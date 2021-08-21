Боги маркетинга: подборка креативных объявлений

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Авторы этих забавных объявлений не пожалели юморка при их создании.
Возможно, кто-то посчитает создание объявлений делом скучным и рутинным. Но некоторые готовы проявить весь свой креатив и творческие способности, чтобы их лист бумаги с буковками привлёк к себе максимальное внимание общественности. Мы решили собрать для вас несколько шедевров из мира объявлений, которые не оставят вас без улыбки. Тут и весьма оригинальные обращения к соседям, и странные сообщения о поиске работников, и послания к покупателям магазинов. Наслаждайтесь!
А Анджелину Джоли не пустят?
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Полтора землекопа
Зато честно
Тонкие намёки
Разклейщику абявлений…
Объявление в кафе у дороги
Или приключения Шурика?
Не хотите ли денег с проблемами?
Яйца куриные, не очень чистые
Набор в «Мстители» объявляется открытым
Вдруг кому-то пригодится
Гениальный маркетинг
Обидно так-то
Вампиры средней полосы
Объявления в Египте как отдельный вид искусства
Объявление в шиномонтаже
Трудовые будни и развлечения офисных работников
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