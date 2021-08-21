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Боги маркетинга: подборка креативных объявлений

Боги маркетинга: подборка креативных объявлений (18 фото)

Автор:
21 августа 2021 08:35
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   люди   объявление   подборка   прикол   
1774
18

Авторы этих забавных объявлений не пожалели юморка при их создании.

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Метки: Юмор   забавно   люди   объявление   подборка   прикол   
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1  комментарий
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vijilante Полчаса назад
Шизофреничка из 11 квартиры (до вашего появления была совой)
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