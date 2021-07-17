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Проблемы высоких людей, которые не все поймут

Проблемы высоких людей, которые не все поймут (17 фото)

Автор:
17 июля 2021 08:31
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   высокие люди   забавно   люди   подборка   проблемы   рост   фото   
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17

Прекратите завидовать высоким людям, ведь почти у всех высоких на счету не один десяток сотрясений, ужасные проблемы с общественным транспортом, посещением уборных, фотографированием и короткими кроватями.

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Метки: Юмор   высокие люди   забавно   люди   подборка   проблемы   рост   фото   
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Core Час назад
1.92м жить можно
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124
Улыбака 47 минут назад
Постоянно! Хотя до 2 метров не дотягиваю, как живут более высокие люди, не представляю
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Serbento

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