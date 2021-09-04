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И так в жизни тоже бывает

И так в жизни тоже бывает (1 фото)

Автор:
04 сентября 2021 07:30
Сообщество : Истории из жизни
Метки: вахта   жиза   жизненно   история   история из жизни   поезд   
6050
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Я работал вахтовым методом в 1995 году. После окончания очередной смены, нужно было возвращаться домой. Ездил я с пересадками на поездках. Была одна в Тюмени, там мне предстояло провести часов 12 в ожидании следующего состава. Я решил прогулять по городу, посмотрел достопримечательности, зашел на рынок. Увидел там хорошие брюки, полез в сумочку, а денег там не оказалось.




Лежали в сумочке не только деньги, н и документы. Билет я не покупал, потому что обычно их сразу перед отъездом взять можно. В итоге денег не оказалось: разрезали и вытащили, а я и не заметил. Ноги сразу подкосились.

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Средств нет, знакомых нет, чтобы попросить перевод по почте, нужно было хотя бы позвонить, но и на это ни копейки не было. Хорошо хоть, что паспорт был в другом кармашке, и остался при мне.


От отчаяния решил я еще прогуляться. Шел и раздумывал, как пешком буду добираться до родного города, а путь не близкий. В итоге в своих мыслях случайно зашел в какой-то частный сектор. Пришла мне идея попросить у людей взаймы. В тот момент навстречу как раз шла молодая девушка за ручку с дочкой.


Я объяснил ей ситуацию и попросить денег, обещал, что сразу переведу, когда приеду. На лице ее отразился испуг, жалость, недоверие. Она попросила подождать и зашла в дом. В ожидании меня начало потряхивать: думал, что сейчас выйдет ее муж и даст мне в морду.


Но все обошлось. девушка вернулась и протянула мне 20 долларов: "Только мы с мужем копим деньги, надеюсь, не обманите". Я был готов расплакаться. Обменял деньги, купил билет, даже поесть сумел. Как только приехал, сразу пошел на телеграф и перевел деньги. До сих пор благодарен той девушке. И так вот в жизни бывает.

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Метки: вахта   жиза   жизненно   история   история из жизни   поезд   
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2k
ых 5 часов назад
Не работал ты по вахте, не тарахти. Билеты вахтовики выкупают сразу, как только становится доступна предварительная продажа, иначе потом предстоит трешовая поездка, со всеми удобствами - общий вагон, сидячий, длительные пересадки, два, а то и три раза. Ибо вахта сменяется в одно и то же время и куча народа едет до той же станции, пусть и из разных мест.
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1k
анатолий горленко 53 минуты назад
Я работал вахтовым методом в 1995 году. После окончания очередной смены, нужно было возвращаться домой. Ездил я с пересадками на поездках. Была одна в Тюмени, там мне предстояло провести часов 12 в ожидании следующего состава. Я решил прогулять по городу, посмотрел достопримечательности, зашел на рынок. Увидел там хорошие брюки, полез в сумочку, а денег там не оказалось. ))))))))))))))))))))))))))))))

Пол повествующего меняется каждую секунду, от предложения к предложению. От чего зависит? Может аномалия в Тюмени такая, или зов школы... аууу...
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2k
Варг Час назад
странный чел, прокатится в тамбуре или на попутках ему видимо совесть не позволяла, а вот клянчить у девушки с ребенком это вот офигенно
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17k
Феникс Час назад
Первое куда в этом случае надо идти - полиция.
Паспорт есть, место проживания очевидно - дежурный по вокзалу выпишет билет.
Заявление протокол отбытие по месту.
Таких попаданцев в месяц штук 10 и это обычных их путь.
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7k
bum-bum Час назад
в Тюмени в 95-м 20 баксов? Во первых - это хорошая сумма, во вторых - баксы в Тюмени в 95-м? Да еще купюрой 20 баксов? Такую купюру в РФ хер сыщешь, только в портовых городах и то в основном только у моряков. Не в ходу она. Попахивает киздежом, автор.
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14k
Вася Александрович 2 часа назад
А я подошёл к напёрсточникам, заплакал... и мне дали 100 баксов. Правда-правда.
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3k
Юра Гагарин 2 часа назад
мне вот эта приглянулась
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9k
fire fly 2 часа назад
Теперь каждый квартал печатают этотрассказ
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1k
Пихайло 2 часа назад
Лайкопопрошайка детектед! Я эту историю читал в 2005-2006 году в первый раз. Тыб хоть что-то своё добавил для разнообразия!
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1k
Vovan Petroff 2 часа назад
Не обманете.
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108
Andrey 2 часа назад
прикольно,автор пишет что деньги украли вместе с документами,а потом вдруг паспорт оказываеться в нагрудном кармане ! так вот,очень интересно,а какие документы украли ? удостоверение о членстве в гаражном кооперативе ? может быть членская книжка ВЛКСМ ? может быть свидетельство о рождении ?
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23k
Сергей Алексеевич 3 часа назад
Была как-то история, очень давно, около 20 лет прошло. Сидели мы своей компанией в клубе, 3 пацана и 3 девчонки (не пары, просто друзья), и вот посреди ночи под пьяную лавочку попала возжа кому-то под хвост слетать в Москву на денёк в парк Горького на аттракционах покататься, все единогласно поддержали, рванули домой, переоделись, и поехали на двух такси в аэропорт, купили билеты на ближайший рейс, как помню в 5:45 он вылетал, к семи были уже в Москве, решили для начала пойти на красную площадь потому как большинство из нашей компании никогда в Москве не были, но одна из девушек запротестовала и сказала что сначала нужно сгонять на вокзал и купить обратные билеты на поезд (да, мы заранее обговорили что обратно ночным поездом поедем, а не самолётом), хорошо, сгоняли и купили, весь день кутили, гуляли по Москве, развлекались на аттракционах парка Горького и ВДНХ, кушали шашлык и сидели в ресторане Ёлки-Палки, всё это время конкретно так заливали за воротник, бухие были в хлам, не знаю как нас милиция не загребла, хотя мы не буянили и не нарушали общественный порядок, первой неприятностью оказалось что к 6 вечера мы потратили все деньги, все до копейки, тогда девушка, настоявшая на покупке обратных билетов утром, ехидничала "а я вам говорила, сейчас бы вообще без всего остались и пешком бы домой пошли", мы согласились с ней и попёрлись в сторону вокзала, наш поезд был в 23:35, даже пива не на что купить, нашли в углу свободную скамейку и уселись спать, разбудил нас взволнованный голос той самой девушки, она решила проверить билеты в сумочке, а их там не оказалось, перерыли все свои вещи - билетов нет, куда могли пропасть - неизвестно, аншлаг, у меня был сотовый телефон и всего один знакомый в Москве, я у него запчасти для своей мазды покупал года два, в основном пересылкой, но и встречались лично два-три раза когда я в командировках был в Москве или проездом, я ему позвонил, но на просьбу одолжить денег на билеты он отреагировал странно, как будто мы совсем незнакомы, даже не пытался придумать что-нибудь, просто сразу отказал, из-за роуминга деньги на сотовом сразу закончились, пополнить нечем, что делать дальше мы не знали, кредиты тогда на каждом углу не предлагались, ни родителям ни начальнику не позвонить, а ещё отходняк и похмелье подоспели, поезд уже скоро, решили подойти к проводнику нашего вагона, благо каким-то образом запомнили его номер при покупке билетов, объяснили ситуацию, она сказала что не верит, что у неё по документам все места заняты, что поезд битком забит, что сейчас проверки ходят и зайцев она не возьмёт ни при каких обстоятельствах, однако если за минуту до отправления останутся не заняты 6 мест, то тогда так и быть - поверит и пустит, не обманула, пустила.
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2k
Виктор 3 часа назад
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2k
Юрий 3 часа назад
А вот моя, реальная история, как мне помогли тюменцы.
Было это лет 15 назад. Выбрался на отдых в Египет. В последний вечер отдыха очень крепко выпили, отмечая успешный недельный отдых.
Утром - жуть! Руки трясутся, голова раскалывается, а денег ноль, всё пропил. На карта тоже ничего (карты с возможностью кредита тогда не было). Чуть живой дождался трансфера в аэропорт...
А в зале вылета заметил, что группа туристов весело похмеляется вискарём.
Подошёл, объяснил ситуацию, мол, люди добрые, налейте хоть каплю на опохмел...
Хорошо тогда "посидели", оказались мои спасители из Тюмени, конечно, радушно приняли меня в свою компанию, полечили и праздник продолжился... Век их помнить буду.
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2k
Виктор 3 часа назад
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1k
Den 3 часа назад
Кот с лампой уже был?
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3k
Allmaster 4 часа назад
Логика пох, главное слезу выжать и лайки ))
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9k
Леонович 4 часа назад
Хватит постить ху.ню. Каждые полгода этот высер появляется.
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23k
Татьяна Юсова 4 часа назад
Что это?
«…пошел на ТЕЛЕГРАФ и перевел деньги…»

В 1995 году ТЕЛЕГРАФА уже не было, деньги переводили почтовым переводом.
Но копили в долларах, вполне допускаю.
Тогда автор упустил момент, как он обменивал доллары на рубли, чтобы купить билет на поезд в Тюмени и по какому курсу автор перевел девушке 20 долларов в рублевом эквиваленте.
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44k
zloykoyot 4 часа назад
Меня одного смущает вахтовик с сумочкой? У него тушь по щекам от слёзок не размазалась?
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23
Али zloykoyot 3 часа назад
Автор русским языком пользоваться не умеет просто. Как вариант:"Одна из них была в Тюмени". Не благодарите.
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53k
Похабыч 4 часа назад
Очень похожая ситуация была в 1985 году в Ленинграде, женщина на вокзале купила билет до Москвы.
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