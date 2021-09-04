И так в жизни тоже бывает

Лежали в сумочке не только деньги, н и документы. Билет я не покупал, потому что обычно их сразу перед отъездом взять можно. В итоге денег не оказалось: разрезали и вытащили, а я и не заметил. Ноги сразу подкосились.

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Средств нет, знакомых нет, чтобы попросить перевод по почте, нужно было хотя бы позвонить, но и на это ни копейки не было. Хорошо хоть, что паспорт был в другом кармашке, и остался при мне.

От отчаяния решил я еще прогуляться. Шел и раздумывал, как пешком буду добираться до родного города, а путь не близкий. В итоге в своих мыслях случайно зашел в какой-то частный сектор. Пришла мне идея попросить у людей взаймы. В тот момент навстречу как раз шла молодая девушка за ручку с дочкой.

Я объяснил ей ситуацию и попросить денег, обещал, что сразу переведу, когда приеду. На лице ее отразился испуг, жалость, недоверие. Она попросила подождать и зашла в дом. В ожидании меня начало потряхивать: думал, что сейчас выйдет ее муж и даст мне в морду.

Но все обошлось. девушка вернулась и протянула мне 20 долларов: "Только мы с мужем копим деньги, надеюсь, не обманите". Я был готов расплакаться. Обменял деньги, купил билет, даже поесть сумел. Как только приехал, сразу пошел на телеграф и перевел деньги. До сих пор благодарен той девушке. И так вот в жизни бывает.



