замены вина, но к 2015 году производители кресла отказались от этого из-за маленького спроса. Теперь старикам, которые отказываются от вина, предлагают благотворительное пожертвование или ваучер. Его они могут использовать в местных магазинах и купить всё, что они пожелают. Однако, чаще всего 100-летние юбиляры выбирают вино.


"В 2020 году мы отпраздновали 27 столетий. Пятеро из них выбрали пожертвование, а двое-подарочный сертификат. Остальные двадцать стариков выбрали вино", - сказал Фрейбургхаус газете Le Matin Dimanche.

Источник:

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Метки: ynews   Награда   вино   дедушки   интересное   обычай   старушки   фото   швейцария   
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5  комментариев
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24k
Батончик с маком 2 часа назад
Выгоднее взять вино, устроить банкет и получить дофига подарков.
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閃光 Полчаса назад
По стаканчику в день получается. Хм... Так они и до 120 доживут )
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V2.Smirnov 49 минут назад
Да! Нашему Пенсионному Фонду еще учиться и учиться! А тут - подарили 100 бутылок вина, еще один пенсионер спился - экономия!
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583k
Alexey Berestenko Час назад
А можна хотя бы половину на водку поменять?
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141
RUSSfan Час назад
На днюху юбилея, на бухлишке получится сэкономить
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