Проблемы высоких людей, которые не все поймут

Быть высоким — это не только отвечать на вопросы о модельном бизнесе и о баскетболе. Люди среднего роста даже могут не догадываться о том, в каком мире живут высокие люди со всеми их проблемами. Кто достаёт всё с верхних полок? Кто всегда в последних рядах на фото? Кому приходится нагибаться в душе и перед зеркалом? Мы собрали подборку фотографий, которые расскажут о болях высоких людей.

Мне не нравится потолок в доме моих родителей