Боги маркетинга: подборка креативных объявлений

Возможно, кто-то посчитает создание объявлений делом скучным и рутинным. Но некоторые готовы проявить весь свой креатив и творческие способности, чтобы их лист бумаги с буковками привлёк к себе максимальное внимание общественности. Мы решили собрать для вас несколько шедевров из мира объявлений, которые не оставят вас без улыбки. Тут и весьма оригинальные обращения к соседям, и странные сообщения о поиске работников, и послания к покупателям магазинов. Наслаждайтесь!

А Анджелину Джоли не пустят?