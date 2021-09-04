И так в жизни тоже бывает

Я работал вахтовым методом в 1995 году. После окончания очередной смены, нужно было возвращаться домой. Ездил я с пересадками на поездках. Была одна в Тюмени, там мне предстояло провести часов 12 в ожидании следующего состава. Я решил прогулять по городу, посмотрел достопримечательности, зашел на рынок. Увидел там хорошие брюки, полез в сумочку, а денег там не оказалось.
Лежали в сумочке не только деньги, н и документы. Билет я не покупал, потому что обычно их сразу перед отъездом взять можно. В итоге денег не оказалось: разрезали и вытащили, а я и не заметил. Ноги сразу подкосились.
Средств нет, знакомых нет, чтобы попросить перевод по почте, нужно было хотя бы позвонить, но и на это ни копейки не было. Хорошо хоть, что паспорт был в другом кармашке, и остался при мне.
От отчаяния решил я еще прогуляться. Шел и раздумывал, как пешком буду добираться до родного города, а путь не близкий. В итоге в своих мыслях случайно зашел в какой-то частный сектор. Пришла мне идея попросить у людей взаймы. В тот момент навстречу как раз шла молодая девушка за ручку с дочкой.
Я объяснил ей ситуацию и попросить денег, обещал, что сразу переведу, когда приеду. На лице ее отразился испуг, жалость, недоверие. Она попросила подождать и зашла в дом. В ожидании меня начало потряхивать: думал, что сейчас выйдет ее муж и даст мне в морду.
Но все обошлось. девушка вернулась и протянула мне 20 долларов: "Только мы с мужем копим деньги, надеюсь, не обманите". Я был готов расплакаться. Обменял деньги, купил билет, даже поесть сумел. Как только приехал, сразу пошел на телеграф и перевел деньги. До сих пор благодарен той девушке. И так вот в жизни бывает.
Источник:
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Пол повествующего меняется каждую секунду, от предложения к предложению. От чего зависит? Может аномалия в Тюмени такая, или зов школы... аууу...
Паспорт есть, место проживания очевидно - дежурный по вокзалу выпишет билет.
Заявление протокол отбытие по месту.
Таких попаданцев в месяц штук 10 и это обычных их путь.
Было это лет 15 назад. Выбрался на отдых в Египет. В последний вечер отдыха очень крепко выпили, отмечая успешный недельный отдых.
Утром - жуть! Руки трясутся, голова раскалывается, а денег ноль, всё пропил. На карта тоже ничего (карты с возможностью кредита тогда не было). Чуть живой дождался трансфера в аэропорт...
А в зале вылета заметил, что группа туристов весело похмеляется вискарём.
Подошёл, объяснил ситуацию, мол, люди добрые, налейте хоть каплю на опохмел...
Хорошо тогда "посидели", оказались мои спасители из Тюмени, конечно, радушно приняли меня в свою компанию, полечили и праздник продолжился... Век их помнить буду.
Батя вахтами работал, про коллегу рассказывал - ушел в вагон-ресторан со всеми деньгами. Вернулся безо всего. Месяц работал, за день просрал.
«…пошел на ТЕЛЕГРАФ и перевел деньги…»
В 1995 году ТЕЛЕГРАФА уже не было, деньги переводили почтовым переводом.
Но копили в долларах, вполне допускаю.
Тогда автор упустил момент, как он обменивал доллары на рубли, чтобы купить билет на поезд в Тюмени и по какому курсу автор перевел девушке 20 долларов в рублевом эквиваленте.