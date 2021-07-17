Проблемы высоких людей, которые не все поймут

Прекратите завидовать высоким людям, ведь почти у всех высоких на счету не один десяток сотрясений, ужасные проблемы с общественным транспортом, посещением уборных, фотографированием и короткими кроватями.
Быть высоким — это не только отвечать на вопросы о модельном бизнесе и о баскетболе. Люди среднего роста даже могут не догадываться о том, в каком мире живут высокие люди со всеми их проблемами. Кто достаёт всё с верхних полок? Кто всегда в последних рядах на фото? Кому приходится нагибаться в душе и перед зеркалом? Мы собрали подборку фотографий, которые расскажут о болях высоких людей.
Мне не нравится потолок в доме моих родителей
Высокий рост — это когда сушилка для рук на уровне коленей
Мужчина ростом 218 см в кресле эконом-класса
Заклятый враг высоких людей
Неудобства в поездке
Я вернулся в свою старую школу
Если ты высокий, будь готов доставать вещи с верхних полок и помогать низким
Привет, это я включаю вентилятор, потому что официант не мог дотянуться до выключателя.
Зеркальная боль
Когда в стандартной ванне помещается только половина твоего тела
Зеркало в общественном туалете
Зеркало в ванной
Когда коллеги заботятся о твоей безопасности и не упускают возможность пошутить
Джаред и низколетящие воздушные суда должны быстро наклоняться при приближении.
Едь в Италию, говорили они. Будет весело, говорили они
Готовьтесь получать веточки в лицо
Кагда двери кабинок слишком низкие
Вечная проблема в душе
А вы сталкиваетесь с какими-то проблемами из-за своего роста?
Источник:
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